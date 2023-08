El gigante de la manzana mordida sigue trabajando en el iPhone 15, su próximo smartphone estrella que ya se encuentra en fase de fabricación en masa, y que si todo va según lo previsto debería llegar al mercado en el mes de septiembre. No tenemos una fecha exacta, pero un nuevo rumor apunta directamente al 13 de septiembre.

Dicha fecha no está confirmada, pero tiene mucho sentido, sobre todo si vemos lo que ha venido haciendo Apple con las generaciones anteriores. Por ejemplo, el iPhone 14 estuvo disponible para precompra el 9 de septiembre de 2022, y llegó al mercado el 16 de septiembre de ese mismo año. Con esto en mente, hablar del 13 de septiembre como fecha de lanzamiento del iPhone 15 es perfectamente creíble.

Como ya os hemos contado en ocasiones anteriores el iPhone 15 llegará al mercado en cuatro versiones diferentes, la estándar, la «Plus», que tendrá un tamaño de pantalla mayor, la «Pro», que tendrá el mismo tamaño de pantalla que la versión estándar pero traerá mejoras a nivel de hardware, y el «Pro Max», que será una versión del anterior con mayor tamaño de pantalla.

Hace unos meses compartimos con vosotros un artículo donde os contamos todo lo que sabíamos y todo lo que podíamos esperar del iPhone 15 y de sus diferentes versiones, y dicho artículo sigue estando de plena actualidad, así que os invito a echarle un vistazo si no tuvísteis la oportunidad de hacerlo en su momento, ya que os ayudará a resolver cualquier duda sobre la posible configuración de hardware de dichos terminales.

En líneas generales, las tres novedades más importantes que podría traer el iPhone 15 se resumen en una cámara principal mejorada, un nuevo SoC Apple M17 fabricado en el nodo de 3 nm (solo en los modelos Pro y Pro Max) y un chasis fabricado en titanio (también exclusivo de los modelos Pro y Pro Max).

Los modelos estándar y Plus tendrán como novedad más importante la integración de la Dynamic Island, pero utilizarán el SoC Apple M16 de los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, lo que significa que no representarán un salto generacional importante frente a esos dos modelos.

Por lo que respecta al precio, se comenta que todos los iPhone 15 serán más caros que los iPhone 14. En un principio se rumoreaba que Apple solo iba a subir el precio de los modelos Pro y Pro Max, pero ahora las informaciones más recientes hablan de una subida de precio de todas y cada una de las versiones, y dicen que dicho incremento sería de entre 50 y 100 dólares.

Esto tiene sentido porque el precio de los iPhone 14 no subió en Estados Unidos, pero dichos terminales sí que se encarecieron sustancialmente en otros mercados, incluido el español. Si Apple decide subir de nuevo el precio de sus iPhone en nuestro país nos encontraremos con un panorama desolador, ya que el iPhone 15 en su configuración base pasaría a costar 1.059 euros, el modelo Plus costaría 1.209 euros, el modelo Pro tendría un precio de 1.419 euros y la versión Pro Plus subiría hasta los 1.569 euros.