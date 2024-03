Apple demandada por monopolio en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), y 15 Estados de este país, han demandado a Apple por prácticas que la compañía viene utilizando para crear un monopolio alrededor de su unidad de negocio de telefonía móvil, es decir, por todo lo que rodea al iPhone, incluyendo tanto la App Store como los periféricos y complementos que dependen del mismo de forma total o parcial.

En un comunicado oficial el DOJ ha comentado que Apple utiliza prácticas que tienden a la exclusión, y que adopta una conducta anticompetitiva que son dañinas para los consumidores y para los desarrolladores, y que tienen a fomentar ese monopolio al que hicimos referencia. Su argumentación se amplía con un comentario muy duro contra Apple, ya que el Departamento de Justicia ha dicho que la compañía de la manzana no ha consolidado su poder haciendo mejores productos, sino haciendo que los productos de otros sean peores.

Las prácticas de Apple nos han llevado a un mercado que hace daño a los consumidores porque, siempre según las palabras del DOJ, estos tienen menos opciones, deben asumir precios y tarifas más altas, tienen a su disposición smartphones, accesorios y aplicaciones de menor calidad, y porque la innovación tanto por parte de Apple como de sus rivales es cada vez más reducida. Los desarrolladores se han visto también obligados a aceptar las reglas de Apple, y en más de una ocasión estos han demandando a los de Cupertino. Epic Games fue una de las últimas en hacerlo, y consiguió una importante victoria.

En este sentido, Apple llega a imponer condiciones draconianas a los desarrolladores que son, al final, una parte importante de esas prácticas monopolísticas de las que habla el DOJ. Entre las más importantes podemos destacar las restricciones contractuales y las cuotas que limitan las características y las funciones que los desarrolladores pueden ofrecer con sus aplicaciones a los usuarios del iPhone.

Por otro lado, Apple restringe de forma selectiva el acceso a puntos básicos de conexión entre aplicaciones de terceros y el sistema operativo iOS, lo que hace que se produzcan degradaciones en la funcionalidad de aplicaciones y accesorios de terceros. El DOJ también hace referencia a la comisión del 30% que Apple ha estado cobrando en la App Store durante años, y a las acciones que ha llevado a cabo para impedir el desarrollo de nuevas categorías de aplicaciones que suponían un peligro para su ecosistema de aplicaciones por su capacidad de competir con ellas.

Un ejemplo es Apple Wallet, una aplicación de pagos que la compañía de la manzana se ha esforzado mucho en mantener libre de competencia en OS. Otro ejemplo, esta vez a nivel de hardware, lo tenemos en el Apple Watch, un dispositivo que solo es compatible con el iPhone porque esto podía ayudar a evitar que los usuarios de un iPhone se cambiaran a un smartphone Android. Esta realidad la reconoció en 2019 el propio vicepresidente de marketing del Apple Watch.

Está claro que Apple ha sabido aprovechar su éxito en diferentes mercados para adoptar medidas que no hacen más que reforzar su posición en el mercado, pero francamente no termino de ver que de verdad estemos ante prácticas monopolísticas. Pensad que Android sigue liderando el sector smartphone a nivel global. También creo que se está culpando a Apple de los fracasos de terceros, basta con recordar que el Apple Watch fue el único reloj inteligente que triunfó en su momento, y que de no haber sido por eso quizá ese mercado habría quedado olvidado.

