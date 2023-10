Raspberry Pi 5 es la nueva versión de la serie que más unidades vende en el grupo de mini-computadoras de placa única o SBC. Anunciada el mes pasado, debería estar disponible este mes de octubre. Por si te estás preguntando si merece la pena adquirirla frente a una Raspberry 4 (más barata) te ponemos al día de las diferencias clave entre ellas.

Hace tiempo que las Raspberry Pi dejaron de ser un producto exclusivamente dedicado a la promoción de la enseñanza de informática en las escuelas británicas (como era su objetivo inicial) y hoy se usan en un amplísimo número de casos de uso, domésticos o profesionales: programación, como centro multimedia, como base para crear PCs básicos, como router anónimo para TOR, para máquinas de juego, como tablet, para robótica, para crear cámaras de vigilancia, como traductor universal, como recreativas en un tamaño mínimo, y un larguísimo etc, en los que trabajan una multitud de apasionados de este desarrollo entre los que nos incluimos.

Por supuesto, hay muchas y buenas alternativas ya que su éxito ha animado a otros fabricantes a desarrollar sus propias soluciones. La mayoría son muy similares, otras prácticamente idénticas y algunas tienen prestaciones superiores o diferente arquitectura de hardware, pero mantienen en esencia su factor de forma y objetivos de uso.

Raspberry Pi 5 VS Pi 4 ¿Cuál elegir?

La Fundación británica detrás de este desarrollo ha optado por elevar el nivel respecto a modelos anteriores, pero subiendo ligeramente el precio de las dos versiones en las que se comercializará: 60 dólares con 4 GB de RAM y 80 dólares por la que incluye 8 GB. ¿Merece la pena la actualización? Quizá no si ya tienes una Pi 4 con al menos 4 GB, pero si buscas algo con más capacidad y no necesitas rebajar el consumo a lo que ofrece la Pi Zero, es indudable que Pi 5 debe ser la gran referencia por novedades como las siguientes.

1.- Un SoC mucho más capaz. El Broadcom BCM2712 instalado está basado en un Cortex-A76 ARM de cuatro núcleos de 64 bits que funciona a 2,4 GHz e incluye 4 MB de caché. Mucha más capacidad de la CPU.

2.- RAM más rápida. Pi 5 usa SDRAM LPDDR4X-4267, bastante más rápida que LPDDR4-3200 de Pi 4.

3.- Mejores gráficos. Pi 5 tiene una GPU VideoCore VII mucho más rápida con una frecuencia de 800 MHz y es compatible con OpenGL ES 3.1 y Vulkan 1.2. También cuenta con un nuevo procesador de señal de imagen que maneja los datos de las cámaras.

4.- Chip I/O dedicado. Un nuevo chip de E/S denominado RP1. Es el primero de su tipo diseñado por los ingenieros de Raspberry Pi, actúa a modo de Southbridge y maneja la mayor parte de la entrada/salida de datos, incluidos los pines GPIO y USB. Quita carga del procesador principal lo que aumenta el rendimiento general.

5.- Puertos USB 3.0 con ancho dedicado. Los dos puertos USB 3.0 del Pi 4 comparten el ancho de banda disponible de 5 Gbps entre ellos. El Pi 5 tiene 5 Gbps dedicados disponibles para ambos puertos, gracias al chip RP1.

6.- Conector PCIe. Una novedad bienvenida, aunque no sea un conector M.2 estándar (obvio por motivos de tamaño) y se deba usar un cable intermedio. No alcanza la velocidad de una SSD PCIe 4.o ya que se limita a 500 Mbytes por segundo, pero es una buena mejora.

7.- UART dedicado. Con el Pi 4 necesitas usar los pines GPIO para la depuración de UART. El Pi 5 tiene un conector UART dedicado. Está ubicado entre los puertos de video micro HDMI.

8.- Botón de Power. Después de 12 años del lanzamiento de esta línea de producto y ante la insistencia de los usuarios, la Fundación ha incluido por primera vez un botón de encendido. Es del tipo pulsador y también funciona con la carcasa oficial del Pi 5.

9.- Reloj en tiempo real. Pi 5 tiene un RTC (reloj en tiempo real) integrado y un puerto para conectar una pila de botón RS2025/2032 para mantenerla encendida cuando el Pi 5 está apagado. Otra mejora solicitada sobre anteriores versiones que se tenían que conectar a los servidores globales del protocolo NTP poco después del arranque para actualizar la hora.

10.- Más carriles MIPI. En Pi 5 hay dos puertos MIPI de cámara/pantalla uno al lado del otro. Ambos tienen cuatro carriles cada uno y funcionan como cámara o transceptor de pantalla. Duplicar las líneas ayuda a admitir dispositivos con mayor ancho de banda, aunque los dispositivos más antiguos se pueden conectar mediante cable plano.

¿Y las desventajas?

El aumento de rendimiento de esta versión conlleva mayores necesidades en otros apartados. La primera es la mayor capacidad de energía y en concreto, la Raspberry Pi 5 necesita una fuente de alimentación de 5 V 5 A (25 W) con soporte de suministro de energía (PD) y conexión a un puerto USB Tipo-C.

También requiere refrigeración adicional. La Fundación ha anunciado un dispositivo Active Cooler que combina un disipador de calor de aluminio y un ventilador. Incluye almohadillas térmicas preinstaladas y un conector de cuatro pines para la instalación. Parece estar bien diseñado y tiene un precio razonable de 10 dólares.

Entre las carencias, decir que Pi 5 no tiene el puerto de audio de 3,5 mm de versiones anteriores. Se puede sacar sonido mediante los puertos HDMI o Bluetooth o también añadir un HAT de audio.

Con precio terminamos el repaso. Pi 5 ha aumentado el precio sobre Pi 4, pero solo en 5 dólares. Creemos que merecerá la pena para una buena parte de usuarios teniendo en cuenta el coste del modelo base de 60 dólares. Otra cosa será el stock disponible. La Fundación dice que esperan fabricar un millón de unidades antes de navidades, mientras mantienen la producción del resto de soluciones que comercialicen. Y es necesario porque los precios de venta al cliente final suben (y bastante) cuando baja el inventario. Ya te contaremos cuando haya disponibilidad; esperamos este mismo mes. Finalizar diciendo que la Fundación promete soportar la Raspberry Pi 5 hasta 2035.