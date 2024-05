Nintendo anunciará Switch 2 este año... fiscal

La inmensa mayoría hemos perdido ya la cuenta del tiempo que llevamos esperando que Nintendo nos de un adelanto sobre la Switch 2, la sucesora de la actual generación de su consola, que como ya sabes no entra en la guerra de consolas protagonizada por Microsoft y Sony, ni en lo referido a las fechas ni a las especificaciones técnicas. Una política que la compañía sigue desde hace ya bastantes años, y que ha le ha permitido diferenciarse de esta competencia con una propuesta única y muy bien valorada.

Tenemos que recordar que la primera versión de la actual generación llegó al mercado en marzo de 2017, hace ya más de siete años. Es cierto que la familia se amplió con el modelo Lite en 2019, y que en 2021 vimos llegar la versión con pantalla OLED, pero ninguna de ellas supone un salto en sus prestaciones, por lo que de manera inexorable el recambio generacional se va haciendo cada día más necesario, y la demanda del mismo por parte de los usuarios se evidencia en la cantidad de rumores y filtraciones que hemos visto estos últimos tiempos.

El problema es que, hasta ahora, Nintendo se ha mostrado bastante hermética en lo referido a sus planes con Switch 2, salvo por haberlos desmentido en alguna ocasión. Esto tiene sentido, claro, pues evidentemente están exprimiendo la generación actual hasta los límites, lo que resulta lógico. Y es que en el momento en el que tenga lugar su anuncio oficial de Switch 2, es probable que las ventas de Switch se resientan, pues los potenciales compradores quedarán ya a la espera de la nueva generación o, en todo caso, a que la llegada de la misma se traduzca en una bajada de precio de los modelos disponibles actualmente.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024