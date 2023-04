Dyson V15 Detect Absolute y el kit de cepillado, análisis: los mejores amigos de tu mejor amigo

Tener un compañero peludo revoluciona un hogar, sobre todo si es el primero de su estirpe en llegar a la familia. El cariño, la educación y los límites son claves para criar a un perro o gato feliz, pero para que esta experiencia sea completa y satisfactoria es fundamental no descuidar la salud y la limpieza. Sí, tener un animal es una gran responsabilidad que reúne un millar de responsabilidades pequeñitas y una de ella es que ensucia.

Si tienes un perro o gato viviendo dentro de casa sabrás, sobre todo en esta época, que si demoras mucho pasar la aspiradora empezarán a aparecer pelusas gigantes por las esquinas, sobre todo si el animal es de pelo medio o largo. Cuando las temperaturas suben los animales cambian más rápido el pelo y suele combinarse con la aparición de los primeros síntomas de la alergia, para quienes la sufrimos, por eso mantener la casa a punto se vuelve indispensable.

El mejor aliado en esta tarea es la Dyson V15 Detec Absolute, una de las aspiradoras mayor calidad de la marca y que se ha creado pensando en las casas con mascota. Dyson V15 Detecte Absolute es un aspirador inalámbrico tipo escoba que incorpora un sensor acústico y tecnología DSL que ajusta automáticamente la potencia según la suciedad y el tipo de suelo. Dos de sus cepillos están fabricados con una tecnología antienredos que evita atascos no solo por el pelo de mascota si no también por el nuestro.

Accesorios de la Dyson V15 Detect Absolute:

Cepillo Digital Motorbar. Aspira con potencia el polvo y el pelo de todo tipo de suelos. El peine desenredante elimina automáticamente el pelo del cepillo.

Cepillo con tecnología de iluminación. Especial para suelos duros. El cepillo mide 25 cm de ancho, está forrado de tela y es ideal para limpiar debajo de los muebles. Se ilumina con una luz verde gracias a la cual veremos donde se acumulan las partículas de polvo más pequeñas.

Minicepillo motorizado. Recoge el pelo largo y pelo de mascota cuenta con la misma tecnología del Motorbar, pero su tamaño reducido lo hace ideal para sofás y cunas de mascotas.

Adaptador para limpiar en sitios bajos. Un codo articulado que permite llegar a los huecos bajos.

Rinconera fácil de quitar. Diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquina y espacios estrechos.

Accesorio multifunción. Dos accesorios en uno, un cepillo y accesorios para colchones.

Cargador y puerto de carga en la pared

Clip de almacenamiento de la empuñadura.

Accesorio extra para kit cepillar y aspirar el pelo directamente de tu mascota

Diseñado para las aspiradoras sin cable Dyson Outsize, Dyson V15, Dyson V12, Dyson V11, Dyson Cyclone V10, Dyson V8 y Dyson V7. Consta de tres partes, el adaptador que va directamente a la aspiradora, un manguera que puede alargarse hasta un metro y un cepillo especialmente diseñado para mascotas.

Presentación y componentes de la Dyson V15 Detect Absolute

La calidad y el cuidado de la marca Dyson se nota nada más tener delante el paquete y es que han optado por un packaging lo más respetuoso posible, sin tintas, ni plásticos, ni excesivos libretos de instrucciones. Nos encontramos ante una caja color kraft, con la información impresa en tinta negra, cada elemento está envuelto en papel seda. Dos pequeños folletos nos indican donde acceder a las instrucciones y la garantía.

En un primer impacto tanto accesorio puede agobiar ¿para qué es cada cosa?, pero la facilidad de uso y la sencillez en el diseño de cada elemento hace que lo entiendas rápido.

El cepillo estrella de la Dyson V15 es el Digital Motorbar, el cepillo especial para aspirar pelos y pelusas. Si tienes perro o gato y alguien de la casa tiene el pelo largo, este es el cepillo de tus sueños. Y es que el pelo humano se cae, es normal y natural que se caiga. Todos los días se nos caen entre 100 y 150 pelos y en las estaciones de verano y otoño la cifra puede llegar hasta los 400. Cuando este pelo es largo, ocupa más y si se junta con el pelo de animal pueden crearse pelusas gigantes.

En cuanto a los perros y gatos hay algunas razas que cambian el pelo constantemente durante todo el año, suelen ser los de pelo medio como Pastores Alemanes, Labradores en perros o Común Europeo o el Azul Ruso en gatos. En las razas de pelo largo (Bichón Maltés o Persa), la caída del pelo puede ser estacional en los cambios de temperatura, pero muchas veces esta no se nota cuando el animal pasa más tiempo dentro de casa y la caída del pelo es permanente. A lo que voy es: si quieres vivir con un gato o un perro, ten en cuenta que pelo vas a tener que barrer o aspirar y si tardas, se va a acumular.

Dicho esto, el cepillo Digital Motorbar es especial para aspirar cualquier tipo de pelo porque incorpora un peina que retira los enredos de manera automática. El cepillo incorpora una tira de 7815 cerdas de nailon rígidas especiales para eliminar la suciedad de alfombras. Están situadas en un tubo y lo rodean haciendo una espiral. Al contar con un codo articulado llega sin problema a cualquier esquina o hueco entre muebles.

El punto fuerte de la Dyson V15 es que el cepillo Motorbar viene en versión mini, ideal para sofás, cunas de mascota, cama y cualquier pequeña superficie que sea también el sitio preferido de nuestro peludo. Con esto cubren cualquier superficie de la casa, pero además tenemos más accesorios.

Otro de los cepillos especiales es que incorpora tecnología de iluminación. Este cepillo consiste en un rodillo que ellos laman Fluffy, está forrado de tela, tipo mopa, con lo que el polvo se atrae fácilmente, pero además incorpora una luz verde que consigue que revela las motas de polvo que no se ven a simple vista. Este cepillo es especial para suelos duros, mide 25 cm de anchos con un perfil bajo para caber debajo de los muebles. Además se saca de manera sencilla del cepillo y lo podemos lavar con agua debajo del grifo.

El resto de accesorios de limpieza son los «clásicos» que vienen con cualquier aspirador, un cepillo rinconera para los huecos más difíciles y un accesorio multifunción especial para colchones o sofás, algo más pequeño y sin rodillo.

Importante también añadir que cuenta con el tubo para utilizarlo en formato escoba que es ligerísimo.

Todo el poder de la Dyson V15 Detect Absolute se encuentra en el motor donde se ancla cada accesorio. Se trata de un motor Dyson Hyperdymium que aumenta la potencia de succión cuando se detectan mayores cantidades de polvo y, de igual manera, lo reduce cuando es necesario para maximizar la eficiencia energética. En el mango se encuentra la batería de siete células que ofrece hasta 60 minutos de limpieza sin descanso.

El peso se lo lleva todo el motor y el mango y alcanza los 3 kilos, con la barra puesta, la aspiradora mide, 1,20m. No cuenta con base de carga, hay que comprarla aparte, pero la batería puede quitarse y dejarla cargando sobre una mesa, por ejemplo mientras guardamos la aspiradora en un armario para que no moleste. Lo que sí incorpora es un aplique para la que puedas engancharlo a la pared, pero esto implica que tienes elegir muy bien el sitio donde la vas a colocar y anclarlo a la pared.

Puesta en marcha y funcionamiento de la Dyson V15 Detect Absolute

Montar cada uno de estos accesorios es extremadamente fácil. Lo colocas de manera que coincidan los apliques rojos y click, ya está puesto. Pulsa el botón del gatillo y aspira, suelta el botón y deja de aspirar. Este botón de activación es muy sensible, se activa con un roce leve, lo que es cómodo ya que no hay manera de dejar la aspiradora en encendido, mientras que se aspira hay que pulsar este botón.

Cuenta con una pantalla pequeñita y un botón. En esta pantalla podremos ver la batería que queda y seleccionar de manera manual la potencia de succión. Solo tiene tres modos de potencia: eco, medio y boost. Esto último, solo lo recomienda para manchas o polvo incrustado en alfombras, ya que es el que más batería consume. Esto es lo único que podemos hacer con el botón cambiar la potencia.

Cuando estamos aspirando, si no tocamos el botón en esa pantalla veremos el análisis de lo que ha ido absorbiendo. Ofrece esta información gracias al análisis de cada partícula que absorbe, de esta forma si la partícula mide menos de 10µm (micrones) lo clasifica como una partícula de polen. Si mide menos de 60µm es una partícula de polvo o escamas de piel, menos de 180µm son los ácaros o la arena fina y menos de 500µm son partículas del tamaño del azúcar y las pulgas. He de confesar que no sé hasta que punto esta información es útil o puede ser que nos obsesionemos demasiado con lo que no vemos y me inclino más por lo segundo, sobre todo al ver los porcentajes de absorción del tamaño de las pulgas.

El motor cuenta con un cubo separado que separa las partículas más grandes de las más pequeñas gracias a la fuerza centrífuga. El fultro es de acero inoxidable y lavable, tiene 77349 orificios, cada uno de ellos creado mediante grabado químico. Filtran todas las partículas de un tamaño superior a 250 micras. Los 14 ciclones enrollados generan fuerzas de hasta 100.000G para eliminar el polvo del flujo del aire, por lo que no hay pérdida de succión. La capa Technostat con carga electroestática atrae partículas más pequeñas de otro modo pasarían. Por último, el filtro post-motor, doblado 136 veces, atrapa el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 micras, para que nada quede en suspensión y no de alergia al respirarlo.

Para vaciar el tanque de suciedad solo hay que tirar hacia abajo de la pestaña para que baje el tanque y apretar para que la tapa se abra, de esta forma caen todos los residuos.

Cuando hemos acabado lo ideal es poner a cargar la aspiradora para su siguiente uso. Como he comentado, no viene con base para apoyarla, solo con un cargador. Si la dejamos en formato escoba y con uno de los cepillos puestos, podemos dejarla de pie mientras se carga.

Funcionamiento del Kit de cepillado para mascotas

Como hemos descrito anteriormente, este kit se vende por separado y consta de tres partes, el adaptador que va directamente a la aspiradora, un manguera que puede alargarse hasta un metro y un cepillo especialmente diseñado para mascotas. Se conecta al motor de la Dyson V15 de igual manera que el resto de accesorio, haciendo clic.

Es ideal para perros o gatos con pelo medio o largo. El cepillo está especialmente diseñado para este tipo de pelo y cuenta también con un botón gatillo que hace aparecer o desaparecer las púas. Si hemos pasado el cepillo varias veces y se ha acumulado mucho pelo, no hace falta tirar para sacarlo, simplemente escondemos las púas y se aspirarán inmediatamente.

En la web de Dyson recomiendan utilizar este accesorio con animales adultos ya que no está pensado para el pelo y la piel de los cachorros, pero lo que sí os recomiendo mucho es que se acostumbren cuanto antes al ruido de la aspiradora para que cepillarles con ella les sea agradable y no les cause rechazo. Es cierto que está diseñado para reducir el ruido que hace la aspiradora pero aún así hace ruido y hay animales que pueden ser más o menos sensibles a ciertos sonidos, por eso sí está acostumbrado desde cachorro utilizarlo será más sencillo y menos estresante.

Para utilizarlo hay que ponerlo en modo de succión media y sujetar por un lado el cepillo y por el otro el motor de la aspiradora, yo lo he utilizado sola, porque uno de mis perros no se mueve tanto y no huye del sonido, aunque se puede hacer si que me ha parecido algo aparatoso y me ha parecido más cómodo cuando uno sujetaba el motor y otro solo pasaba el cepillo. Además, entre dos es más cómodo para sujetar al animal si tiende a irse cuando se cansa del ruido o le incomoda.

Conclusiones

La Dyson V15 Detect Absolute cuesta 779 euros en Amazon. Es una inversión que merece ser meditada porque no es apta para todas las economías. Lo que sí os puedo asegurar que una vez acometida no defrauda. Es una aspiradora que, como mínimo, vamos a utilizar todas las semanas. Aspira 60 minutos con total autonomía y potencia. Este modelo en concreto ha sido pensado para casas de mascotas y para ello ha creado un cepillo que es indestructible a bolas de pelo y marañas. Con otros aspiradores de escoba o con robots una vez al mes tengo que sentarme un rato a quitar el pelo enrollado en el rodillo que hace que el aspirador deje de funcionar hasta que no se soluciona. Con el cepillo especial de la Dyson V15 ni si quiera veo ningún pelo que se quede enrollado cada vez que la uso.

En cuanto al kit de cepillado para mascotas creo que es necesario para familias como animales de pelo medio. Como habéis visto, yo tengo dos perros pequeños, uno de pelo corto/medio y otro de pelo largo. A Ares (negro, pelo corto) no se le enreda mucho el pelo, pero a Ayax tienes que cepillarle todos las semanas, como mínimo para que lo suelte y no se le hagan nudos o rastas. Hacerlo con el Kit de Dyson facilita tener que limpiar los peines y que se quede ningún pelo en suspensión. En el caso de Ares, el pelo que tira lo vas recogiendo mejor con el aspirador.

Pero voy a ser algo más concreta, he tenido perros grandes de pelo medio (cruces de Pastor Belga) y ojalá haber tenido el Kit de cepillado para mascotas de Dyson. Me habría aliviado, no solo la limpieza de la casa y de los animales, si no de mi alergia. A este tipo de perros, antes de tirar el el pelo se les queda en el cuerpo, incluso puedes quitarlo con la mano, pero claro, al ser un perro más grande, es muchísimo más pelo. Con Russ y Nick llenaba una bolsa mediana de pelo cada vez que los cepillaba y eso siempre lo tenía que hacer en la terraza o al aire libre, para no llenar la casa de pelo, porque inevitablemente alguno escapaba volando. Para perros grandes de pelo medio, no es que lo vea útil, lo veo necesario. Una inversión que merece mucho la pena, como mínimo, meditarla.