Adobe MAX 2023: aún más novedades

Como ya te contamos ayer, estos días se está celebrando Adobe MAX 2023, el gran evento anual de la que es, sin duda, la compañía más reconocida del ecosistema de software y servicios para actividades creativas. Lo es por Photoshop, sí, pero también por Premiere, por Illustrator, por el formato PDF… en fin, que la listas es larga y de categoría, y que suma todos los méritos necesarios (y algunos más) para gozar de dicho reconocimiento.

La presentación inicial del evento llegó, como ya viste, cargada de novedades interesantes, pero lo cierto es que Adobe todavía se reservaba algunas sorpresas para más adelante. Así, si ayer te contamos novedades con respecto a Firefly en sus nuevos tres sabores, y también todo lo que está por llegar a Adobe Express y a Lightroom, hoy nos hacemos eco de otros anuncios: los ya clásicos Adobe Sneaks, y también la respuesta a una de las preocupaciones más extendidas a consecuencia de la proliferación de la inteligencia artificial generativa.

Adobe Sneaks

Firefly forma una parte importante de la integración de funciones basadas en inteligencia artificial, pero la propuesta global al respecto, tanto presente como futura, va mucho más allá. Y ahora vamos a hablar de eso, de futuro, ya que un componente clave de los Adobe MAX es, siempre, el conformado por los llamados Adobe Sneaks, que no son sino pruebas de concepto y adelantos sobre aquello en lo que están trabajando en este momento, de cara a su futura integración en las soluciones de la compañía. Así, todo lo que vamos a ver en este apartado se identifica como proyectos, pues todavía no son tecnologías que se vayan a desplegar ya.

Project Stardust (fotografía): una imagen se compone, normalmente, de múltiples elementos, y lo que propone este nuevo motor de edición es la segregación de los mismos. De este modo, podremos mover, modificar y eliminar elementos, recomponiendo la imagen capturada inicialmente hasta ajustarla a nuestras preferencias.

(fotografía): una imagen se compone, normalmente, de múltiples elementos, y lo que propone este nuevo motor de edición es la segregación de los mismos. De este modo, podremos mover, modificar y eliminar elementos, recomponiendo la imagen capturada inicialmente hasta ajustarla a nuestras preferencias. Project See Through (fotografía): hay pocos elementos más molestos en las imágenes que los reflejos indeseados, y no siempre (y especialmente en el caso de los smartphones) podemos contar con un filtro polarizador para el objetivo, con el que eliminarlos durante la captura. Así, esta herramienta pretende facilitar, de manera sustancial, la presencia de los mismos en la fase de edición.

(fotografía): hay pocos elementos más molestos en las imágenes que los reflejos indeseados, y no siempre (y especialmente en el caso de los smartphones) podemos contar con un filtro polarizador para el objetivo, con el que eliminarlos durante la captura. Así, esta herramienta pretende facilitar, de manera sustancial, la presencia de los mismos en la fase de edición. Project Fast Fill (audio y vídeo): la tecnología de relleno generativo de Firefly ya se ha mostrado muy efectiva a la hora de editar fotografías, y Fast Fill propone llevar este mismo modelo también a la edición y posproducción de vídeo. De este modo, será posible será posible añadir, eliminar y modificar contenido simplemente con un prompt de texto.

(audio y vídeo): la tecnología de relleno generativo de Firefly ya se ha mostrado muy efectiva a la hora de editar fotografías, y Fast Fill propone llevar este mismo modelo también a la edición y posproducción de vídeo. De este modo, será posible será posible añadir, eliminar y modificar contenido simplemente con un prompt de texto. Project Dub Dub (audio y vídeo): un área muy candente de la IA tiene que ver con la traducción automática de audio. Dub Dub es la propuesta de Adobe en este sentido, y plantea la posibilidad de crear un audio traducido al idioma que deseemos, a partir del original, y conservando el tono de voz de la misma.

(audio y vídeo): un área muy candente de la IA tiene que ver con la traducción automática de audio. Dub Dub es la propuesta de Adobe en este sentido, y plantea la posibilidad de crear un audio traducido al idioma que deseemos, a partir del original, y conservando el tono de voz de la misma. Project Scene Change (audio y vídeo): su objetivo es facilitar la creación de una composición de vídeo a partir de dos vídeos diferentes, uno con el sujeto-elemento protagonista, y otro con la escena en la que debe ser emplazado.

(audio y vídeo): su objetivo es facilitar la creación de una composición de vídeo a partir de dos vídeos diferentes, uno con el sujeto-elemento protagonista, y otro con la escena en la que debe ser emplazado. Project Res Up (audio y vídeo): como posiblemente ya hayas deducido por su nombre, en este caso nos encontramos frente a una solución de reescalado inteligente, con la que sería posible tomar un vídeo en baja resolución y elevar la misma sin que esto se traduzca en una pérdida de calidad.

(audio y vídeo): como posiblemente ya hayas deducido por su nombre, en este caso nos encontramos frente a una solución de reescalado inteligente, con la que sería posible tomar un vídeo en baja resolución y elevar la misma sin que esto se traduzca en una pérdida de calidad. Project Poseable (3D y diseño): se dirige a permitir que el generador de imágenes interactúe a la perfección con objetos 3D de gran tamaño, incluidas las poses a partir de fotos de personas reales. Supone un gran avance, que democratiza un tipo de diseño que, actualmente, es más complejo.

(3D y diseño): se dirige a permitir que el generador de imágenes interactúe a la perfección con objetos 3D de gran tamaño, incluidas las poses a partir de fotos de personas reales. Supone un gran avance, que democratiza un tipo de diseño que, actualmente, es más complejo. Project Neo (3D y diseño): si no lo has experimentado personalmente, prueba a preguntarle a un diseñador por el proceso de integrar elementos 3D en diseños 2D. Este proyecto se dirige a facilitar en gran medida este tipo de operaciones, para lo cual ofrece herramientas y controles que permiten realizar este proceso con un procedimiento simplificado.

Otros proyectos mostrados hoy han sido Project Primrose, dirigido especialmente al mundo del diseño de moda, Project Glyph Ease, que facilita el tamaño con glifos (símbolos gráficos) y Project Draw & Delight, un conjunto de herramientas de IA generativa que pretenden ayudar al diseñador a lo largo de todo el proceso creativo, desde la confección de los primeros esbozos hasta el acabado final de los mismos.

Content Credentials: marca de agua digital para la IA

A medida que los modelos generativos de imágenes han ido proliferando, y que sus resultados han mejorado, han surgido múltiples preocupaciones al respecto, entre las que destaca, sin duda, el potencial de uso de esta tecnología para crear contenido malintencionado. Vivimos, no podemos olvidarlo, en la edad de oro de la desinformación, de modo que una tecnología como ésta puede jugar un papel clave en la generación de noticias falsas, falsificaciones, etcétera.

Como recordaba ayer, Adobe presentó VoCo como prueba de concepto (sí, un Adobe Sneak) allá por 2016, pero esta tecnología no llegó a liberarse como tal, algo que podemos entender que atendió, precisamente, a la conciencia y responsabilidad de Adobe, al ser plenamente conscientes de los potenciales usos nocivos. En su lugar, hoy hemos visto un Sneak que parece emplear dicha tecnología (Project Dub Dub), pero que circunscribe la voz de salida a una grabación de entrada, un uso seguro.

Así, la compañía ya se ha preocupado, desde hace bastante tiempo, de impedir en la medida de lo posible el uso de sus herramientas y de la IA con aviesas intenciones, y hoy nos encontramos con un nuevo e importante avance en este sentido, las Credenciales de Contenido, una propuesta ambiciosa y para la que, además, ha sumado a algunos socios de primer nivel, como Microsoft, Leica Camera, Nikon y Publicis Groupe, con la intención de facilitar la identificación de contenido creado con inteligencia artificial.

La propuesta consiste en agregar a cualquier contenido, ya haya sido creado por el ser humano o generado por inteligencia artificial, unas credenciales que acreditarán su origen y las posteriores modificaciones, si es que se han producido. Así, cuando sea necesario estos contenidos mostrarán un icono con las letras CR (de CRedential, no se han empleado las siglas de content credentials, CC, porque podrían confundirse con las de los tipos de licencias Creative Commons), que servirá para poder revisar una serie de metadatos de la imagen en los que podremos comprobar cuál es su origen, ya que dichos metadatos contarán con anotaciones específicas si en la creación o edición de dicha imagen o vídeo se ha empleado IA.

Que Microsoft se haya sumado a esta propuesta se traduce en que las imágenes creadas mediante Bing, que a su vez emplea DALL-E 3, podrán ser fácilmente identificadas como tales, y que fabricantes como Leica y Nikon también lo hayan suscrito, facilitará que la información CR esté presente en los activos digitales desde su misma creación.

Todos sabemos que hecha la ley, hecha la trampa, y que seguramente no pasará demasiado tiempo hasta que se averigüe cómo eliminar esta información de imágenes y vídeos. Sin embargo, la clave no está tanto en ese punto, el de evitar las modificaciones no registradas, como en que los usuarios, en general, empiecen a demandar la presencia de un elemento como estas credenciales para concederle credibilidad a determinado tipo de contenidos. Si se consigue implantar, de manera generalizada, ese interés en el gran público, nos encontraremos frente a una gran medida frente al abuso de la IA para la desinformación.

Más información