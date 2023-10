Nuestros lectores hablan: ¿cuál fue tu primer smartphone?

Hace unos días se celebró el 15 aniversario del primer smartphone con Android, un sistema operativo que se ha convertido en el más utilizado en el sector móvil, aunque como ya sabrán nuestros lectores habituales iOS es un digno rival, y no tiene nada que envidiarle ni a nivel de ecosistema (aplicaciones y juegos) ni tampoco a nivel de ingresos, de hecho es uno de los pilares fundamentales de Apple.

El caso es que mientras leía ese artículo de mi compañero Juan no pude evitar acordarme de mi primer smartphone, y de las alegrías y decepciones que este me dio. La verdad es que disfruté mucho con ese arrebato de nostalgia, y por ello hoy que querido compartirlo y que vosotros hagáis lo mismo conmigo y con el resto de lectores, contándonos en los comentarios cuál fue vuestro primer smartphone y qué recuerdos tenéis de él.

En mi caso mi primer smartphone fue un Galaxy SL, un terminal que fue una versión económica del primer Galaxy S de Samsung y que conseguí gracias a una portabilidad a Movistar. No tuve que pagar nada por él, aunque con lo cara que me salía la tarifa era casi como si me lo estuvieran cobrando a plazos. La verdad es que era un terminal bastante modesto en todos los sentidos, ya que tenía un panel SC-LCD y no uno de tipo AMOLED como el Galaxy S, aunque la menos la resolución de pantalla era la misma, 800 x 480 píxeles.

Su SoC también era inferior. Montaba un Ti OMAP 3630 que integraba una CPU ARM Cortex-A8 a 1 GHz, y tenía una GPU PowerVR SGX530. El Galaxy S contaba con un chip Hummingbird que tenía también una CPU Cortex-A8 a 1 GHz, pero su GPU era una PowerVR SGX540. Las diferencias también se extendían a la memoria RAM y al almacenamiento, ya que mi primer smartphone tenía 478 MB de RAM y 4 GB de capacidad, mientras que el Galaxy S contaba con 512 MB de RAM y 8 GB de capacidad de almacenamiento.

La verdad es que al principio me dio muchas alegrías, sobre todo por las posibilidades que me abrió su cámara en aquella época y por su aceptable rendimiento en navegación web y juegos básicos, aunque se me acabó quedando corto enseguida y al final termine desencantado con Android por el tema de la optimización y la falta de soporte, lo que me hizo saltar directamente a un iPhone 4s, que fue mi segundo smartphone.

Aunque dicho terminal fue mi segundo smartphone, la verdad es que el iPhone 4s fue el primero que me hizo sentir que realmente estaba ante un buen producto. No me decepcionó en absoluto, más allá de la comprensible pérdida de rendimiento con las últimas versiones que recibió de iOS, y la mejora que experimenté frente al Galaxy SL fue tan enorme que lo recuerdo como uno de los mejores teléfonos inteligentes que he tenido. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.