Eliminar las cuentas compartidas cuesta caro a Netflix y pierde un millón de usuarios en España

Netflix perdió un millón de suscriptores en España en el primer trimestre de 2023, según los datos de la firma de análisis Kantar. Estaba cantado que eliminar las cuentas compartidas gratuitas iba a penalizar al líder del streaming.

Las cuentas compartidas de Netflix fueron en su momento un gran reclamo para suscribirse al servicio por las ventajas conocidas. Te suscribías a Netflix y podías compartir gratuitamente tu cuenta con tu hijo o con tu primo, tanto si residían en tu domicilio como si estaban fuera del mismo. O te ponías de acuerdo con un grupo de amigos, contrataban la cuenta y la pagaban entre todos, abaratando bastante el acceso.

A comienzos de año, Netflix anunció el final de las cuentas compartidas ya que se habían incrementado hasta llegar a 100 millones de hogares, lo que según la compañía «socavaba nuestra capacidad a largo plazo para invertir y mejorar, así como para construir nuestro negocio».

Pero la estrategia de Netflix no le iba a salir gratis y todo el mundo sabía que perdería clientes, aunque quizá no tantos como el millón que dice Kantar en España y en menos de un trimestre. Hay que decir que los suscriptores todavían pueden compartir su cuenta, pero ahora con pago adicional. La compañía espera eso precisamente, que con el tiempo los suscriptores perdidos valoren el contenido y regresen a la plataforma.

Decir que Netflix lidera a nivel mundial los servicios en streaming de pelis y series, pero ya ha dejado de crecer y otros competidores como Disney, el segundo por número de suscriptores, y el Prime Video que tiene por detrás a un gigante como Amazon, siguen apretando. Y hay servicios nuevos como SkyShowtime, que según los datos de Kantar entró con fuerza en el mercado español y atrajo a uno de cada tres nuevos suscriptores en el trimestre.

Veremos cómo va el mercado a lo largo del año. El final de las cuentas compartidas de Netflix ha sido un mazazo, pero la problemática es más general. Lo hemos hablado en otros artículos. Los consumidores no tienen dinero para pagar por la enorme oferta de servicios de suscripción. Y no solo son series y pelis. Añade música; videojuegos; almacenamiento en nube; edición; productividad… Hay que seleccionar y mucho para que no se vaya un presupuesto cada vez más reducido.