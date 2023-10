Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT, análisis: personalización a todo color

El Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT es un kit de refrigeración líquida todo en uno que se perfila como una actualización del Corsair iCUE H150i ELITE LCD, que ya tuvimos la oportunidad de analizar hace ya un par de años. En esencia, Corsair ha mantenido la misma fórmula que en el modelo original haciendo gala de una clara apuesta por la máxima «si algo está bien, no lo toques», aunque esto no quiere decir que no haya introducido cambios interés.

La novedad más importante que encontramos en el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT está en los ventiladores ya que este nuevo modelo viene equipado con tres ventiladores Corsair AF 120 RGB Elite, que mejoran el flujo de aire y aceleran el proceso de refrigeración activa del líquido en el radiador manteniendo, a pesar de todo, un nivel de ruido muy contenido, aunque sobre esto hablaremos con mayor detalle más adelante.

Como habréis podido imaginar el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT es un kit de refrigeración líquida de alto rendimiento, y por tanto está dirigido a usuarios exigentes que utilicen procesadores de alto rendimiento. Su capacidad de refrigeración es tan alta que puede sin problemas con los Core i9-13900KS y Ryzen 9 7950X, y está preparado para mantener bajo control a las futuras generaciones de Intel y AMD.

Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT: análisis externo

Nada más abrir la caja que contiene el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT nos encontramos con una disposición muy cuidada y perfectamente repartida. Esto es importante para evitar daños durante el transporte, de hecho la caja me llegó con un importante golpe en el lateral que rompió parte del cartón externo e interno, pero afortunadamente no llegó a tocar ningún elemento del kit.

Podemos dividir el contenido en cuatro partes. Por un lado tenemos un radiador conectado con la bomba de agua que está fabricado en aluminio y que en este modelo se define como de 360 mm, aunque su longitud real total es de 397 mm. Esto quiere decir que podemos montar en él hasta tres ventiladores de 120 mm cada uno.

En la parte superior del radiador tenemos la conexión entre este y los tubos que mueven el agua a la bomba y viceversa. Los tubos están mallados y tienen una solidez estructural sobresaliente, y en la parte de la unión con el radiador podemos ver que se ha utilizado una terminación metálica que actúa como refuerzo, lo que garantiza que por muchos movimientos que hagamos durante el proceso de instalación estos se mantendrán en su sitio.

La bomba monta una pantalla IPS de 2,1 pulgadas con una resolución de 480 x 480, un brillo de 600 cd/m2, trabaja a 30 FPS y tiene una profundidad de color de 24 bits. Como podemos ver en las imágenes adopta una terminación en doble color, ya que la base es negra y la parte superior donde va instalada la pantalla es de color blanco.

En el lateral podemos ver también que la zona donde se unen los cables tiene el mismo refuerzo metálico, y nos encontramos con el resto de cableado necesario para su correcto funcionamiento. Corsair ha cuidado al milímetro la calidad de materiales, y esto se deja notar en todos los detalles de este kit de refrigeración líquida, tanto que hasta el cable de 4 pines está trenzado.

Como cabía esperar viene con pasta térmica Corsair XTM70 Extreme preaplicada, que es una solución de alta calidad, y en un patrón triangular para conseguir una óptima distribución de la misma con la presión. La bomba viene con el sistema de anclaje para socket Intel LGA, así que si vamos a instalarlo sobre un socket de AMD tendremos que cambiarlo.

Saltando a la segunda parte de esas cuatro tenemos tres ventiladores Corsair AF 120 RGB Elite, que podremos montar fácilmente sobre el radiador y que utilizan dos cables diferentes de cuatro pines cada uno, uno para alimentación y otro para controlar la iluminación LED RGB. Están construidos en plástico duro y en goma para reducir el ruido y las vibraciones.

Estos ventiladores utilizan la tecnología Corsair Airguide, tienen un rodamiento dinámico líquido que utiliza lubricante para reducir la fricción, lo que reduce el nivel de ruido y mejora la vida útil, y cuentan con ocho LEDs RGB personalizables a través de iCUE. A través de esta herramienta también podremos controlar la velocidad de giro eligiendo entre diferentes modos.

En términos de rendimiento rayan a un buen nivel, ya que pueden trabajar en rangos de entre 550 y 2.100 RPM, generan un ruido mínimo de solo 5 dBA, pueden trabajar en modo Cero RPM, alcanzan una presión estática de 0,17-2,68 mm-H20 y pueden crear un flujo de aire de hasta 65,57 CFM. A efectos comparativos hay que recordar que los ventiladores del Corsair iCUE H150i ELITE LCD tenían un pico máximo de 58,10 CFM, así que la diferencia es significativa.

La tercer parte de este kit es el Commander Core, un concentrador que nos permitirá conectar los cables de los ventiladores y nos facilitará enormemente la gestión del cableado. En un lado están los conectores dedicados a la iluminación LED RGB, y en otros los que se utilizan para la alimentación. Admite un máximo de seis ventiladores y solo vamos a utilizar tres, así que tenemos margen para instalar más ventiladores Corsair en nuestro PC y aprovechar este accesorio.

También se incluye un alargador USB que actúa como concentrador, y que nos permitirá conectar el cable de la bomba y el del Commander Core a un único conector USB 2.0 de nuestra placa base. Este resulta extremadamente útil, tanto que me atrevería a decir que es imprescindible para conseguir un buen resultado en la gestión del cableado.

La cuarta parte del kit está formada por la tornillería y los kits de anclaje. El Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT incluye todo lo necesario para que podamos instalarlo en diferentes sockets:

AMD AM4 y AM5 (Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000, Ryzen 5000 y Ryzen 7000).

AMD sTR4, sTRX4 (AMD Threadripper).

Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156).

Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011) (Core Extreme).

Especificaciones del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT

Kit de refrigeración líquida premium todo en uno de alto rendimiento.

Radiador fabricado en aluminio con capacidad para tres ventiladores de 120 mm cada uno.

Medidas del radiador: 397 x 120 x 27 mm.

Tres ventiladores Corsair AF 120 RGB Elite de 120 mm con tecnología Corsair Airguide, rodamiento dinámico líquido lubricado para reducir el ruido y ocho LEDs RGB personalizables a través de iCUE.

Cada ventilador puede funcionar en modo Cero RPM, es capaz de crear un flujo de aire de entre 13,86 y 65,57 CFM, opera a un nivel de ruido de 0 a 34,1 dBA y alcanza una presión estática de 0,17-2,68 mm-H20.

Commander Core incluido para gestionar la iluminación LED RGB y la alimentación y el control de los ventiladores. Soporta hasta seis ventiladores.

Bomba de alto rendimiento con una pantalla de 2,1 pulgadas de tipo IPS personalizable, resolución de 480 x 480 píxeles, profundidad de color de 24 bits (16,7 millones de colores) y 30 Hz de tasa de refresco. Brillo máximo de 600 cd/m2.

Base de contacto de cobre dividido y microbiselado de 56 x 56 mm con pasta térmica Corsair XTM70 Extreme preaplicada.

Iluminación LED RGB personalizable en los ventiladores y en la esfera de la bomba.

Integración total en iCUE para control y personalización de los ventiladores, la bomba y la iluminación LED RGB.

Velocidad de giro de los ventiladores: de 550 a 2.100 RPM.

Tubos mallados con una longitud de 450 mm y refuerzos metálicos en las zonas de contacto.

Cable de 4 pines de la bomba trenzado.

Incluye extensor y concentrador de dos USB 2.0 macho a un USB 2.0 hembra, que irá a la placa base.

Garantía de 5 años.

Compatible con los sockets AMD AM4, AMD sTR4, sTRX4 (Threadripper), Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) e Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011) (Core Extreme). Incluye toda la tornillería y anclajes necesarios.

Precio: 381,69 euros.

Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT: instalación y configuración

El Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT incluye todo lo que necesitamos para instalarlo en cualquier socket compatible. Como herramientas para realizar la instalación solo necesitaremos un destornillador, ya sea eléctrico o manual, aunque obviamente con el primero el proceso será más rápido y mucho más cómodo.

Para analizar el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT he utilizado una placa base GIGABYTE Z790 AERO G con socket LGA1700 y un Intel Core i9-13900K. El proceso de instalación es muy sencillo, solo tenemos que colocar el retenedor identificado como Intel en la parte trasera de la placa base, una vez hecho procedemos a introducir los tornillos elevadores que correspondan con el socket que estemos utilizando.

Podemos apretar los tornillos elevadores con la mano sin problema, ya que tampoco hay que ajustarlos con una fuerza extrema. Cuando hayamos terminado tendremos el socket listo para anclar la bomba de agua, pero antes tenemos algunos pasos más que completar. Lo primero que os recomiendo hacer después de esto es instalar los ventiladores en el radiador. Dependiendo de dónde vayáis a colocar el radiador estos deberán situarse en una orientación que introduzca aire frío, lo ideal si va a ir en el frontal del chasis, o sacando aire caliente al exterior, que es lo mejor si lo vamos a colocar en la parte superior del chasis.

No tiene misterio, solo tenemos que utilizar los tornillos largos para sujetar los ventiladores al radiador. Tened en cuenta, eso sí, que debéis pensar en la posición del cableado de cada ventilador que os resulte más cómoda para su posterior gestión. Una vez que hayamos terminado podemos proceder a atornillar la bomba al socket, o si os resulta más cómodo podéis atornillar primero el radiador al chasis. Esto es opcional, y podéis hacerlo de la manera que más os guste, no tiene complicación laguna.

Como hemos utilizado un socket LGA1700 el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT ya viene con el sistema de anclaje necesario, que se identifica por su forma de «X», así que no hemos tenido que cambiarlo. Si utilizáis otro socket deberéis utilizar los tornillos elevadores correspondientes y cambiar el anclaje por el modelo que sea correcto.

Para montar la bomba quitamos el plástico protector, lo colocamos de manera que cada apertura del anclaje encaje con los tornillos elevadores, y procedemos a sujetarlo con los tornillos hembra de gran tamaño que la dejarán perfectamente fijada, aplicando la presión necesaria para que todo quede bien sujeto, pero sin caer en excesos innecesarios.

Mi consejo para conseguir una presión uniforme y equilibrada es que primero los apretéis un poco con la mano para dejar la bomba sujeta y equilibrada, y que después vayáis aplicando presión extra con el destornillador de forma gradual en cada uno de los cuatro tornillos. Recordad que no es necesario aplicar una fuerza desmesurada.

Tened cuidado también con la orientación de la pantalla, ya que es posible que acabéis colocándola al revés si os despistáis. Para que no tengáis dudas en este sentido os recuerdo que la orientación correcta es la que nos deja los cables que salen de la bomba mirando a la parte superior de la placa base, donde van el VRM y los conectores CPU de alimentación. También deberemos tener cuidado con la posición escogida, ya que esta deberá cuadrar con la colocación del radiador atornillado al chasis.

Con la bomba colocada y el radiador y los ventiladores en su sitio estamos listos para dar el siguiente paso, que sería colocar el Commander Core y conectar el cableado. Este concentrador se puede pegar fácilmente a la cara posterior del chasis gracias a la cinta adhesiva de doble cara que incluye, pero antes de hacerlo os recomiendo que paséis todos los cables que irán conectados a él para encontrar el mejor sitio donde colocarlo.

Al Commander Core irán conectados el cable de alimentación de 24 pines de la bomba, los tres conectores de 4 pines de alimentación de los ventiladores y sus otros tres cables de alimentación para la iluminación LED RGB. El cable de 4 pines de la bomba deberemos conectarlo directamente a la placa base, concretamente a un conector «CPU_FAN» o «CPU_PUMP».

Ahora nos toca conectar el Commander Core a un cable SATA de nuestra fuente de alimentación. Estamos a punto de terminar, el último paso es conectar los USB 2.0 de la bomba y del Commander Core a la placa base. Como tenemos un concentrador que sirve también como alargador lo tenemos muy fácil, conectamos ambos en las entradas de este y su extremo a un conector USB 2.0 de nuestra placa base. Listo, ya hemos terminado.

Encendemos el PC, descargamos iCUE y podemos empezar a disfrutar del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT. A través de dicha aplicación podemos realizar una gran cantidad de ajustes y de configuraciones, como podéis ver en la galería adjunta, y con unos simples clics. Tendremos la posibilidad de personalizar toda la iluminación LED RGB, de cambiar la pantalla de la bomba utilizando imágenes o GIFs, y también podremos crear alertas y elegir entre diferentes perfiles de rendimiento de la bomba y de los ventiladores.

Prueba de rendimiento y ruido

Saltamos ahora a ver cómo se ha comportado la Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT con el Intel Core i9-13900K, uno de los procesadores más potentes que existen, y también uno de los que más energía consume y más calor genera. Su TDP en modo PL2 es de 253 vatios, lo que significa que necesita de un buen sistema de refrigeración para desarrollar todo su potencial.

Empezamos echando un vistazo al nivel de ruido. Los valores son buenos incluso cuando trabajan con una velocidad de giro elevada, ya que no llegan a superar los 50 dBA, y podemos decir que son bastante silenciosos cuando funcionan a una velocidad más moderada. En ningún caso nos encontramos con niveles de ruido que puedan llegar a resultar molestos, y tenemos una pequeña mejora frente al modelo anterior.

Lo mismo ocurre con las temperaturas de trabajo, ya que nos encontramos con una reducción de temperatura de entre uno y dos grados en el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT frente al modelo anterior. No es una gran diferencia, pero existe y hay que tenerla en cuenta. Por otro lado, este sistema de refrigeración líquida es capaz de mantener totalmente bajo control el Intel Core i9-13900K.

Es importante que tengáis presente que lo normal no es tener el Intel Core i9-13900K al 100% de carga, ya que estamos hablando de un procesador de 24 núcleos y 32 hilos que, generalmente, se moverá entre un 5% y un 50% de carga en el peor de los casos. Con esto quiero decir que con la Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT un usuario normal estará casi siempre entre los 40 y los 71 grados con dicha CPU.

En resumen, el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT es capaz de refrigerar cualquier procesador actual sin ningún tipo de problema, y que está preparado también para las próximas generaciones de Intel y AMD, lo que lo convierte en una buena inversión, ya que podremos mantenerlo en futuras actualizaciones de nuestro PC.

Notas finales: de lo mejor en su gama

No era nada fácil, pero el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT ha logrado superar al modelo de la generación anterior y se ha convertido en uno de los grandes referentes dentro del sector de los kits de refrigeración líquida AIO de gama alta, que es el nivel en el que debemos ubicarlo.

Su calidad de construcción es excelente, y se extiende incluso a detalles muy pequeños que el ojo inexperto podría pasar por alto, como el cable de 4 pines trenzado que conecta la bomba con el puerto correspondiente de la placa base, y también en la goma para amortiguar el ruido que traen los ventiladores.

No podemos pasar por alto tampoco el aspecto estético de este kit, ya que al final es uno de los valores que acaban justificando su alto precio. La pantalla IPS de 2,1 pulgadas le da un toque de distinción claro, tiene una calidad fantástica y ofrece numerosas opciones de personalización, ya que podemos utilizarla para mostrar alguno de los perfiles predefinidos de iCUE o recurrir a nuestras propias imágenes y GIFs animados. La iluminación LED RGB también raya a un gran nivel, y es totalmente personalizable.

El proceso de montaje y de configuración son muy sencillos, incluso a pesar de que tenemos bastante cableado que gestionar. En este sentido el Commander Core y el alargador USB nos hacen la vida mucho más fácil, y nos permiten tener más margen de maniobra con la gestión del cableado. La integración con iCUE es total, lo que significa que podemos personalizar todos los aspectos del Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT, y con unos pocos clics.

También destaca el amplio soporte de diferentes sockets, su nivel de ruido y su capacidad de refrigeración. El Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT puede con cualquier procesador actual sin ningún tipo de problema, y además está hecho para durar. Su alta calidad de construcción es una prueba de ello, pero además Corsair está tan segura de la calidad de este kit que ofrece cinco años de garantía.

Sí, su precio de venta es muy alto, pero es un producto premium de calidad con un excelente rendimiento, tiene una estética soberbia y cuenta con detalles únicos que tienen un gran valor tanto funcional como estético, entre los que debemos destacar sin duda su pantalla IPS de 2,1 pulgadas. Una de las mejores opciones dentro de su gama.