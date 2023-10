Twitch ya permite la emisión simultánea en varias plataformas

Buenas, muy buenas noticias para los streamers que emiten principalmente a través de Twitch, pero que también se interesan por otras plataformas de directos, principalmente YouTube. Buenas noticias que son, además, la respuesta a una demanda de los mismos que ya viene de lejos, pero que hasta ahora no había encontrado respuesta por parte de la plataforma morada. Y, claro, no es difícil entender la motivación por cada una de las partes, pues en ambos casos velan por sus propios intereses.

Hablo, ya lo habrás deducido por el título de esta noticia, del multicast, es decir, de la posibilidad de emitir un mismo directo, de manera simultánea, en varias plataformas, algo que hasta ahora ha estado totalmente prohibido por Twitch. Recordemos que, históricamente, este servicio ha sido bastante restrictivo en lo referido a «compartir» sus streamers con otras plataformas. Por ejemplo, hasta hace poco más de un año exigía exclusividad a todos sus partners, es decir, que no podían llevar a cabo directos en otras plataformas, aún cuando fueran emisiones distintas a las que emitían en Twitch.

Anunciado en la TwitchCon, ahora la plataforma morada rompe, finalmente, también con esa limitación, al anunciar que pasa a permitir multicast a todos sus streamers (salvo los que tengan contratos de exclusividad, claro está), que la misma señal de un directo sea compartida en varias plataformas, algo que quizá pueda servir para dar un poco más de movimiento a un mercado, el del streaming, que como acusan muchos creadores de contenido se encuentra en horas bajas, especialmente si lo comparamos con los picos históricos que alcanzó (por razones obvias) durante la pandemia y los confinamientos.

We’ve announced that you can simulcast on ANY live streaming service!

Check out our new guidelines and FAQ here: https://t.co/TBjulaqshY#TwitchConVegas 💜 pic.twitter.com/dE4XJEtdAw

— Twitch (@Twitch) October 20, 2023