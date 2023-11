Google persigue, por la vía legal, las suplantaciones de Bard

Aunque este 2023 nos ha traído bastantes novedades de Google, Bard ha sido la estrella del año. Recordemos que sus inicios fueron un poco a contrapié, pues los planes iniciales de Google pasaban por presentar un buen conjunto de servicios y novedades relacionadas con la IA, entre ellos su chatbot, en el Google I/O 2023 del pasado mes de mayo. Sin embargo, el gran crecimiento inicial de ChatGPT y, sobre todo, el anuncio del nuevo Bing, obligaron a los del buscador a adelantar el anuncio de su propio chatbot a principios de febrero.

En aquellos días, Microsoft confirmó su chatbot y empezó a ofrecer acceso al mismo con gran rapidez, pues indudablemente eran conscientes de que jugaban con la ventaja de haberse adelantado a Google, que tardó alrededor de mes y medio en empezar a ofrecer acceso a Bard, y de manera muy limitada. Tuvo que llegar mayo, como esperábamos inicialmente, para que se ampliara sustancialmente el alcance del chatbot, y aún un par de meses más para que, por fin, el servicio fuera accesible desde España. No obstante, en todos estos meses el servicio ha mejorado mucho, haciendo que a día de hoy sea uno de los servicios más interesantes de este tipo.

Esto, claro, da lugar a que haya quienes intentan aprovecharse de ello y, en conjunto, también de la popularidad de la imagen de marca de Google. Ya vimos, en el pasado, como proliferaban apps, webs y demás que pretendían capitalizar, mediante la suplantación, la imagen pública de ChatGPT y, como no podía ser de otra manera, en los últimos meses se han producido algunos movimientos similares, pero en los que se emplea, de manera totalmente ilegítima, la imagen de Bard.

Las acciones en este sentido, evidentemente, no hacen gracia alguna a los del buscador, y la buena noticia es que han decidido dar respuesta. Así, según podemos leer en su blog oficial, The Keyword, Google ha denunciado a unos suplantadores por emplear la imagen de Bard para intentar difundir malware y, por lo que nos cuentan, no es la primera vez. De hecho, según podemos leer en dicha publicación, «Desde abril, hemos presentado aproximadamente 300 denuncias relacionadas».

Para llevar a cabo su engaño, estos ciberdelincuentes «crearon páginas de redes sociales y publicaron anuncios que animaban a las personas a «descargar» Bard, nuestra herramienta de inteligencia artificial generativa«, un servicio que, como bien recuerdan, es gratuito y no es descargable, se emplea exclusivamente a través de Internet. Así, con el falso reclamo de que podrían tener Bard «en local», fueron bastantes las personas que descargaron un ejecutable que, claro, no era una versión offline del chatbot, sino un patógeno que tenía, como objetivo, las cuentas de redes sociales de las personas afectadas.

Con su demanda, Google pretende que estos ciberdelincuentes no puedan volver a registrar dominios en los que promocionar su fraudulento contenido, aunque informar sobre ello también persigue un segundo fin, al menos igual de importante, que es recordar a los usuarios que Bard es un servicio online, gratuito, accesible a través de su url oficial bard.google.com y que no es posible descargarlo para emplearlo de manera local en el PC, smartphone, etcétera.