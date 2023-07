Corsair K65 Pro Mini: la perfección no entiende de tamaños

El Corsair K65 Pro Mini es una evolución directa del Corsair K65 RGB Mini que tuvimos la oportunidad de analizar el año pasado, y la verdad es que, aunque mantiene la base minimalista de aquel, presenta cambios bastante marcados tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción que se pueden apreciar a simple vista.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, los teclados serie 65 de Corsair tienen un objetivo muy ambicioso, ofrecer el nivel de prestaciones y la comodidad que esperaríamos de un teclado gaming de alto rendimiento de esta marca, pero compactado en un modelo que ocupa mucho menos espacio que un teclado convencional.

Obvia decir que es un objetivo complicado porque, al final, cualquier teclado depende a nivel funcional de la cantidad total de teclas que pueda montar, y esto está directamente relacionado con el espacio disponible. Corsair ha logrado resolver este desafío con las funciones secundarias integradas en cada tecla, algo que ya vimos en el Corsair K65 RGB Mini, pero también ha introducido mejoras importantes que lo diferencian claramente de dicho modelo, y que lo colocan en una posición superior.

En este análisis vamos a repasar todas esas mejoras, y como siempre os contaré cómo ha sido mi experiencia al utilizar el Corsair K65 Pro Mini. Si tenéis cualquier tipo de duda tras terminar de leerlo podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Sin más, empezamos.

Corsair K65 Pro Mini: análisis externo y primer contacto

El Corsair K65 Pro Mini es un teclado muy compacto, pero no cabe duda de que estamos ante un modelo con un acabado premium. Esto se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja, y la verdad es que en términos de calidad de construcción este teclado está muy por encima del Corsair K65 RGB Mini.

La diferencia más importante la encontramos en el marco de aluminio anodizado con acabado cepillado que está montado en la parte superior del teclado, y que le confiere un tacto único y propio de los modelos premium. Este marco también le aporta una mayor solidez estructural, y lo colocan en un nivel superior frente a los clásicos teclados terminados en plástico.

Corsair ha cuidado al máximo la disposición de las teclas y ha ajustado su colocación para conseguir un aprovechamiento óptimo del espacio, pero manteniendo un cierto equilibrio para que no tengamos la sensación de que todo está amalgamado. Como podemos ver en la imagen adjunta se ha dejado un poco de espacio libre en los cuatro lados del teclado, algo que le confiere un frontal más estilizado y que encaja mejor con el enfoque minimalista que ha adoptado Corsair, y que además mejora el efecto de la iluminación LED RGB.

El tacto de las teclas es suave, tienen una terminación ligeramente cóncava para adaptarse mejor a la ergonomía natural de los dedos y están fabricadas en policarbonato. La calidad de estas está a la altura otros modelos más caros, como el Corsair K100 RGB, y cada una de ellas tiene una función adicional que podemos ver serigrafiada justo en la parte inferior. Así, por ejemplo, si utilizamos la tecla de función y pulsamos el número uno activaremos la tecla F1.

En el lateral se han incluido las teclas «Suprimir», «Subir Página» y «Bajar Página», y también una tecla dedicada de Corsair. Estas cuatro teclas pueden funcionar además como teclas «G», a las que podemos asignar funciones concretas a través de la aplicación iCUE. Por razones obvias, este teclado no cuenta con teclas dedicadas para multimedia, pero las flechas de dirección pueden trabajar como tal gracias a sus funciones secundarias.

Si nos vamos a la parte trasera nos encontramos con la ranura dedicada al conector USB Type-C, que es extraíble, y en la parte interior tenemos dos patas que nos permitirán elevarlo para conseguir una posición más ergonómica. No tengo ningún pero, ya que incluso la tecla «intro» ha mantenido el tamaño tradicional, y esto implica que no tendremos que pasar ningún periodo de adaptación en este sentido.

Corsair no ha dado puntada sin hilo, y a pesar de su pequeño tamaño vemos que el Corsair K65 Pro Mini condensa todas las funciones que esperaríamos encontrar en un teclado para gaming de primer nivel. Su calidad de construcción es brilla con luz propia, la iluminación LED RGB está a la altura de lo que cabe esperar de un producto de Corsair, y los interruptores óptico-mecánicos son el broche de oro, aunque sobre ellos hablaremos más adelante.

Corsair K65 Pro Mini: especificaciones

Teclado compacto con un factor de forma del 65%.

Marco de aluminio anodizado con acabado cepillado.

Teclas de policarbonato con iluminación LED RGB individualizada y personalizable a través de iCUE.

Integración total con la plataforma iCUE para crear diferentes perfiles de iluminación, macros y más.

Cada tecla tiene funciones adicionales que podemos activar fácilmente, y están fabricadas en policarbonato.

Tecla dedicada Corsair y teclas «Suprimir», «Subir Página» y «Bajar Página», que pueden funcionar como teclas con funciones específicas totalmente personalizables.

Interruptores óptico-mecánicos Corsair OPX con un recorrido lineal, una fuerza de actuación de 45g, un punto de actuación de solo 1 mm y un recorrido de 3,2 mm.

Los interruptores tienen una vida útil garantizada de 150 millones de pulsaciones.

Cable trenzado extraíble con conexión USB Type-C a USB Type-A con una longitud de 1,82 metros.

8 MB de memoria integrada para guardar diferentes perfiles de iluminación y macros.

Tecnología Corsair AXON, que nos permite disfrutar de una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz (0,125 milisegundos). Detecta las pulsaciones hasta cuatro veces más rápido que otros teclados gaming convencionales, y las transmite hasta ocho veces más rápido.

100% anti-ghosting gracias al sistema N-Key Rollover (NKRO).

Medidas: 315 mm x 105,4 mm x 35,8 mm.

Peso: 600 gramos.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o superior, y también con PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S-Series X.

Precio: 149,99 euros.

Corsair K65 Pro Mini: experiencia de uso

Tras ese primer contacto, y habiendo repasado a fondo las especificaciones del Corsair K65 Pro Mini, estamos listos para entrar de lleno a descubrir cómo ha sido mi experiencia con este nuevo teclado. Empiezo por el proceso de instalación y configuración, aunque más que nada para mostraros lo sencillo y asequible que resulta, y es que no tiene ningún misterio.

Nada más conectar el teclado al ordenador a través de un puerto USB Type-A (3.0 o superior) estamos listos para empezar a utilizarlo, es totalmente «plug and play», y podremos disfrutar de los efectos de iluminación predefinidos que integra. Sin embargo, para poder sacarle el máximo partido necesitamos descargar e instalar el software iCUE.

Si ya has utilizado periféricos de Corsair anteriormente seguro que estás familiarizado con esta herramienta, si no no te preocupes, que te explico en un momento todo lo que debes saber de iCUE. Es una plataforma de software totalmente gratuita que nos permite configurar, personalizar, controlar y coordinar diferentes periféricos y componentes de hardware de Corsair. Con ella podremos hacer muchas cosas:

Realizar asignaciones de teclas: es muy útil, ya que con esto podemos asignar funciones específicas a teclas concretas, y podemos guardar esas asignaciones tanto a nivel de software como de hardware. En el primer caso podremos acceder a ellas cuando tengamos abierto iCUE, y en el segundo quedarán grabadas en la memoria del teclado, de manera que estarán disponibles aunque no podamos utilizar iCUE.

es muy útil, ya que con esto podemos asignar funciones específicas a teclas concretas, y podemos guardar esas asignaciones tanto a nivel de software como de hardware. En el primer caso podremos acceder a ellas cuando tengamos abierto iCUE, y en el segundo quedarán grabadas en la memoria del teclado, de manera que estarán disponibles aunque no podamos utilizar iCUE. Personalizar los efectos de iluminación: y siguiendo un patrón de personalización individualizado por tecla, de manera que cada una de las teclas puede mostrar colores y efectos totalmente independientes. Esto nos abre un enorme abanico de posibilidades para crear nuestros propios efectos, aunque también contamos con diferentes efectos de iluminación predefinidos bastante chulos por si no queremos invertir tanto tiempo. Podemos guardar los ajustes a nivel de software y de hardware, como en el caso anterior, y ambos trabajan de la misma manera.

y siguiendo un patrón de personalización individualizado por tecla, de manera que cada una de las teclas puede mostrar colores y efectos totalmente independientes. Esto nos abre un enorme abanico de posibilidades para crear nuestros propios efectos, aunque también contamos con diferentes efectos de iluminación predefinidos bastante chulos por si no queremos invertir tanto tiempo. Podemos guardar los ajustes a nivel de software y de hardware, como en el caso anterior, y ambos trabajan de la misma manera. Ajustar el rendimiento: con esta opción tendremos la posibilidad de elegir la configuración de diferentes combinaciones de teclas, y deshabilitarlas si lo consideramos necesario en cada momento concreto. Es una sección muy útil sobre todo cuando vamos a jugar a determinados títulos que pueden utilizar configuraciones de teclas que pueden llegar a darnos problemas.

con esta opción tendremos la posibilidad de elegir la configuración de diferentes combinaciones de teclas, y deshabilitarlas si lo consideramos necesario en cada momento concreto. Es una sección muy útil sobre todo cuando vamos a jugar a determinados títulos que pueden utilizar configuraciones de teclas que pueden llegar a darnos problemas. Modificar la configuración del dispositivo: este es un menú muy importante, ya que a través de él podremos cambiar la distribución del idioma del teclado y la tasa de muestreo, activar el modo consola PlayStation, formatear la memoria del teclado, ajustar el brillo de la iluminación LED RGB y realizar actualizaciones de firmware.

El Corsair K65 Pro Mini tiene un tamaño muy contenido, pero todo lo que importa está presente, de hecho tenemos incluso una fila de teclas adicional que no estaba incluida en el Corsair K65 RGB Mini, lo que hace que el primero sea un poco más grande. La disposición de las teclas, el taco y la ergonomía de las mismas es tan bueno que no es necesario superar ningún tipo de periodo de adaptación para empezar a disfrutarlo.

La experiencia al escribir con el Corsair K65 Pro Mini es muy satisfactoria, no solo por el tacto, la ergonomía y la acertada distribución de las teclas, también por el bajo nivel de ruido que se produce con cada pulsación gracias a la doble capa de amortiguación que incorpora este teclado. Mención especial merecen los interruptores óptico-mecánicos, que nos permitirán disfrutar de pulsaciones suaves y rápidas, pero al mismo tiempo muy precisas y sin problemas de doble pulsación accidental.

Los interruptores óptico-mecánicos Corsair OPX son de los más avanzados que podemos encontrar a día de hoy en el mundo de los teclados de gama alta, y se diferencian de los clásicos interruptores ópticos en cuatro claves muy importantes que marcan una gran diferencia, y que os voy a explicar a continuación:

No tienen retraso por rebote: cuando realizamos una pulsación el restablecimiento de la misma se produce en apenas 0,5 milisegundos, lo que permite al teclado registrar pulsaciones muy rápidas sin ningún tipo de problema.

cuando realizamos una pulsación el restablecimiento de la misma se produce en apenas 0,5 milisegundos, lo que permite al teclado registrar pulsaciones muy rápidas sin ningún tipo de problema. Tienen una mayor vida útil : los interruptores Corsair OPX resisten sin problemas hasta 150 millones de pulsaciones. A efectos comparativos basta con recordar que de media los interruptores mecánicos resisten entre 20 y 50 millones de pulsaciones.

: los interruptores Corsair OPX resisten sin problemas hasta 150 millones de pulsaciones. A efectos comparativos basta con recordar que de media los interruptores mecánicos resisten entre 20 y 50 millones de pulsaciones. Detectan la pulsación más rápido: gracias a su punto de actuación más bajo que, como os he dicho al hablar de las especificaciones de este teclado, es de apenas 1 mm. Para que la respuesta que recibe el usuario no se vea mermada mantienen un recorrido de 3,2 mm.

gracias a su punto de actuación más bajo que, como os he dicho al hablar de las especificaciones de este teclado, es de apenas 1 mm. Para que la respuesta que recibe el usuario no se vea mermada mantienen un recorrido de 3,2 mm. Son más fiables y longevos: esto se debe a su propia estructura interna, ya que a diferencia de los interruptores mecánicos tradicionales, que utilizan piezas metálicas para reconocer las pulsaciones, los interruptores óptico-mecánicos cuentan con un sensor láser.

Escribir con unos interruptores de este nivel es una auténtica maravilla, y Corsair ha sabido implementar a la perfección esa doble función por tecla para que no echemos nada en falta. Es cierto que en este caso sí que tendremos que pasar por un pequeño proceso de memorización de cada una de esas funciones adicionales, pero están indicadas de tal manera que podremos localizarlas rápidamente con un simple vistazo. Una vez que nos acostumbramos la fluidez es total, y la experiencia de uso se vuelve tan buena que cuesta creer que estamos utilizando un teclado tan pequeño.

La calidad de la iluminación LED RGB está a la altura del conjunto, y podemos personalizarla fácilmente con los perfiles predefinidos que incorpora iCUE. Si tenéis tiempo y os gusta personalizar al máximo vuestros periféricos no hay problema, también podréis crear patrones personalizados por tecla y aplicar efectos muy diversos. Por otro lado la creación de macros y la asignación de funciones a las teclas adicionales también funcionan a la perfección.

El Corsair K65 Pro Mini raya a un gran nivel en tareas básicas de escritura, navegación web y ofimática, pero como habréis podido imaginar este teclado da lo mejor de sí en juegos. En este tipo de contenidos es donde realmente brilla con luz propia, y he podido comprobarlo con cuatro grandes juegos: Battlefield 2042, Diablo IV, League of Legends y Destiny 2.

Todos estos juegos tienen algo en común, y es que es necesario contar con un mínimo de habilidad y reflejos si queremos tener posibilidades de éxito en sus modos multijugador. El teclado Corsair K65 Pro Mini no va a hacer un milagro en este sentido, es decir, si tienes poca experiencia o si tienes el día torpe no obrará magia, pero la tecnología AXON y los interruptores óptico-mecánicos pueden ayudarte a jugar mejor.

Esto se nota al instante, y tiene una explicación. Cuando realizamos acciones muy rápidas, como por ejemplo los combos de habilidades en League of Legends o en Diablo IV, o cuando tenemos que movernos y hacer movimientos rápidos en Battlefield 2042 o Destiny 2 mientras intentamos esquivar los disparos y habilidades del enemigo, no solo importa la velocidad de nuestras pulsaciones, también influye el tiempo que estas tardan en ser reconocidas por el teclado y ejecutadas en el juego.

Los interruptores óptico-mecánicos hacen que la actuación por pulsación se produzca con solo 1 mm de recorrido, y la tecnología Corsair AXON detecta las pulsaciones hasta cuatro veces más rápido que otros teclados gaming convencionales y las transmite hasta ocho veces más rápido.

Esto quiere decir que, en resumen, todas nuestras acciones y movimientos se realizarán un poco más rápido que con un teclado gaming convencional, algo que en determinadas situaciones puede marcar una diferencia considerable. Ya sabes, no solo importa quién dispare primero, importa qué acción se ejecute antes en el juego.

Personalmente debo deciros que donde más noté la diferencia fue en Destiny 2 y en Battlefield 2042, de hecho llevaba tiempo sin jugar al primero pero me sentí muy ágil y con una excelente capacidad de reacción en todo momento. Mis acciones fluyeron a la perfección, y tengo claro que la experiencia no habría sido igual con un teclado inferior.

Notas finales: perfección minimalista

El Corsair K65 Pro Mini ha hecho suyo esa máxima que dice que menos es más, y ha dado forma al mejor teclado de pequeño tamaño que he tenido la oportunidad de probar hasta el momento. Este modelo repite la premisa más ingeniosa que vimos en el Corsair K65 RGB Mini, la doble función por tecla, pero incorpora cambios muy profundos que lo colocan como una evolución muy grande frente a aquel.

A nivel de diseño y de calidad de construcción tenemos mejoras muy acertadas por parte de Corsair. El chasis rectangular con esquinas redondeadas que sobresale ligeramente de la zona de las teclas realza el efecto de la iluminación LED RGB, y el frontal en aluminio anodizado con acabado cepillado no solo aporta solidez estructural, sino que además le confiere un tacto único y una terminación premium propia de teclados de gama alta.

Corsair no se ha olvidado de la ergonomía, y con el Corsair K65 Pro Mini ha demostrado que por algo es uno de los grandes jugadores del mundo en el sector de los teclados de alto rendimiento. Este teclado es un modelo especializado en gaming, pero escribir con él es una auténtica delicia, y la experiencia en juegos es sublime.

La respuesta de los interruptores óptico-mecánicos de Corsair es simplemente perfecta, y la tecnología AXON realmente llega a marcar una diferencia perceptible en juegos. Si quieres jugar como un profesional y contar con el apoyo de tecnologías e interruptores de última generación que te ayudarán a sacar lo mejor de ti como jugador no lo dudes, el Corsair K65 Pro Mini cuenta con todo lo que necesitas, y en un formato muy reducido.