¿Está YouTube boicoteando a Firefox y a otros navegadores alternativos?

YouTube ha enojado a muchos usuarios en los últimos tiempos. Tras cargar contra los bloqueadores de publicidad, ahora están asomando acusaciones publicadas en Reddit y Hacker News que denuncian un presunto boicot contra ciertos navegadores web, con Mozilla Firefox a la cabeza.

Diversos usuarios se han quejado a través de Reddit y Hacker News de que Firefox y otros navegadores web alternativos están presentando un retraso supuestamente intencional de cinco segundos antes de cargar las páginas de los vídeos en YouTube. La plataforma se ha puesto en contacto con The Verge para reconocer que los usuarios que se quejan de los retrasos tienen razón, pero que el origen no está en el navegador web, sino que más bien forma parte de sus esfuerzos por anular los bloqueadores de publicidad en todas las plataformas.

Christopher Lawton, gestor de comunicaciones de YouTube, ha escrito un email diciendo que, “la semana pasada, los usuarios que usaron bloqueadores de anuncios pueden haber experimentado una visualización subóptima, lo que incluyó retrasos en la carga, independientemente del navegador que estén usando”, por lo que el problema debería resolverse con tan solo inhabilitar el bloqueador de publicidad. Sin embargo, el propio Lawton reconoce que los usuarios “aún pueden experimentar un retraso temporal en la carga” hasta que su navegador se haya actualizado.

Los problemas pueden persistir mientras YouTube sigue mejorando sus métodos de detección de bloqueadores de publicidad. Ciñéndonos a lo expuesto por la plataforma de vídeos, esto quiere decir que los mecanismos de detección de bloqueadores de publicidad todavía están en desarrollo y que los usuarios que emplean un navegador web pueden seguir viendo retrasos en el futuro inmediato.

El paso del tiempo ha dado la razón a YouTube después de que otros usuarios reportaran retrasos en Google Chrome y Microsoft Edge. Además, usuarios de Reddit y Hacker News han examinado el código presuntamente problemático para llegar a la conclusión de que no hay nada que verifique el navegador web utilizado, cosa que fue confirmada por Damiano DeMonte, gestor senior de la marca de Mozilla, a través de un correo electrónico enviado a The Verge.

Además de todo el asunto en torno a YouTube y de si es o no un boicot contra Firefox, también están los avances en la transición de Manifest V2 a Manifest V3 por parte de Google para los navegadores Chromium en general y Chrome en particular. El gigante del buscador anunció hace un año que prolongaría el soporte de la segunda versión para atender las demandas de los desarrolladores, pero parece que al final los bloqueadores de publicidad verán reducido su radio de acción.

YouTube reconoce que sus políticas en contra los bloqueadores de publicidad buscan que los usuarios tomen, en cada caso particular, uno de los dos caminos que ha puesto a disposición: habilitar la publicidad o suscribirse a Premium, su plan con el que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia sin anuncios en los vídeos y la música y de otras características como la descarga de vídeos.

Para terminar, puede que estas acusaciones de boicot a Firefox por parte de YouTube sean infundadas, pero no es menos ciertos que algunos servicios de Google como Docs funcionan mejor o al menos lo ponen más fácil para disfrutarlos en su plenitud desde navegadores basados en Chromium y sobre todo Chrome, donde todo el soporte viene preinstalado out of the box.