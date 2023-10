Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y ¿no notas ya el aroma a Halloween? Aún quedan un par de semanas, sí, pero ya sabes cómo van las cosas en el mundo moderno, por no decir que ayer fue viernes 13 y aquí no se da puntada sin hilo. Así que no te tomes La caída de la casa Usher como nada más que la enseña que precede al desfile, aunque en hornor a la verdad es algo más… o debería serlo.

Netflix

Me dejo de gaitas para comenzar ya con el repaso semanal a una Novedades VOD que encabeza Netflix porque ahí es donde se estrena La caída de la casa Usher, que no solo, aunque a diferencia de la tónica habitual, tampoco es mucho. Si acaso, échale un vistazo también a Buenas noches, mundo, una nueva serie de anime original de la gran N del VOD que al menos sobre el papel, no pinta mal.

La caída de la casa Usher es, como cualquiera entenderá, el lanzamiento de la semana: una nueva adaptación del clásico del maestro del terror, Edgar Allan Poe, y no tiene tantas como podría parecer o sería lo deseable, realizada para ínfulas por Mike Flanagan, uno de los actuales gurús del género, responsable de títulos como Doctor Sueño y, más recientemenete y con casa en Netflix, de series de éxito como La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor o Misa de medianoche.

¿Una combinación brutal? Pues, muy desafortunadamente, no. Pero como aquí la máxima es, salvo excepciones contadas, destacar lo más destacable, he aquí La caída de la casa Usher, una nueva miniserie de terror de Flanagan para Netflix basada en el relato de Poe que, esto tenlo claro, tiene un nivel de producción de primera, un reparto consistente y un ritmo que tampoco llega a pinchar, pero que no respeta apenas el espíritu de la historia original y, por lo tanto, carece de la decrépita majestuosidad de esta.

La caída de la casa Usher que nos ocupa es, por desgracia, la inercia decadente sin vergüenza aparente propia no de la familia, sino de la mayoría de contenidos que se producen en la actualidad, con Netflix como triste referente. No, no es una mala serie, todo lo contrario; pero esta adaptación, esta actualización del clásico, resulta un tanto indignante para quien ha disfrutado del material original, al que todavía no se ha rendido homenaje como merece. Lo más cercano, la película de los sesenta y tampoco.

La caída de la casa Usher es, con diferencia, la peor adaptación de Flanagan para Netflix hasta la fecha, así que quizás Frank Langella puede estar contento de haberse quedado fuera… y conste que Bruce Greenwood es casi lo mejor que pasa por la pantalla a lo largo de los ocho episodios que dura el trauma. Pero no entremos en intrahistorias, cuando la historia en sí falla. Dicho lo cual, esta es mi opinión. Y mira que lo de nombrar cada capítulo por un relato de Poe tiene su punto, pero…

Buenas noches, mundo (T1). «Los cuatro miembros de una familia disfuncional viven amargados. Lo que no saben es que han creado un hogar feliz en un juego de realidad virtual… entre todos.»

(T1). «Los cuatro miembros de una familia disfuncional viven amargados. Lo que no saben es que han creado un hogar feliz en un juego de realidad virtual… entre todos.» El gran vapeo: Auge y caída de Juul (T1). «En esta docuserie, una rudimentaria ‘start-up’ de cigarrillos electrónicos se convierte en una empresa multimillonaria hasta que una epidemia hace que su éxito se esfume.»

(T1). «En esta docuserie, una rudimentaria ‘start-up’ de cigarrillos electrónicos se convierte en una empresa multimillonaria hasta que una epidemia hace que su éxito se esfume.» La conferencia . «Durante un retiro de empresa aparentemente inocente, un variopinto grupo de funcionarios tiene que hacer frente a sus desavenencias… y a un asesino sediento de sangre.»

. «Durante un retiro de empresa aparentemente inocente, un variopinto grupo de funcionarios tiene que hacer frente a sus desavenencias… y a un asesino sediento de sangre.» Llorar, reír, ganar (T2). «Son humoristas y protagonizan un drama trepidante… pero si sus chistes no triunfan en las escenas improvisadas, serán expulsados de la serie. ¡Que comience el caos!»

(T2). «Son humoristas y protagonizan un drama trepidante… pero si sus chistes no triunfan en las escenas improvisadas, serán expulsados de la serie. ¡Que comience el caos!» Los diamantes de la discordia . «Cuatro adolescentes de un pueblo del sudoeste de Nigeria se encuentran una bolsa de diamantes en bruto, y el jugoso botín no tarda en atraer a otros interesados.»

. «Cuatro adolescentes de un pueblo del sudoeste de Nigeria se encuentran una bolsa de diamantes en bruto, y el jugoso botín no tarda en atraer a otros interesados.» Pacto de silencio (T1). «Una famosa influencer se mete de lleno en las vidas de cuatro mujeres para descubrir la verdad sobre sus orígenes… y cobrarse su venganza.»

(T1). «Una famosa influencer se mete de lleno en las vidas de cuatro mujeres para descubrir la verdad sobre sus orígenes… y cobrarse su venganza.» Érase una vez una estrella. «En 1970, una tropa de cine ambulante afronta varios retos mientras recorre Tailandia para deleitar al entusiasta público con su doblaje en directo de películas populares.»

Anglés: historia de una fuga (Miniserie)

El hombre invisible

Géminis

Harriet: En busca de la libertad

Mobile Suit Gundam II: Soldiers of Sorrow

Spy Kids

Spy Kids 2

Spy Kids 3

Una vida Bárbara

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal con lo que trae Amazon Prime Video, que tampoco es poco, valga el coco. De hecho, al relleno que entra en catálogo y que muchas veces es mejor que cualquier novedad, la plataforma estrena varias cosillas en exclusiva que pueden merecer tu atención. La más curiosa, la película española de ciencia ficción Awareness, aunque si prefieres seguir la senda del miedo, ahí tienes Cosecha oscura. Dicho lo cual, como elemento destacado he optado por…

The Burial es una nueva película original de Amazon Studios, un drama judicial coprotagonizado por Jamie Foxx (Django desencadenado, Collateral) y Tommy Lee Jones (Men in Black, El fugitivo) que, sin reinventar nada, está recogiendo más aplausos que abucheos o indiferencia.

72 Hours | True Crime (T1). «En 1996, un atacante en serie comienza a colocar bombas en lugares públicos y aterroriza a la comunidad de la Isla del Príncipe Eduardo.»

(T1). «En 1996, un atacante en serie comienza a colocar bombas en lugares públicos y aterroriza a la comunidad de la Isla del Príncipe Eduardo.» A todos les gustan los diamantes (T1). «Inspirada en la historia real del robo en el Diamond Center, la serie sigue las peripecias de Leonardo Notarbartolo y su insólita banda de ladrones mientras intentan dar el golpe del siglo.»

(T1). «Inspirada en la historia real del robo en el Diamond Center, la serie sigue las peripecias de Leonardo Notarbartolo y su insólita banda de ladrones mientras intentan dar el golpe del siglo.» Awareness . «Ian es un adolescente que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven con pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás, hasta que un día pierde el control sobre sus poderes.»

. «Ian es un adolescente que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven con pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás, hasta que un día pierde el control sobre sus poderes.» Cosecha oscura . «Cada año, un pueblecito celebra un mortífero ritual anual que da comienzo cuando la legendaria criatura de pesadilla Jack Dientes de Sierra resurge de entre los maizales y reta a los chavales del pueblo a un duelo sangriento.»

. «Cada año, un pueblecito celebra un mortífero ritual anual que da comienzo cuando la legendaria criatura de pesadilla Jack Dientes de Sierra resurge de entre los maizales y reta a los chavales del pueblo a un duelo sangriento.» Mud, Sweat and Tears: Premiership Rugby (T1). «Mud, Sweat and Tears nos sumerge en los vestuarios de los mejores equipos de rugby de la Gallaghet Premiership en Inglaterra, que buscan la gloria tras una temporada turbulenta.»

(T1). «Mud, Sweat and Tears nos sumerge en los vestuarios de los mejores equipos de rugby de la Gallaghet Premiership en Inglaterra, que buscan la gloria tras una temporada turbulenta.» Una oportunidad: Overtime Elite (T1). «Una oportunidad: Overtime Elite muestra las vidas de la próxima generación de estrellas del baloncesto en su búsqueda por alcanzar una carrera profesional.»

´71

Ahora y siempre

Alphonse (T1)

Altitud

Arsenal

Asesinos internacionales

Danger Close: La batalla de Long Tan

De óxido y hueso

Despedida de soltera

Después de Chernobyl (T1)

Dumplin’

Eichmann

El francotirador

El Sr. Wakefield

El ayuda de cámara

El año más violento

El doctor de la felicidad

El infiltrado (Larceny)

El mejor programa jamás realizado (T1)

El portero

El verano de May

El último lobo

En la piel de mi madre

Finales, principios

Fuerzas (Des)armadas

Incompatibles

Invisibles

Jackie

Jigen Daisuke

Juego de espías

Juego sucio en Las Vegas

Kickboxer

La corriente (Ibiza Blue)

La deuda

La fuente de las mujeres

La herencia

Maggie

Mark Antony

Mientras seamos jóvenes

Mis días felices

Morirás en tres días

Mr. Dressup – La magia de la fantasía

Mud

Nuestros hijos

Ola de crímenes

Philomena

Populaire

Rain Fall (Fuego cruzado)

Rare Exports. Un cuento gamberro de Navidad

Rastros (T1)

Rastros de Sangre

Red State

Sayen

Sin rastro

Somos la noche

The Equalizer (El protector)

The Girl Who Got Away

Tokarev

Voy a ser mamá

Wildfire (T2)

Disney+

En Disney+ se retoma la senda de Halloweencon alegría, pero también con mala baba, esto es, recomendamos una cosa, pero entre eso y la Nada, que nada tiene que ver con lo demás, está el mismo The Boogeyman.

Del director de Pokémon: Detective Pikachu, Monstruos contra Alienígenas o la misma Pesadillas llega a Disney+ Pesadillas, una adaptación en formato serie no de la película, sino de la obra de R. L. Stine. ¿No te suena? Piensa en esa mezcla de fantasía, comedia y terror no para todos los públicos, pero casi, que tan bien funciona cuando se hace bien. Y lo que estarás preguntando es… ¿se ha hecho bien? Para gustos, colores, pero la mayoría de la crítica parece asentir, lo cual no deja de ser buena señal.

4Ever (T1). «Los jóvenes músicos Ian, Andy, Darío y Ciro se conocen por casualidad en un restaurante cuando desaparece una valiosa guitarra que uno de ellos había cogido prestada. Juntos deben encontrar la forma de recuperarla y devolvérsela a su dueño.»

(T1). «Los jóvenes músicos Ian, Andy, Darío y Ciro se conocen por casualidad en un restaurante cuando desaparece una valiosa guitarra que uno de ellos había cogido prestada. Juntos deben encontrar la forma de recuperarla y devolvérsela a su dueño.» Algiers, America (T1). «Algiers, America es un documental que relata la vida del entrenador Brice Brown, de los Edna Karr Cougar de Nueva Orleans.»

(T1). «Algiers, America es un documental que relata la vida del entrenador Brice Brown, de los Edna Karr Cougar de Nueva Orleans.» Car S.O.S. (T10). «Fuzz Townshend, maestro mecánico, y Tim Shaw, experto en piezas de recambio, se embarcan en una misión para recuperar coches clásicos en mal estado para sus propietarios.»

(T10). «Fuzz Townshend, maestro mecánico, y Tim Shaw, experto en piezas de recambio, se embarcan en una misión para recuperar coches clásicos en mal estado para sus propietarios.» Nada (T1). «Un emblemático dandy porteño que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado se enfrentará a la inédita aventura de valerse por sí mismo.»

(T1). «Un emblemático dandy porteño que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado se enfrentará a la inédita aventura de valerse por sí mismo.» The Boogeyman. «Este espeluznante thriller de terror, basado en el relato del aclamado Stephen King, narra la historia de un terapeuta y sus dos hijas, que siguen intentando recuperarse de la reciente muerte de su madre.»

Doble juego

Flores

SkyShowtime

Una semana más, SkyShowtime nos sorprende no con relleno del bueno (más Star Trek, sí señor), sino con una nueva producción exclusiva cuando menos llamativa…

Mentiras pasajeras es la nueva serie española de SkyShowtime y aunque de momento está dividiendo a la crítica, que esté producida por los hermanos Almodóvar y esté protagonizada por un solvente elenco encabezado por Elena Anaya, Hugo Silva, Pilar Castro… y muchos más; pues qué menos que hacerle un hueco.

Always (Para Siempre)

Bossy Bear (T1)

Capitán América

Capitán América II

El coche fantástico (T1)

(T1) Hellraiser

London Fields (Campos de Londres)

Star Trek: Enterprise (T3-T4)

(T3-T4) Star Trek: Voyager (T1-T2)

(T1-T2) The Rockford Files (T1)

Will & Grace (T3-T5)

Apple TV+

Ya sin destacar nada, encarrilamos la recta final de la sección con lo nuevo de Apple TV+, que incluye una nueva serie y un documental.

Cocina con química (T1). «En los años 50, el sueño de Elizabeth Zott de ser científica se ve en peligro porque la sociedad dicta que las mujeres solo pertenecen al ámbito doméstico. Acepta un trabajo en un programa de cocina de televisión y se propone enseñar a las amas de casa olvidadas del país algo más que recetas.»

(T1). «En los años 50, el sueño de Elizabeth Zott de ser científica se ve en peligro porque la sociedad dicta que las mujeres solo pertenecen al ámbito doméstico. Acepta un trabajo en un programa de cocina de televisión y se propone enseñar a las amas de casa olvidadas del país algo más que recetas.» Messi llega a Estados Unidos (T1). «Acompaña a Lionel Messi en el comienzo de su nuevo e histórico proyecto: conquistar Norteamérica y su liga de fútbol, la Major League Soccer, y marcar el inicio de una nueva era de este deporte junto con su equipo, el Inter Miami CF.»

HBO Max

Y para terminar, HBO Max, donde encontrarás lo que ves, hablando de novedades caídas esta semana.

Con premeditación . «Un auténtico drama legal que documenta el juicio clave contra los organizadores de la manifestación “Unite the Right” en Charlottesville.»

. «Un auténtico drama legal que documenta el juicio clave contra los organizadores de la manifestación “Unite the Right” en Charlottesville.» Doom Patrol (T4). «Doom Patrol es un grupo de gente rara con superpoderes que lucha por un mundo que no quiere saber nada de ellos.»

Entra en catálogo: