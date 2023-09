Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXXIII)

Terminamos otro domingo más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer. Podréis acceder a cada artículo haciendo clic en el enlace adjunto, lo que quiere decir que podréis poneros al día y disfrutar de los mejores artículos de la semana con unos pocos clics.

Reconecta a lo grande con la Vuelta al cole 2023 de PcComponentes. El verano va tocando a su fin y la vuelta a la batalla diaria de profesionales, estudiantes y consumidores en general es inminente. Para hacer que el aterrizaje sea lo más suave posible, la campaña de Vuelta al cole 2023 que ha puesto en marcha PcComponentes ofrece descuentos de hasta el 40%.

GeForce RTX 5090, tres claves que podrían convertirla en la más potente de su clase. La GeForce RTX 5090 se convertirá en la próxima tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA. Su lanzamiento está previsto para finales de 2024 o principios de 2025, aunque ahora mismo las informaciones que he ido viendo no terminan de ponerse de acuerdo, así que ambas posibilidades están abiertas.

Memoria DDR5 frente a DDR4: comparativa de rendimiento y capacidad. Desde que se produjo el debut del nuevo estándar de memoria RAM nos hemos venido haciendo la misma pregunta, ¿cómo se compara la memoria DDR5 frente a DDR4 y qué valor ofrece?. Es un tema más complicado, pero os ayudamos a descubrirlo en esta comparativa de rendimiento.

AMD FSR 3, qué es, cómo funciona, qué ofrece y qué tarjetas gráficas lo soportan. La presentación de la tecnología FSR 3 tuvo lugar hace apenas unos días, y por fin tuvimos la oportunidad de conocerla con más detalle. Dicha tecnología ha generado mucha expectación, y esto es perfectamente comprensible, ya que se trata de la esperada respuesta de AMD al DLSS 3 de NVIDIA.

¿Por qué es tan útil el Task Manager de Windows? El Task Manager de Windows (el administrador de tareas) es una de las aplicaciones más antiguas y útiles de los sistemas de Microsoft. Está destinada a usuarios medios-avanzados o profesionales que quieran controlar a fondo el funcionamiento de su equipo o resolver algunos problemas que se derivan de su uso.

Análisis En Garde! ¡Pardiez, preparaos para probar mi acero! Producción del estudio francés Fireplace Games, era uno de los lanzamientos de agosto que más esperaba. Su premisa ya resultaba interesante, y los adelantos del mismo mostrados por el joven estudio eran prometedores. En este análisis os contamos si ha estado a la altura de las expectativas.

Prueba Linux en la nube, sin instalar y a golpe de click. Ahora llega la pregunta que llevas esperando desde que has empezado a leer este artículo: ¿tú has probado Linux? Me consta que, entre nuestros lectores, hay usuarios habituales de Linux, pero también que otros todavía no le han dado una oportunidad. Este texto no va a ser un reproche, sino una puerta abierta a una nueva vía para poder probar Linux.

Cómo vincular tu cuenta de Epic Games con la de Steam. Vincular tu cuenta de Epic Games con la de Steam tiene ventajas para poder usar funciones como sincronización de amigos, juego cruzado, sincronización de logros o pago de juegos con la billetera de Steam. Es muy sencillo de hacer como verás en esta entrada que incluimos en nuestros tutoriales básicos.

Lenovo anuncia su consola de mano Legion Go y las gafas Legion Glasses. Lenovo ha estrenado la feria IFA 2023 que arranca hoy en Berlín presentando la consola portátil Legion Go y unas gafas Legion Glasses que serán el complemento perfecto para ella, si bien podrá funcionar de manera independiente con otras consolas y smartphones.

4 aplicaciones gratuitas para iniciarse o profundizar en la edición de audio. Aunque la edición de audio suele ser el «patito feo», en comparación con la de vídeo, lo cierto es que juega un papel clave en la calidad final de las producciones audiovisuales, además de ser imprescindible en las exclusivamente sonoras. Te recomendamos algunas de las mejores que puedes encontrar.

Seat Ibiza, rasgos. El Ibiza es, sin duda, uno de los modelos más importantes de la historia de Seat, al punto de ser el modelo que salvó a la compañía allá por los ochenta. Veteranía, modernidad y una personalidad muy propia se dan encuentro en esta última (hasta el momento) generación de un coche que ha hecho y sigue haciendo historia.

Próximos lanzamientos: juegos septiembre 2023. Después de unos meses un tanto flojos en número, septiembre marca un ritmo más que destacable, cuantitativa y cualitativamente hablando, en lanzamiento de nuevos juegos. Repasamos los más interesantes del mes, te contamos qué es lo que ofrecen y en qué plataformas podrás disfrutarlos.

Novedades VOD 35/23: ‘One Piece’, el rey de los piratas desembarca con éxito. One Piece es, sin duda, el más esperado de los estrenos de esta semana, y es que el anime en el que se inspira causa sensación entre los aficionados al género. Pero hay más estrenos y movimientos de catálogo y, como todas las semanas, te los contamos aquí.

Juegos gratis y ofertas: Cave Story+, King’s Bounty: The Legend… Una semana más, recorremos las principales tiendas de juegos para encontrar tanto aquellos que puedes obtener gratuitamente de manera limitada en el tiempo, como las mejores ofertas para las principales plataformas. Eso sí, recuerda que todo está limitado en el tiempo, así que deberías revisarlo lo antes posible.

Starfield a fondo: cómo utilizar DLSS 2, rendimiento y tarjetas gráficas recomendadas. Ya falta muy poco para la llegada de uno de los juegos más esperados del año. Así, es momento de revisar qué hardware necesitaremos para poder disfrutarlo como se merece, y también qué podemos hacer para añadir soporte para tecnologías que no se han incluido en el juego.

Alertas de Protección Civil en el móvil: resolviendo dudas. Las últimas horas se han viralizado las reacciones a un mensaje emitido por Protección Civil en la Comunidad de Madrid. Y vistas las polémicas, repasamos los puntos clave de la difusión en celda, técnica empleada para este mensaje, y respondemos a las principales dudas que se han producido.

