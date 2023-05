El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se producirá el 12 de mayo. Este juego es, sin ningún tipo de duda, el más esperado del momento para Nintendo Switch, y está llamado a convertirse en uno de los más vendidos de dicha consola, pero por desgracia será también uno de los primeros en subir de precio ya que, según confirmó la propia Nintendo, llegará al mercado español por 69,99 euros.

Si estabas pensando en comprar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pero esa subida de precio te echaba para atrás no te preocupes, gracias a las ofertas de los Días Naranjas de PcComponentes podrás conseguirlo con un descuento de diez euros. Sí, esto quiere decir que puedes precomprar el juego por solo 59,99 euros, un precio que lo coloca al nivel que tenían hasta ahora todos los títulos triple A para la consola de la gran N.

Las expectativas con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom están por las nubes, de eso no hay ninguna duda, y por lo que he podido ver en los tráilers que ha compartido la compañía japonesa tengo bastante claro que Nintendo ha hecho los deberes, y que este título se convertirá en un auténtico objeto de deseo, y que dará una «segunda juventud» a la Switch.

Ten en cuenta que si precompras The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ahora mismo con esta oferta lo recibirás en casa entre el 12 y el 15 de mayo, y que la oferta se limita a la edición estándar de dicho juego, puesto que la de coleccionista no está disponible. Una vez que se produzca el lanzamiento del juego la oferta dejará de estar disponible, así que date prisa, que tienes menos de un par de días para hacerte con ella.