El precio de la Radeon RX 7900 XT baja mucho, ¿malas ventas?

La Radeon RX 7900 XT es una tarjeta gráfica que compite con la GeForce RTX 4070 Ti, y que por tanto debe ser considerada como un modelo de gama alta capaz de ofrecer un buen rendimiento en resolución 4K. El precio oficial de esta tarjeta gráfica de AMD en España es de 1.049 euros, pero como os contamos el pasado mes de diciembre dicho precio bajó poco después de su lanzamiento, y fue posible comprarla desde 999 euros.

Con el paso del tiempo su precio de venta ha tenido algunas oscilaciones, pero al final está claro que se encuentra inmersa en una cierta tendencia a la baja, y esto se está dejando notar sobre todo en el mercado estadounidense, donde es posible comprar una Radeon RX 7900 XT desde solo 761,99 dólares. Para que os hagáis una idea de lo que supone esto os recuerdo que su precio recomendado es de 949 dólares.

Creo que está bastante claro que esas bajadas de precio que se han venido produciendo están motivadas por unas ventas más bajas de lo esperado, y que al final su objetivo principal es impulsarlas. En el mercado español los precios no han bajado tanto, pero es cierto que en algunos minoristas es posible comprar la Radeon RX 7900 XT con un precio base de 949,95 euros, y la he visto en tiendas menos conocidas, y que no puedo recomendar porque nunca he comprado en ellas, por 930 euros.

Es bueno ver que los precios de las tarjetas gráficas de nueva generación están bajando, aunque si queremos comprar un modelo de gama media económico todavía tendremos que esperar unos meses, porque NVIDIA acaba de lanzar hace poco la GeForce RTX 4070, que es una tarjeta gráfica de entrada a la gama alta, y AMD todavía no ha lanzado nada más allá de la serie RX 7900.

Ahora mismo, dentro de la gama alta de nueva generación, lo más barato que podemos encontrar es una GeForce RTX 4070, que cuenta con 12 GB de memoria gráfica y soporta DLSS3. Su precio recomendado es de 669 euros, pero podemos conseguirla rebajada a 619,90 euros, y con una promoción que incluye Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle.

En términos de potencia bruta está al nivel de una GeForce RTX 3080, pero rinde mejor en trazado de rayos y gracias al DLSS 3 (generación de fotogramas) es capaz de superar a modelos más potentes, ya que esta tecnología le permite generar un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de manera convencional.