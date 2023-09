El consumo de tu tarjeta gráfica representa una parte importante del consumo energético total de tu PC, de hecho en muchos casos es el componente que más energía necesita para funcionar. Piensa, por ejemplo, que una GeForce RTX 4070 puede consumir entre 188 y 200 vatios, y que una Radeon RX 7600 oscila entre los 166 y los 168 vatios.

Otros componentes, como el procesador por ejemplo, suelen tener consumos energéticos mucho más bajos, aunque esto dependerá del modelo concreto que tengamos. Un Ryzen 7 7800X3D suele registrar unos consumos máximos de entre 78 y 83 vatios, dependiendo de la carga de trabajo, mientras que un Intel Core i5-13600K puede alcanzar los 187 vatios a plena carga.

El consumo de los componentes de nuestro PC es importante porque, al final, tendrán un impacto más o menos notable en la factura de la luz, pero no debemos olvidar que este también determinará el calor que acabarán generando, y afectará al tamaño de los mismos y a su sistema de refrigeración. Es muy fácil de entender, a mayor consumo mayor calor generado, y por tanto se necesita un sistema de refrigeración más potente.

Salvo que optemos por una refrigeración líquida, para aumentar la potencia de un sistema de refrigeración tendremos que utilizar radiadores más grandes y una mayor cantidad de ventiladores, lo que al final acaba afectando como he dicho anteriormente al tamaño de esos componentes. También tendremos una fuente de calor más grande en el interior de nuestro PC, y esto podría afectar al rendimiento de otros componentes si no tenemos un buen flujo de aire.

Mantener nuestro PC bien refrigerado es fundamental, sobre todo cuando utilizamos componentes con un alto consumo energético, ¿pero realmente te importa el consumo de tu tarjeta gráfica o te da un poco igual? En una reciente entrevista Scott Herkelman, de AMD, ha comentado que el consumo es importante y que trabajan para seguir mejorando la eficiencia de sus tarjetas gráficas Radeon, pero también reconoció que a algunos usuarios les da igual.

Personalmente debo decir que el consumo energético me importa, pero hasta un cierto límite, y entiendo que en la situación en la que nos encontramos es necesario aumentar el consumo o mantenerlo dentro de ciertos límites para poder conseguir mayores niveles de rendimiento. Dicho de otra forma, no me importa el consumo de una tarjeta gráfica siempre que este sea acorde a su gama y rendimiento, y siempre que sus temperaturas de trabajo se mantengan en valores seguros. Ahora os toca a vosotros, nos leemos.