Publicados los requisitos de sistema oficiales de Dead Island 2

Dead Island 2 es en estos momentos uno de los videojuegos más esperados. Aparte de ser un título intergeneracional, un aspecto que no terminaba de aclararse eran los requisitos de sistema para PC, aunque por suerte Dambuster Studios, la desarrolladora, los ha publicado recientemente y además abarcando cuatro escenarios posibles, que van desde 1080p y 30 fotogramas por segundo hasta 4K y 60fps.

Al igual que ocurriera con The Last of Us Parte 1 para PC, nos encontramos con algún que otro error de equivalencia, sobre todo en lo que respecta a los procesadores. Para la configuración mínima, orientada a 1080p y 30fps, nos encontramos con un procesador AMD FX-9590 o Intel Core i7-7700HQ, cosa que no está bien si tenemos en cuenta que a nivel de IPC el segundo es superior al primero. La memoria RAM ha sido establecida en 10GB y en cuanto a gráficas la cosa está bien tirada con una AMD Radeon RX 480 o una NVIDIA GTX 1060.

La segunda configuración de requisitos detallada es para 1080p y 60 fotogramas por segundo, que a día de hoy sigue siendo el estándar en PC a pesar de que las resoluciones superiores están ganando usuarios poco a poco. Aquí nos encontramos con un procesador AMD Ryzen 5 5600X o un Intel Core i9 9900K, 16GB de RAM y una Radeon RX 6600 XT o una RTX 2070 Super como gráfica.

Para 1440p y 60fps los establecido ha sido un procesador AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-12600KF, 16GB de RAM y Radeon RX 6750 XT o una GeForce RTX 3070 como gráfica dedicada. Para 4K y 60 fotogramas por segundo se pide un AMD Ryzen 9 7900X o un Intel Core i7-13700K (aquí la equivalencia es correcta), 16GB de RAM y una Radeon RX 6950 XT o una GeForce RTX 3090.

El sistema operativo recomendado para todas las configuraciones es Windows 10 (es el mencionado, aunque se da por hecho que funcionará en Windows 11) y el espacio en disco requerido es de 70GB, una cantidad que a estas alturas no debería ser muy sorprendente viendo que los títulos triple A coquetean con los 100GB. Debido a que el juego es publicado por Deep Silver, la versión para PC aparecerá en exclusiva para Epic Games Store al menos en un principio.

Otros aspectos tener en cuenta es que Dead Island 2 para PC no tendrá soporte de juego cruzado con otras plataformas, el uso en exclusiva de DirectX 12 y que soportará FSR 2 como tecnología de reescalado. En el FAQ de los aspectos técnicos no se menciona a DLSS, lo cual no tiene por qué significar su descarte, pero es importante tener en cuenta que la tecnología de AMD tiene la ventaja de funcionar en gráficas antiguas de Radeon y en modelos de la competencia, con especial mención a una GTX 1060 que no soporta DLSS.

A continuación os dejamos de manera sintentizada los requisitos de Dead Island 2 respetando lo publicado por Deep Silver y Dambuster Studios.

Requisitos mínimos para Dead Island 2 (1080p y 30fps)

CPU: AMD FX-9590 o Intel Core i7-7700HQ

RAM: 10GB

GPU: AMD Radeon RX 480 y una NVIDIA GTX 1060

Almacenamiento en disco: 70GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisitos recomendados para Dead Island 2 (1080p y 60fps)

CPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i9 9900K

RAM: 16GB

GPU: AMD Radeon RX 6750 XT o NVIDIA GeForce RTX 3070

Almacenamiento en disco: 70GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisitos altos para Dead Island 2 (1440p y 60fps)

CPU: AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-12600KF

RAM: 16GB

GPU: AMD Radeon RX 480 y una NVIDIA GTX 1060

Almacenamiento en disco: 70GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisitos ultra para Dead Island 2 (4K y 60fps)