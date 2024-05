¿Qué más nos ha mostrado Apple en Let Loose?

Tal y como esperábamos, los grandes protagonistas de Let Loose, la presentación de Apple que ha tenido lugar esta tarde, han sido las tablets de la tecnológica, más concretamente la familia iPad Air, que ahora ya puede ser denominada de este modo pues pasa a contar con dos modelos (11 y 13 pulgadas) con diversas configuraciones para cada uno de ellos, y los iPad Pro 2024, que han dado un doble salto evolutivo en lo referido a su SoC (de Apple M2 a Apple M4), y que también han dejado atrás las pantallas LED (en los modelos de 11 pulgadas) y Mini-LED (en los de 13) para adoptar un desarrollo propio basado en OLED.

Esperábamos, no obstante, alguna novedad más y, efectivamente, así ha sido. Con todas, eso sí, alrededor del ecosistema iPad (aunque una de ellas tendrá bastante más alcance con el paso del tiempo). Pero hablemos, primero, de lo que no se ha confirmado pese a que había algunos rumores que afirmaban lo contrario.

Avances en inteligencia artificial : hace ya tiempo que esperamos que Apple nos muestre sus avances en inteligencia artificial en la WWDC 2024, que tendrá lugar el mes que viene. Sin embargo, cuando se filtró que los de Cupertino nos iban a mostrar hoy los nuevos M4 (algo que sí que ha ocurrido), algunas voces empezaron a apuntar que íbamos a tener una primera muestra, un avance, de lo que nos espera en este sentido. No ha sido así.

: hace ya tiempo que esperamos que Apple nos muestre sus avances en inteligencia artificial en la WWDC 2024, que tendrá lugar el mes que viene. Sin embargo, cuando se filtró que los de Cupertino nos iban a mostrar hoy los nuevos M4 (algo que sí que ha ocurrido), algunas voces empezaron a apuntar que íbamos a tener una primera muestra, un avance, de lo que nos espera en este sentido. No ha sido así. Llegada adelantada de Apple Vision Pro a Europa: para la celebración de Let Loose, Apple ha convocado a los medios en Londres, en vez de hacerlo en California, como es habitual. Este salto al viejo continente había dado lugar a que se especulara con la posible llegada anticipada (en contra de los planes anunciados previamente por Apple) al Reino Unido, y quizá también a otros países de este lado del Atlántico. Finalmente no, no ha sido así, pese a que la presentación ha empezado, precisamente, con unas imágenes y unas palabras de Tim Cook dedicadas a su ordenador espacial.

Sí que se ha confirmado, y esto resultaba bastante evidente vista la imagen de la convocatoria de Let Loose, que Apple Pencil también ha sido protagonista. Sin embargo, y en contra de lo que pensábamos, no lo ha sido por una renovación del modelo actual, sino por la presentación de una versión más avanzada, el Apple Pencil Pro, que en verdad sí que se merece el calificativo de innovador, pues su interfaz de manejo ha mejorado exponencialmente con respecto a la del modelo estándar.

En este nuevo modelo, un sensor detecta que el usuario aprieta el propio dispositivo y, automáticamente, hace que se muestre en pantalla una paleta que muestra un conjunto de herramientas que se adapta al contexto. Junto al mismo, Apple Pencil Pro también integra un giróscopo, de modo que podremos girar el dispositivo, como si fuera una rueda, para movernos entre las distintas opciones de dicha paleta. Para facilitar aún más su uso, también cuenta con un motor que se encargará de darnos una respuesta háptica que servirá como confirmación de las acciones que llevamos a cabo.

Aunque las protagonistas de Let Loose han sido las familias iPad Air y iPad Pro, también se ha producido una noticia con respecto a los iPad, y lo cierto es que es una noticia tan sorprendente como sensacional. Hace solo unos días te informábamos sobre una filtración que apuntaba a una bajada de precio de los iPad 11 frente a los iPad 10. Pues bien, no será necesario esperar a finales de año, cuando está previsto que se produzca la renovación de esta gama, para disfrutar de esta bajada, ya que Apple ha anunciado en Let Loose que los precios de los iPad 10 bajan hasta situarse en los que eran los de sus pares en la anterior generación.

Así, si hasta ahora comprar un iPad Wi-Fi de 64 gigas en España costaba 579,70 euros, desde hoy mismo su precio ha descendido de golpe hasta los 429 euros. Y por si te lo estás preguntando, en Estados Unidos el precio de este mismo modelo ha pasado de 449 dólares a 349 dólares. Este movimiento es, como decía, una gran noticia para los consumidores, y personalmente no puedo dejar de ver cierta relación con el relanzamiento de la Pixel Tablet en Estados Unidos y su salto al mercado internacional.

Más información