Instalan Windows 11 en una Nintendo Switch, ¿rinde bien o da problemas?

Nintendo Switch es una consola portátil que cuenta con un sistema operativo totalmente optimizado y adaptado a sus recursos a nivel de hardware, todo lo contrario a Windows 11, que es un sistema operativo que no tiene ese grado de especialización y que obviamente tiene unos requisitos y un consumo de recursos mucho más elevados.

A nivel de hardware Nintendo Switch es un sistema bastante modesto, ya que tiene un SoC Tegra X1 personalizado cuya CPU solo tiene activados cuatro núcleos, dispone de 4 GB de memoria LPDDR4 unificada, tiene una GPU NVIDIA Maxwell con 256 shaders y dispone de una unidad de almacenamiento de 32 GB con una velocidad de unos 300 MB/s.

Nintendo ha sido capaz de hacer maravillas a pesar de las limitaciones que presenta Nintendo Switch a nivel de hardware, ¿pero sería capaz esta consola de mover un sistema operativo tan exigente como Windows 11? Gracias a PatRyk sabemos que sí, pero que el proceso de instalación y la experiencia de uso no son para ideales.

Windows 11 tardó tres horas en instalarse en Nintendo Switch

Aunque es verdad que no se produjo ningún problema durante la instalación ni durante el uso de dicho sistema operativo, algo lógico ya que se trata de la versión ARM de Windows 11. Lamentablemente el rendimiento que ofrece es muy flojo, tanto que para ejecutar acciones simples que serían instantáneas en un PC se produce un retraso medio de 10 segundos en Nintendo Switch.

En el vídeo adjunto podéis ver mejor cómo se mueve la interfaz, los retrasos que se producen entre acciones, y queda claro que la experiencia de uso no es buena. El autor del vídeo ha confirmado que va a intentar instalar Geometry Dash, pero que va a necesitar dos horas para ello, otro detalle que no hace más que reforzar lo que he dicho, que el rendimiento es demasiado pobre.

El sistema operativo siempre ha sido una de las claves más importantes dentro de cualquier consola, y este experimento es una clara confirmación de ello. Integrar un sistema operativo ligero y con un consumo de recursos muy bajo es fundamental para que cualquier consola pueda ofrecer un buen rendimiento, y para que la mayor parte de sus recursos se puedan destinar a los juegos.

Podría poneros otro ejemplo muy interesante, la primera Xbox. Esta consola tenía solo 64 MB de memoria unificada, y a pesar de todo ofrecía un rendimiento con juegos que en su versión para PC requerían de mucha más memoria. Esto tenía una explicación, y era el gran consumo de recursos de Windows XP en aquella generación.