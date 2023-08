Al hablar de los servidores HPE ProLiant Gen11 basados en procesadores AMD EPYC Gen 4, un elemento clave lo encontramos, precisamente, en los silicios que motorizan estos sistemas. Ahora bien, como decía la campaña de comunicación más exitosa de su sector, el de los neumáticos, la potencia sin control no sirve de nada. Un servidor debe proporcionarnos un rendimiento excepcional, sí, pero también el control y la fiabilidad necesarias para que podamos confiar plenamente en que estará a la altura de nuestras necesidades.

Con respecto a este último punto, la plataforma de HPE ProLiant lleva años dejando claras las razones por las que es elegida por empresas de todo tipo y tamaño para tener cubiertas sus necesidades de cómputo. No en vano, como su propio nombre nos indica, ya ha alcanzado su undécima generación, por lo que hablamos de una de las familias de servidores más consolidadas en un mercado tan exigente como lo es el de los servidores. ¿Y por qué? Pues te lo explicamos, en detalle, en nuestra guía sobre los servidores HPE ProLiant Gen11 con procesadores AMD EPYC Gen 4.

Ahora bien, si tus dudas están relacionadas con el rendimiento, en tal caso debes saber que la apuesta por los integrados AMD EPYC de cuarta generación juega un papel clave para lograr que los servidores ProLiant que integran estos silicios se eleven a un nuevo nivel. ¿Por qué? Puedes encontrar mucha información al respecto aquí, aunque de manera resumida podemos centrarlo en que no solo hablamos de potencial bruta, también nos encontramos con un alto grado de especialización, lo que significa que se adapta, mejor que otras muchas propuestas, a las necesidades particulares de este segmento de mercado. Esto, claro, se traduce en un rendimiento excepcional, fruto de la combinación de potencia, especialización y control.

Hablar, eso sí, de contar con un servidor propio, es algo que muchos piensan que solo está al alcance de las grandes corporaciones. Sin embargo, esta percepción es tremendamente errónea. Familias como los HPE ProLiant Gen11 basados en procesadores AMD EPYC Gen 4 son tan amplias que, en las mismas, podemos encontrar servidores para todo tipo de empresas, incluso pequeñas pymes que no quieren renunciar a todo lo que les puede proporcionar un proceso de transformación digital.

Entonces, ¿qué factores son los que nos pueden ayudar a determinar si necesitamos un servidor? Veamos los principales:

Número de usuarios : con el crecimiento del numero de personas que se conectan a nuestra infraestructura para desarrollar sus actividades diarias, nos encontramos con un indicador que señala que contar con un servidor marcará una gran diferencia. Así, en el momento en el que ese número supere el 5, la familia ProLiant Gen11 basada en procesadores AMD EPYC Gen 4 ya cuenta con soluciones que se adaptan a nuestras necesidades.

: con el crecimiento del numero de personas que se conectan a nuestra infraestructura para desarrollar sus actividades diarias, nos encontramos con un indicador que señala que contar con un servidor marcará una gran diferencia. Así, en el momento en el que ese número supere el 5, la familia ProLiant Gen11 basada en procesadores AMD EPYC Gen 4 ya cuenta con soluciones que se adaptan a nuestras necesidades. Colaboración de datos : el trabajo en equipo, ya sea de manera presencial, en escenarios de trabajo o incluso para soluciones de movilidad es una constante en estos tiempos. Esto supone un gran avance, pero claro, debe sostenerse sobre una infraestructura capaz de dar dicho servicio, que sea plenamente confiable y que, además, nos garantice cumplir con los marcos legales y con nuestras propias normas de compliance. En este tipo de escenarios, contar con nuestra infraestructura de servidor marca una gran diferencia.

: el trabajo en equipo, ya sea de manera presencial, en escenarios de trabajo o incluso para soluciones de movilidad es una constante en estos tiempos. Esto supone un gran avance, pero claro, debe sostenerse sobre una infraestructura capaz de dar dicho servicio, que sea plenamente confiable y que, además, nos garantice cumplir con los marcos legales y con nuestras propias normas de compliance. En este tipo de escenarios, contar con nuestra infraestructura de servidor marca una gran diferencia. Uso de programas de red : si ya hemos iniciado el proceso de transformación digital, es más que probable que estemos valorando el uso de soluciones para la gestión de nuestros clientes (CRM), aplicaciones en red de contabilidad, o incluso sistemas de gestión integral, como un ERP, un servidor nos proporcionará el entorno adecuado para su despliegue.

: si ya hemos iniciado el proceso de transformación digital, es más que probable que estemos valorando el uso de soluciones para la gestión de nuestros clientes (CRM), aplicaciones en red de contabilidad, o incluso sistemas de gestión integral, como un ERP, un servidor nos proporcionará el entorno adecuado para su despliegue. Necesidad de perfiles de usuarios: no todo el mundo debe poder acceder a los mismos recursos, pero para una gestión fiable de las cuentas de usuario necesitamos una solución que permita el empleo de las mismas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Un servidor HPE ProLiant Gen11 basados en procesadores AMD EPYC Gen 4 nos permitirá llevar a cabo esta gestión de manera óptima.

Estos son los principales, pero no los únicos, indicadores de que apoyar nuestra gestión y nuestra transformación digital en un servidor, como los que nos ofrece HPE con su amplia gama ProLiant Gen11 con procesadores AMD EPYC de 4ª generación, se traducirá en múltiples ventajas y en un espectacular retorno de la inversión. ¿Quieres ampliar esta información? Pues entonces no lo pienses más y descarga ya mismo nuestro documento técnico gratuito, no te arrepentirás.