Algo en lo que WhatsApp ha ido mejorando sustancialmente, con el paso de los años, es en el proceso de transferir todo el contenido de un dispositivo a otro, algo común cuando queremos cambiar de smartphone, pero nos interesa conservar nuestro historial de conversaciones, los archivos enviados y recibidos, los grupos, etcétera. Y sí, digo que ha mejorado porque en sus primeros tiempos era un auténtico dolor de muelas, y además cualquier fallo, por pequeño que fuera podía hacer que dicho historial se perdiera, ya sabes, como lágrimas en la lluvia.

Como digo, esto ha ido mejorando mucho con el paso de los años, y la posibilidad de mantener una copia de seguridad actualizada en la nube, Google Drive si empleamos Android o iCloud en el caso de iOS, puede minimizar las pérdidas en caso de que se produzca un fallo en dicha transferencia, algo que por otra parte es cada vez más infrecuente. Al menos en mi círculo cercano, todas las migraciones de este tipo que se han llevado a cabo durante los últimos años han sido exitosas.

Sin embargo, el proceso tiene, desde hace mucho tiempo, un punto flaco. No es un problema, pero sí una muestra de cómo hacer las cosas de la manera menos óptima posible. Imagina que tienes tu smartphone antiguo en la mano izquierda y el nuevo en la mano derecha, o ambos juntos sobre la mesa, es decir, que solo los separan unos pocos centímetros. Pues bien, aún así, todos los datos se subirán desde el antiguo a la nube, y de ahí serán descargados al nuevo. Cualquier amante de la eficiencia se debería estar tirando de los pelos al leer esto.

📱📲 Now you can transfer your full chat history seamlessly, quickly and securely across the same operating systems without ever having to leave the app. Out today 👀 pic.twitter.com/UqNpyw8bCC

— WhatsApp (@WhatsApp) June 30, 2023