Google I/O 2023: ¿qué esperamos del evento de Google?

El próximo miércoles, 10 de mayo, arrancará el muy esperado Google I/O 2023, un evento dirigido, principalmente, a desarrolladores, pero que es aprovechado por Google para realizar algunos de los anuncios más importantes del año. Este modelo es similar al empleado por Apple con su WWDC y, en verdad, logra que estos eventos tengan muchísima más trascendencia, a nivel público, de la que obtendrían si se limitaran a las tradicionales charlas, sesiones, presentaciones y talleres para programadores.

Por norma general, son dos los principales puntos que atraen al común de los usuarios a los Google I/O de cada año. Por una parte, nos encontramos con la presentación oficial de la versión de Android correspondiente a dicho año, y por la otra, suele ser la fecha elegida por Google para presentar algunos de sus dispositivos, especialmente los de la familia Pixel. Y, como ya está plenamente normalizado en este sector, lo más habitual es que los rumores y las filtraciones ya nos hayan adelantado qué es lo que podemos esperar.

Este Google I/O 2023 no es una excepción a ese respecto, de manera que ya contamos con una lista bastante fiable de lo que nos tienen reservado para este año. Y, a la versión de Android y a los dispositivos, se suma la enorme expectativa generada por los esperados anuncios relacionados con la inteligencia artificial, un área en la que la compañía todavía no ha dado su do de pecho, pese a que su relación con la misma viene de lejos. De este modo, este podría ser el Google I/O más interesante de los últimos años. Veamos, pues, qué esperamos del mismo.

Android 14

Uno de los anuncios más esperados, aunque también de los que menos sorpresas nos deparará, es el de Android 14, la versión de este año del sistema operativo móvil de Google. Y digo que no traerá muchas sorpresas porque, como sabes, hace ya meses que la compañía empezó a liberar las primeras previews del mismo para desarrolladores, por lo que parte de sus novedades ya son conocidas. No obstante, podemos contar con que la compañía se haya guardado alguna sorpresa para este Google I/O 2023, como quizá el widget de Bard. Por lo demás, esta nueva versión no apunta a ser especialmente destacable en lo referido a novedades.

Google Pixel Fold

Seguimos con los anuncios que sabemos con total seguridad que se producirán, y el segundo es el muy, muy esperado debut del Google Pixel Fold, el primer smartphone plegable de la compañía. Este es un proyecto en el que han estado trabajando durante años, y que en alguna ocasión incluso ha acabado guardado en un cajón, a la espera de que llegara su momento. Las recientes filtraciones ya nos habían hecho pensar que éste finalmente había llegado, y finalmente esta misma semana la compañía ha decidido hacerlo oficial, si bien nos ha emplazado al Google I/O 2023 para saberlo todo sobre este nuevo dispositivo.

Bard e inteligencia artificial

2023 está siendo, sin duda alguna al respecto, el año de la inteligencia artificial. 2022 ya nos adelantaba que iba a ser así pero, incluso contando con ello, este año en curso está resultando sorprendente, al punto de que incluso ha pillado a más de una tecnológica con el paso cambiado. Tal ha sido el caso de Google, que ha visto como, pese a su longeva relación con la tecnología subyacente a las IA, se ha visto muy adelantada en la implementación de la misma en soluciones para los usuarios finales.

Así las cosas, esperamos que este Google I/O 2023 marque una importante diferencia en este sentido. La propia compañía ya ha adelantado que habrá bastantes anuncios relacionados con la inteligencia artificial en este evento, y probablemente el más esperado (aunque todavía no confirmado, claro) es un sustancial incremento en el alcance de Bard y de las herramientas de IA para Gmail, Docs y demás. No obstante, y dada la cautela con la que está actuando la compañía (algo que es de agradecer), no podemos dar nada por seguro.

Google Pixel 7a

Se han producido abundantes filtraciones sobre el esperado Google Pixel 7a, un dispositivo que se sitúa en la parte alta de la gama media o en el punto de entrada de la gama alta, según la interpretación que prefiera hacer cada uno del mercado. En base a las especificaciones que se han filtrado (es decir, a falta de que se confirmen oficialmente), promete ser una de las propuestas más interesantes de Google en el campo de los smartphones, con una relación calidad-precio más que destacable. Y como ya viene siendo tradición, esperamos que sus prestaciones sean importantes, pero que la compañía vuelva a poner el foco en el apartado fotográfico.

Google Pixel Tablet

La tableta Google Pixel Tablet se presentó, por primera vez, en el Google I/O del año pasado y luego, de nuevo, en el lanzamiento de Pixel 7 en octubre, por lo que finalmente podemos esperar que su llegada al mercado finalmente se concrete en esta ocasión. Se espera que cuente con una pantalla LCD de 11 pulgadas con una resolución de 1.600 x 2.560 puntos, SoC Tensor G2 y diseño premium. Además, vendrá acompañada de una base de carga para altavoces que convierte la tablet en un dispositivo al estilo del Nest Hub, lo que incrementa de manera sustancial su polivalencia.

Otros anuncios

Hemos repasado los que esperamos que sean los principales anuncios, es decir, aquellos cuya llegada al mercado se vaya a producir a corto plazo. No obstante, también podemos esperar que este Google I/O 2023 nos proporcione un primer vistazo de su próxima generación de smartphones, los Google Pixel 8, el futuro Pixel Watch 2 y los nuevos auriculares Pixel Buds. Así, como puedes comprobar, si finalmente se producen todos estos anuncios, sin duda nos espera un evento de lo más interesante.

