Razer Nommo V2, sonido inmersivo para los más gamers

Aunque los auriculares se han convertido en la opción preferente para muchos gamers, altavoces como los Razer Nommo V2 en sus tres variantes son un recordatorio excelente de que no hay nada como un buen conjunto de altavoces para disfrutar de una experiencia envolvente, de larga duración y con un volumen considerable, sin estar forzando nuestros oídos con un volumen que, de ser escuchado con auriculares, podría llegar a ser nocivo.

No me malinterpretes, me encantan los buenos auriculares y los empleo a diario, pero hay determinadas ocasiones en las que los altavoces me parecen una opción mejor. Ya sea para sesiones de juego muy largas o, sobre todo, para jugar y consumir contenidos de cualquier tipo en los que los tonos graves juegan un papel importante, un conjunto de altavoces, especialmente si están acompañados de un subwoofer, siempre me han proporcionado una experiencia mucho más satisfactoria, por buenos que sean unos auriculares (y repito, hay auriculares excepcionales).

Es por esa razón que el anuncio de la nueva familia Razer Nommo V2 me ha parecido una estupenda noticia, pues esta nueva propuesta llega para dar más vida a un sector, el de los altavoces para PC, que de manera regular tengo la sensación de que es, en estos tiempos, mucho menos activo de lo que fue hace no tanto tiempo. Pero bueno, esta no es una reflexión personal, sino una noticia sobre la nueva propuesta de Razer en este mercado, así que veamos en qué consiste exactamente.

Razer Nommo V2 Pro

Empezamos este repaso a las novedades de Razer con los Nommo V2 Pro, que se sitúan en el tope de gama de la marca. Hablamos de un conjunto de dos altavoces acompañados de un subwoofer inalámbrico, y que se completa con un práctico control también inalámbrico (hablamos de este dispositivo un poco más adelante). Para proporcionar una reproducción rica y adecuada en todo el rango de frecuencias, cuentan con diafragmas de gama completa de 3”, ambos equipados con correctores de fase de aluminio, lo que evita efectos de resonancia no deseados dentro del propio altavoz.

Por su parte, el subwoofer cuenta con un diafragma de 14 centímetros con proyección inferior, de manera que a diferencia de lo que ocurre con otros altavoces para bajos, no es necesario situarlo junto a una pared para potenciar el efecto propio de las frecuencias más graves. Además, a esto debemos sumar lo que mencionaba anteriormente, que es inalámbrico, de manera que la libertad para elegir su emplazamiento será total.

Estos Razer Nommo V2 Pro son compatibles con THX Spatial Audio y sonido 7.1, de modo que podremos emplearlos con perfiles de sonido diseñados especialmente para determinados juegos (puedes consultar la lista de títulos compatibles en este enlace). Y, por supuesto, la experiencia se completa con la inconfundible iluminación LED de la marca, que en este caso disfrutaremos de manera indirecta, ya que es proyectada desde la parte trasera de los dos altavoces

Los Razer Nommo V2 Pro son compatibles con PC, dispositivos móviles, PS5, PS4 y Nintendo Switch. Saldrán a la venta el próximo mes de junio y su precio recomendado es de 449.99 euros.

Razer Nommo V2

En lo referido a prestaciones, este kit compuesto por dos altavoces y un subwoofer se parece bastante a la versión Pro, si bien tiene dos diferencias destacables con respecto al mismo. La primera es que, en este caso, la conexión del subwoofer es mediante cable, y que en este caso el control inalámbrico del conjunto no se incluye, si bien sí que es posible adquirirlo por separado y emplearlo para controlar el sonido.

Los Razer Nommo V2 son compatibles con PC, dispositivos móviles, PS5, PS4 y Nintendo Switch. Saldrán a la venta el próximo mes de junio y su precio recomendado es de 289.99 euros.

Razer Nommo V2 X

Para aquellos usuarios que cuenten con un presupuesto algo más limitado, pero se sientan atraídos por las funciones y el diseño de los dos altavoces principales de los kits Razer Nommo V2, en esta oferta encontramos precisamente eso, los dos altavoces con diafragmas de gama completa de 3”on correctores de fase de aluminio, que proporcionan una gran calidad y fidelidad de sonido. Estos modelos, eso sí, no cuentan con iluminación LED.

Los Razer Nommo V2 X son compatibles con PC, dispositivos móviles, PS5, PS4 y Nintendo Switch. Saldrán a la venta el próximo mes de junio y su precio recomendado es de 169.99 euros.

Razer Wireless Control Pod

Este dispositivo de control puede resultar de lo más práctico, especialmente en circunstancias en las que no podemos despistarnos buscando la combinación de teclas o el control del sistema para ajustar el volumen. Se trata de un dial giratorio de gran tamaño que, gracias a su conectividad Bluetooth, podremos emplazar siempre en la ubicación más adecuada para nuestras necesidades. Además, cuentan también con un botón que permite alternar rápidamente entre las distintas fuentes de sonido. Y dado que emplea conectividad de bajo consumo, una carga completa de su batería puede durar hasta 8 meses.

El Razer Wireless Control Pod viene con los altavoces Nommo V2 Pro y estará disponible como accesorio independiente para los Nommo V2 y Nommo V2 X. Saldrá a la venta el próximo mes de agosto y su precio recomendado es de 59.99 euros.

Más información