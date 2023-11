Banana Pi BPI-M4 Zero es la nueva computadora de placa única de una compañía que verás siempre en cualquier listado de «alternativas a Raspberry» porque es un especialista en soluciones SBC y ha ido replicando cada uno de los desarrollos de la fundación británica.

Ahora toca el turno de la Raspberry Pi Zero, la versión más pequeña, económica y de menor consumo entre las Raspberry, pero con las mismas posibilidades de uso en una gran cantidad de proyectos. La Banana Pi BPI-M4 Zero tiene aproximadamente su mismo factor de forma e incluso cuenta con un conector de 40 pines compatible con Raspberry Pi. Su tamaño de 65 x 30 mm también es casi idéntico y debería poder alojarse en chasis fabricados para la Pi Zero.

Banana Pi siempre aporta algo más en su clones, como vimos en la BPI-W3 (competencia a la Raspberry Pi 4) y aquí lo hace con un procesador Allwinner H618 a 1,5 GHz (CPU con 4 núcleos ARM Cortex A53) frente al Broadcom BCM2710A a 1 GHz que usa la Pi Zero 2W de Raspberry. Se acompaña de 2 Gbytes de memoria RAM LPDDR4 y 8 Gbytes de almacenamiento flash eMMC, ampliable con tarjetas microSD.

También mejora ligeramente en conectividad con modernos puertos USB Tipo-C frente a los micro-USB de la Pi Zero. Soporta normas inalámbricas Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2 y cuenta con los siguientes conectores:

1 x mini HDMI 2.0a

1 x USB Type-C OTG con soporte para 5V/3A

1 x USB Type-C

1 lector de tarjetas microSD

1 x 24-pin conector FPC (1 x USB 2.0, 1 x 100 Mbps Ethernet, 1 x IR)

1 encabezador de 40 pines

También dispone de una antena inalámbrica, dos luces LED de estado y dos botones físicos en la placa, uno que funciona como botón de reinicio y el otro como botón FEL.

No se ha anunciado precio o disponibilidad de esta Banana Pi BPI-M4 Zero, aunque este tipo de placas suele ser tremendamente económica, en los entornos de los 20 dólares.