Unos auriculares de calidad para casi todos los bolsillos. Es lo que nos propone Jabra con sus nuevos Jabra Elite 4, unos auriculares de tipo earbud pensados para ofrecer la resistencia y versatilidad que demandan los deportistas y que pese a que cuestan menos de cien euros, incluyen características que habitualmente solo se ofrecen en auriculares más caros, como cancelación activa de ruido, certificación IP55 o una interesante función “Go Solo” que permite utilizar un único auricular para escuchar música o atender llamadas mientras el otro se carga.

Este precio por supuesto exige algunos compromisos y desde luego se notan en cuanto comenzamos a utilizarlos. Construidos en plástico, la sensación que ofrecen en la mano, su ligereza y la comodidad al llevarlos, lo alejan ciertamente de otros modelos superiores de la misma marca como Jabra Elite 7 Active o el Elite 7 Pro. Aunque la marca danesa ofrece distintas almohadillas, el agarre no es el mismo que el de otros modelos pero aún así, tampoco es especialmente problemático. En nuestro caso se han adaptado bien a nuestro pabellón auditivo e incluso a la hora de realizar ejercicio, se han mantenido “en su sitio”. El estuche eso sí, nos ha parecido tan frágil como ligero y por supuesto, no incluye la posibilidad de recargarlo de forma inalámbrica (contamos con conector USB-C). Nada que objetar en este último punto, Jabra tampoco puede hacer milagros.

Como en otros auriculares de la marca, en la parte exterior de los earbuds encontramos un botón que nos va a servir para controlar nuestra música, para ponerla en pausa o continuar la reproducción en un caso; y para activar o desactivar el modo ANC en el otro, así como el modo transparencia. Los botones no tienen mayor misterio y solo les podemos poner la pequeña pega de que tal vez son algo “duros”, por lo que al utilizarlos habitualmente acabamos por empujar algo más el auricular dentro del oído. Por otro lado, a diferencia de otros modelos, si uno de los auriculares se nos cae o lo separamos, la música no se pausa automáticamente, sino que sigue sonando.

Más de lo que esperas

Para poder escuchar música desde un único auricular de hecho, el otro deberá permanecer dentro del estuche de carga, lo cual es útil en un variado número de situaciones , desde querer utilizar un único auricular para llamar a incluso escuchar música o un podcast en la cama. Pero pese a algunas carencias nos ha sorprendido en cambio para bien que Jabra haya decidido mantener su tecnología Bluetooth Multipoint, que nos permite cambiar de forma fluida la fuente de sonido (ya sean Apps o llamadas) desde dos dispositivos de forma simultánea. También una autonomía que se comporta mejor de lo esperado en este rango de precios, llegando hasta las 28 horas de escucha continua si no activamos su tecnología ANC y 22 si lo hacemos.

Si descargamos la App de Jabra y registramos nuestros Elite 4, podremos acceder a algunas otras interesantes funciones adicionales que van más allá del poder actualizar el firmware como son el poder determinar qué cantidad de reducción de ruido queremos aplicar cuando activamos ANC o Transparencia, ajustar el volumen de la voz, “jugar” con un pequeño ecualizador, consultar el nivel de batería de dispositivo o la funcionalidad Find My Jabra para localizar la última ubicación en la que se conectaron los auriculares a un dispositivo.

A nivel interno, Jabra Elite 4 Active tiene soporte para Bluetooth 5.2 con aptX y SBC, lo cual es sinónimo de una transmisión fluida de audio para todos los dispositivos, especialmente Android, mientras que tal vez echamos en falta el soporte para el codec AAC que habitualmente funciona mejor para dispositivos iOS.

A la hora de cancelar el ruido de forma activa, no podemos olvidar que tenemos en nuestras manos unos auriculares de gama de entrada, por lo que no vamos a obtener la experiencia que nos pueden ofrecer auriculares como Sony WF-1000XM4 o Bose QuietComfort, pero aún así, proporcionan una reducción notable del ruido que nos rodea en la mayoría de las situaciones, más en ruidos medios y agudos que en los más bajos. No obstante dado que se ajustan bien a nuestro pabellón auditivo, es justo reconocer que su cancelación pasiva de ruido hace un buen trabajo y en general podríamos decir que no tenemos demasiado que objetar a estos auriculares en este punto.

Calidad de sonido y claridad en las llamadas

Y la pregunta del millón…¿cómo suenan? Básicamente como la mayoría de los auriculares destinados al público de consumo en este rango de precios. No se realiza un énfasis significativo en la mayoría de las frecuencias y mantiene un tono “neutro” apropiado para escuchar bien la mayor parte de nuestra colección musical.

No vamos a encontrar bajos especialmente profundos ni una nitidez sorprendente en los tonos medios o agudos. Dicho de otra forma, aunque el de estos Jabra Elite 4 Active es un sonido bastante plano, es más que suficiente para cumplir con las necesidades del 90% de los usuarios a los que se dirige. Sin nuestro consumo no pasa de escuchar Spotify en nuestro smartphone, no vamos en realidad a echar mucho en falta.

Para mejorar la calidad de nuestras llamadas, lo nuevo de Jabra incorpora 4 micrófonos, más que decentes para mantener una conversación con claridad en la mayoría de las situaciones, incluso cuando hay un moderado ruido de fondo, mejorando en este sentido a lo que podemos encontrar en auriculares de prestaciones similares.

En conjunto Jabra Elite 4, sin tener las prestaciones avanzadas que encontramos en muchos auriculares de gama media-alta del mercado, sí que entrega a los usuarios lo que más importa: calidad de sonido más que decente, cancelación de ruido muy por encima de lo que podemos encontrar habitualmente en este rango de precios y buena autonomía. No es tan sencillo encontrar esta combinación en otras marcas.