Google Chrome prepara una barra lateral de rendimiento

Al hablar de navegadores web, y en esto Google Chrome juega un papel más que relevante, el rendimiento es un aspecto muy importante y que preocupa cada vez a más usuarios. Esto es comprensible, pues basta con dar un vistazo al administrador de tareas de Windows para ver que, por norma general, el navegador que empleamos de manera habitual suele ocupar la posición más alta en lo referido a consumo de recursos, especialmente de memoria.

También es cierto que hay un importante margen de mejora en las tecnologías subyacentes de los mismos. En el caso de Google Chrome ya hemos visto, en el pasado, múltiples movimientos dirigidos a intentar optimizar su funcionamiento, aunque también es cierto que no siempre han salido bien, como vimos cuando Windows 10 introdujo un nuevo método para gestionar los heaps de memoria y Google intentó hacer uso de esta novedad, pero finalmente no resultó posible.

No obstante, tendemos a culpar siempre al navegador por el consumo excesivo de recursos, pero en ocasiones no somos conscientes de hasta que punto nuestros hábitos son también responsables de dicha circunstancia. Ya sea por tener abiertas una cantidad indecente de pestañas (aunque es cierto que ahora Chrome, al detectar que están inactivas, las «congela» y libera la memoria que consumirían), emplear extensiones exigentes en este sentido, acceder a sitios web que también demandan una buena cantidad de recursos, etcétera.

The implementation of the new Performance panel in Chrome is progressing slowly (I spotted this panel over a year ago), 6 months ago Google added the Battery and Memory sections and now they have added a «Browser Health» section:https://t.co/FexZwFaUm4

.https://t.co/rh8jLE5Bm6 pic.twitter.com/bm2RmBbyI1

— Leopeva64 (@Leopeva64) May 5, 2024