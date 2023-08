WhatsApp está desarrollando herramientas más avanzadas para el formato del texto

Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, WhatsApp está apretando el acelerador para dejarle a sus competidores la menor cantidad de espacio posible mediante la introducción de muchas características que, en no pocas ocasiones, están presentes en rivales como Telegram. La última cosa de la que tenemos constancia del servicio de mensajería perteneciente a Meta es la posible introducción de herramientas de formato para el texto.

Las herramientas de formato de texto para WhatsApp, según cuentan en WeBetaInfo, se encuentran en estos momentos en desarrollo, pero apuntan a ampliar las posibilidades de expresar cosas o establecerlas como simple texto plano para temas relacionados con la programación. Estas herramientas incluyen soporte para crear bloques de fragmentos de código, citar texto específico y crear listas. Nada realmente revolucionario, pero si son algo que el servicio de mensajería todavía no tiene, su incorporación es otro valor añadido.

WhatsApp introdujo hace unos años herramientas que permiten poner el texto en cursiva, negrita, tachado o monoespaciado, pero estas incorporaciones tienen más funciones de adorno/estéticas que de ser algo con utilidad real para el usuario. La posibilidad de crear bloques de código, listas y citar un texto específico son un paso más que permitirá emplear el servicio de mensajería para propósitos más serios, como por ejemplo compartir fragmentos de código en un proyecto de programación o cuando es imperioso que un texto esté en auténtico texto plano.

Profundizando en la herramienta de citas de texto, esta ayudará a los usuarios a consultar mensajes o respuestas específicas en el chat. En comparación con la función de citado actual, permite resaltar una parte determinada del texto, por lo que ofrece una experiencia más personalizada y más precisa al permitir citar solo la parte que interesa.

Las futuras herramientas de formato de texto han sido descubiertas en la versión beta de la aplicación para escritorio de WhatsApp, cosa normal debido a que el uso de las capacidades que proporcionan tiene más sentido ahí, aunque eso no tiene por qué significar la exclusión de las aplicaciones para móviles.

En resumen, la futuras capacidades de WhatsApp para formatear texto apuntan sobre todo el trabajo en grupo, de ahí que hayan sido descubiertas en la rama beta de la aplicación para escritorio, y es que los móviles, al menos con una interfaz táctil, no parecen ser los dispositivos más adecuados para lidiar con el formato del texto desde un punto de vista relativamente avanzado. Eso no tiene por qué significar que no vayan a aparecer para Android e iOS en un futuro, pero viendo el enfoque, es normal que en esta ocasión el escritorio tenga prioridad.