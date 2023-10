CD Projekt RED ha lanzado el parche 2.01 para Cyberpunk 2077, una actualización menor pero muy esperada e importante porque introduce mejoras de rendimiento en un juego que, como ya sabe la mayoría de nuestros lectores, es de los más exigentes que podemos encontrar ahora mismo en PC, incluso aunque no activemos el trazado de rayos.

Este parche incluye, además de esa mejora de rendimiento, correcciones específicas para la versión en PC que afectan precisamente a una de las novedades más importantes que hemos visto en este título, la Reconstrucción de Rayos bajo DLSS 3.5. Imagino que estaréis deseando leer la lista de novedades, así que no os hago esperar más.

Novedades más importantes del parche 2.01 para Cyberpunk 2077

Mejora de rendimiento tanto en PC como en consola, que afectan sobre todo al área de Dogtown, que pertenece a la expansión Phantom Liberty.

Resuelve algunos errores que se producían en ciertas misiones y ubicaciones del escenario, y que podían acabar impidiendo progresar en ellas.

Resueltos varios problemas que afectaban a misiones secundarias y situaciones específicas, y que de nuevo impedían avanzar en ellas.

Se ha solucionado un error que mostraba la interfaz propia de jugar con un mando de control cuando en realidad se estaba utilizando teclado y ratón. Curiosamente, sufrí este problema durante unos días, iba y venía de forma aleatoria y sí, resultaba molesto, aunque no impedía jugar.

También se ha mejorado la calidad de imagen al activar Reconstrucción de Rayos con el modo ultra rendimiento de DLSS Super Resolution.

El despliegue de este nuevo parche ya ha comenzado, y está disponible tanto en Steam como en Good Old Games. Cuando abráis cualquiera de esos clientes debería descargarse e instalarse sin mayor problema. Si todavía no os aparece como disponible tranquilos, este tipo de despliegues suelen tener un enfoque gradual y es normal que acaben tardando un poco más en ocasiones concretas.

Os recuerdo que para recibir este parche no es necesario contar con el DLC Phantom Liberty, y que se descargará e instalará aunque solo tengamos el juego base, ya que este ha sido actualizado por defecto a la versión 2.0. Esto es positivo, ya que siempre es de agradecer un parche que mejore el rendimiento y que corrija errores. El parche no llegará a la versión del juego para PS4 y Xbox One, ya que esta no se actualizó a la versión 2.0.