Samsung seguirá utilizando la arquitectura gráfica de AMD, y esto nos dice algo importante

Justo ayer os contamos que Samsung iba a terminar su acuerdo con AMD porque quería desarrollar su propia GPU, una información que al final fue fruto de una interpretación errónea y que acaba de ser totalmente descartada. El acuerdo entre ambas compañías seguirá adelante, y también el proyecto de la primera de crear «su propia GPU».

He puesto comillas porque Samsung en realidad utilizará la arquitectura de gráfica de AMD para crear dicha GPU, lo que nos dice algo muy importante tal y como he adelantado en el título, y es que la surcoreana no tendría ni la experiencia, ni los recursos ni el talento necesario para crear su propia arquitectura gráfica con la que dar forma a una unidad de procesamiento gráfico totalmente desarrollada en casa.

Siendo justos, debemos tener en cuenta que en realidad Apple tampoco ha sido capaz de crear totalmente desde cero su propia GPU. Aunque existe mucho secretismo sobre este tema, está claro que la arquitectura base que ha utilizado la compañía de la manzana para desarrollar sus núcleos gráficos, tanto los presentes en los SoCs serie A como en la serie M, ha sido la de las GPUs PowerVR de Imagination Technologies.

Partiendo de esa base Apple introdujo un grado de personalización importante y dio forma a las GPUs que todos conocemos, y francamente creo que es totalmente normal que Samsung haya decidido hacer lo mismo, porque al final desarrollar una GPU desde cero es algo extremadamente complicado, tanto a nivel de software como de patentes (propiedad intelectual), de software, de drivers y de soporte.

Se espera que en algún momento de este mismo mes de octubre se celebre el Samsung LSI Tech Day, un evento en el que participará Martin Ashton, vicepresidente de AMD, quien ofrecerá información más detallada sobre esta colaboración entre ambos gigantes. Estaremos atentos, ya que es muy probable que en ese evento se ofrezcan más detalles sobre la arquitectura que utilizará Samsung, y también sobre las claves de esa próxima GPU personalizada.

Personalmente creo que Samsung debería apostar por RDNA3, ya que es una opción más completa, eficiente e interesante por las mejoras que trae a nivel de rendimiento, y también porque viene con núcleos especializados en IA, lo que podría marcar una diferencia notable, sobre todo teniendo en cuenta el peso de las NPUs en dispositivos móviles.

Antes de terminar os recuerdo que no debemos confundir ese proyecto de GPU personalizada con la Xclipse 940, que vendrá integrada en el SoC Exynos 2400. La primera es un proyecto mucho más ambicioso, mientras que la segunda será más bien una «solución intermedia» que servirá a Samsung para seguir ganando experiencia de cara al desarrollo de una solución más avanzada y potente, y con un mayor grado de personalización.