YouTube prueba una nueva y muy deseable función, «Volumen estable»

Parece que el verano no apunta a frenar la actividad de YouTube en lo referido a la prueba e implantación de nuevas funciones. Como recordarás, hace solo un par de días te contábamos que YouTube Music ha estrenado un nuevo diseño, que en algunos aspectos (especialmente por su panel lateral) recuerda bastante a Spotify (algo que es bastante lógico, añado), y ayer mismo tuvimos constancia de que la compañía también ha iniciado el despliegue internacional de su esperada función de podcasts.

Tiene sentido que Google haya decidido pisar el acelerador en lo referido a YouTube, pues desde la eclosión del streaming a principios de esta década, ha visto una fiera competencia en este tipo de servicios, principalmente en Twitch. Y en lo referido al streaming de música, debe enfrentarse a rivales muy asentados en el mercado, como Spotify y Apple, por lo que necesita seguir mejorando constantemente hasta que Music sea visto como una alternativa por el común de los usuarios.

Así, hoy nos encontramos con otra novedad, ésta en modo de prueba, de la que se hace eco TechCrunch, y es que YouTube está probando una función llamada «Volumen estable» que, como su propio nombre indica, apunta a ser una combinación de normalizador y compresor que, por lo tanto, proporcionará una salida de volumen uniforme a lo largo de la reproducción, evitando de este modo los tan comunes y desagradable sobresaltos por los cambios súbitos de volumen.

YouTube now has a feature called “Stable volume.”

I’m not entirely sure what it is, but I think it may be a normalizer and compressor that evens out the volume so you don’t have big jumps in volume between videos and even parts of a video itself.

May be problematic for music. pic.twitter.com/kh0IGoXmpe

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 15, 2023