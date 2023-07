No, Steam no veta el contenido generado por IA

Un nuevo mes, una nueva historia, en este caso sobre Steam, de vetos masivos e injustificados al contenido creados por los algoritmos de inteligencia artificial generativa. Cualquiera diría que, de seguir a este ritmo, en un par de años o así terminará por estar totalmente prohibido su uso para cualquier otro fin que no sea el mero recreo personal. Claro que, para que dicho futurible se cumpla, una condición importante es que todas esas prohibiciones sean reales y que, por lo tanto, se esté vetando el uso de la inteligencia artificial simplemente por el hecho de que… pues no lo sé muy bien, la verdad.

Es cierto que es necesario que se establezcan algunas regulaciones que impidan que la proliferación de la IA se traduzca en la destrucción masiva de empleos, pero los reguladores de las dos orillas del Atlántico ya están trabajando en ello y, en el caso de la Unión Europea, pretenden hacerlo a una velocidad récord para sus estándares, con una norma aplicada antes de que termine 2023 (aunque esperamos que se aplique un periodo de adaptación para las empresas afectadas).

A falta de dichas regulaciones públicas, cada vez son más las entidades que establecen sus propias normas al respecto. Por ejemplo, hace un par de semanas supimos que las creaciones de IA no pueden optar a los premios Grammy, si bien no hay problema para que lo hagan composiciones en las que se ha empleado dicha tecnología en algún punto. Algo que parece lógico, después de saber que incluso «dinosaurios» (entiéndase que lo digo en el mejor de los sentidos) como Paul McCartney se han apuntado a emplear la IA, en este caso para grabar la que, salvo sorpresa, sí que será la última canción de The Beatles.

Así, con una industria que acepta el uso moderado de la IA, esta semana empezó a circular la noticia de que Steam no aprobaría juegos que tuvieran contenido creado con inteligencia artificial. Sí, lo de siempre, otro titular jugoso. Tanto como aquel de principios de mayo, que afirmaba que Steam eliminaba canciones creadas con inteligencia artificial. Y tú, querido lector, seguro que ya sabes qué tienen ambas noticias en común.

Efectivamente, según podemos leer en The Verge, que ha pedido aclaraciones a Valve, Steam no está vetando el contenido generado por inteligencia artificial. O, para ser precisos, no está vetando el contenido generado por IA por tener dicho origen, lo que está haciendo es impedir la publicación de contenido protegido por derechos de autor. Algo que, por otra parte, lleva años haciendo, independientemente de si ha sido creado por humanos, por la IA o por monos con máquinas de escribir y ballestas.

Uno de los problemas de las inteligencias artificiales generativas es que tienen la mala costumbre de reproducir el contenido ingerido durante su aprendizaje, lo que resulta especialmente problemático si dichos datos de entrenamiento están protegidos. Así, lo único que está haciendo Valve es evitar que este tipo de contenidos lleguen a Steam, por el enorme problema que esto puede suponer. Pero claro, volvemos a lo de siempre, ese titular vende mucho menos.