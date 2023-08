Creative Zen Air DOT, auriculares ligeros, económicos y muy completos

La compañía singapurense ha ampliado su catálogo de auriculares inalámbricos con los Creative Zen Air DOT, un nuevo modelo que queda por debajo de los Creative Zen Air, y que posiciona dentro de la categoría de auriculares económicos, aunque mantienen un buen diseño y tienen un nivel de prestaciones bastante interesante como veremos a continuación.

Antes de entrar a hablar de sus especificaciones quiero detenerme un momento en el diseño externo. Los Creative Zen Air DOT están fabricados en plástico y tienen una terminación en color negro de doble tono que genera un contraste bastante bonito, ya que nos encontramos con un tono negro mate en la cara más externa y una terminación en negro brillante en la cara interna.

La línea de los auriculares combina un enfoque minimalista con pequeños matices angulosos que en general encajan bastante bien, y la funda tiene un acabado redondeado con detalles en negro brillante que también generan un contraste muy bonito con el tono negro mate dominante. Nada que objetar, Creative ha hecho un buen trabajo en términos de diseño.

Los Creative Zen Air DOT tienen un peso de 33 gramos, así que son muy ligeros. Cuentan con certificación IPX4, lo que quiere decir que son resistentes al agua, y además cuentan con un sistema de control táctil que nos permitirá controlar fácilmente la reproducción de nuestra música favorita.

En su interior nos encontraremos con un transductor de neodimio de 13 mm que han sido personalizados para ofrecer una buena calidad de sonido, siempre teniendo en cuenta que hablamos de auriculares pequeños y ligeros, y que su precio es de 29,99 euros. No he tenido la oportunidad de probarlos, pero por experiencia propia os puedo confirmar que Creative no suele decepcionar, y que sus auriculares más económicos rayan casi siempre a un buen nivel.

La batería que integran los Creative Zen Air DOT promete una autonomía de hasta 7 horas, y gracias a la batería incluida en la funda de transporte y carga podremos disfrutar de una autonomía total de hasta 24 horas. Si te quedas sin batería no pasa nada, solo tendrás que introducirlos un rato en la funda para que carguen y listo, podrás seguir disfrutando de tu música favorita.

A pesar de que estamos ante unos auriculares económicos los Creative Zen Air DOT no renuncian a nada. Cuentan también con dos micrófonos integrados que detectan el sonido ambiental y utilizan tecnología ECN de cancelación de ruido para analizar y filtrar el ruido no deseado, lo que significa que podremos utilizarlos para responder y realizar llamadas, y que nuestra voz sonará bien incluso en entornos muy ruidosos.

Son compatibles con Bluetooth 5.3, tienen un alcance de hasta 10 metros y soportan Siri y Google Assistant. Como he dicho tienen un precio de 29,99 euros, y ya se encuentran disponibles en la web oficial de Creative.