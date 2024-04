Primera imagen de un procesador Zen 5 configurado con 8 núcleos y 16 hilos

Gracias a una reciente filtración tenemos la primera imagen de un procesador Zen 5. Se trata de una muestra de ingeniería que utiliza el mismo IHS que los procesadores Zen 4, y que por tantos será totalmente compatible con todas las soluciones de refrigeración existentes a día de hoy que funciona con el socket AM5.

La arquitectura Zen 5 se conoce también con el nombre en clave Granite Ridge, y como ya os he contado en ocasiones anteriores todo indica que será lanzada a finales de este mismo año, aunque su presentación podría tener lugar un poco antes. No hay nada confirmado, no hay duda de que el Computex sería un escenario de gala para presentar esta nueva generación de procesadores.

No podemos apreciarlo porque el IHS obstruye la visión, pero lo más probable es que todos los procesadores Zen 5 repitan el acabado dorado de los chiplets CPU, ya que este ayuda a mejorar la transferencia de calor entre los encapsulados y el disipador de calor integrado. Será interesante ver qué temperaturas alcanza esta nueva generación, sobre todo tras el aumento en densidad de transistores que se producirá con el salto al nodo de 3 nm de TSMC.

En teoría este procesador Zen 5 está configurado con 8 núcleos y 16 hilos, y tiene un TDP de 170 vatios. Esto significa que podríamos estar ante el Ryzen 7 9700X, es decir ante el sucesor del Ryzen 7 7700X, que también está configurado con 8 núcleos y 16 hilos, aunque tiene un TDP de 105 vatios. Esa diferencia de TDP es importante, ya que estamos hablando de un aumento de 65 vatios, y podría estar motivada por un aumento importante de las frecuencias de trabajo.

Sabemos que AMD lleva ya un tiempo enviando muestras de ingeniería de procesadores Zen 5, y gracias a otras filtraciones anteriores hemos podido identificar también modelos configurados con 6 núcleos y 12 hilos. Lo más probable es que la compañía repita el mismo portafolio de gamas y productos de la generación anterior, lo que significa que el procesador Zen 5 base volverá a tener 6 núcleos y 12 hilos, y que el modelo más potente seguirá contando con 16 núcleos y 32 hilos.

Todos los procesadores Zen 5 serán compatibles con las placas base AM5 actuales, aunque para poder instalarlos será necesario actualizar la BIOS de nuestra placa base a una versión superior que suponemos que estará disponible poco antes del lanzamiento oficial de dichos procesadores. AMD lanzará nuevos chipsets dentro de la serie 700, pero los chipsets serie 600 todavía tienen mucha vida por delante.