Review Razer Edge WiFi: un acierto en todos los sentidos

Casi como despedida del verano, para hacer más dulce la vuelta al cole, Razer nos alegró a muchos anunciando la llegada de su Razer Edge WiFi a nuestro país, un movimiento que esperábamos desde que la compañía anunciara su videoconsola portátil, allá por septiembre del año pasado, cuyas especificaciones conocimos poco después, un dispositivo que, ya sobre el papel, resultaba de lo más prometedor, y que además recuperaba el espíritu de un un dispositivo que nos dejó con la boca abierta en el CES de hace ahora un decenio, la Razer Edge de 2013.

A nadie se le escapa que el mercado de las consolas portátiles estaba de capa caída, principalmente por la dura competencia que supusieron los smartphones, hasta que Valve se tiró a la piscina con su Steam Deck, allá por el verano de 2021. Sin embargo, un solo movimiento no era suficiente, resultaba imprescindible que el resto de la industria se sumara a la nueva tendencia, y Razer, que como he indicado anteriormente ya tenía experiencia en este sentido en el pasado, fue de las primerísimas en dar respuesta con el anuncio y posterior lanzamiento de las dos versiones de Razer Edge, WiFi y 5G.

A este respecto es importante aclarar, eso sí, que de ambos modelos el que ha llegado a Europa (y por lo tanto a España, claro) es el que cuenta con conectividad WiFi pero no con 5G. Esto podría suponer un problema si la consola estuviera orientada exclusivamente al streaming y el juego en la nube, pero como desarrollaré más adelante, no es el caso, ya que también proporciona una excelente experiencia de uso de juego en local con el extenso ecosistema de juegos para Android. En el uso que he hecho de esta Razer Edge WiFi se incluyen bastantes desplazamientos en transporte público, jugando en local, y en más de una ocasión he estado a punto de saltarme mi parada.

Pero bueno, no me quiero adelantar, pues ya entraré en detalle en estos aspectos en el apartado dedicado a la experiencia de uso que, eso sí, ya te adelanto que ha sido sencillamente excelente, mucho mejor que la que proporciona el juego en un smartphone, gracias a diversas razones. Así que, para repasar las mismas, empecemos por sus especificaciones técnicas

Razer Edge: especificaciones técnicas

Razer Edge WiFi Pantalla AMOLED 6,8 pulgadas, FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos), 144 Hz SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Memoria RAM 6 gigabytes LPDDR5 Almacenamiento 128 gigabytes UFS 3.1, ampliable con MicroSD hasta 2 terabytes Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, minijack audio Sonido Altavoces de 2 vías con 2 micrófonos digitales, THX Spatial Audio Batería 5.000 miliamperios Sistema operativo Android 12 Dimensiones y peso 260 x 85 x 11 mm, 247 gramos (solo consola); 386 gramos (con el mando)

Lo primero que llama la atención al abrir la caja y ver la Razer Edge WiFi por primera vez es, sin duda, el tamaño de su pantalla, idóneo para disfrutar de los juegos a un buen tamaño pero sin sacrificar su portabilidad. Está construida a partir de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos en una panorámica proporción de aspecto 20:9) y con una frecuencia de actualización que puede escalar hasta los 144 hercios. La calidad de imagen es más que destacable, la fluidez que proporcionan los 144 hercios se nota mucho en todos los títulos que la soportan y, en cuanto al brillo, la he utilizado en exterior en días muy luminosos, y en ningún momento he tenido la necesidad de subir el ajuste de brillo al máximo soportado por la pantalla. Sin duda, la elección del panel empleado para esta Razer Edge ha sido todo un acierto, pues garantiza una experiencia de uso redonda en todo tipo de circunstancias de iluminación.

Ya en su interior, vemos que la consola está comandada por un SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, un integrado desarrollado conjuntamente por Qualcomm y Razer y que, por lo tanto, se ajusta como un guante a las necesidades y prestaciones esperadas del dispositivo. Se acompàña de 6 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y de 128 gigabytes de almacenamiento UFS 3.1 que, si se nos quedan cortos, podremos ampliar mediante una tarjeta de memoria MicroSD de hasta 2 terabytes. Este conjunto se ha mostrado, en las pruebas, totalmente capaz de mover todos los juegos con los que he probado la consola, y en este punto es importante destacar que, una vez más, no hablamos de fuerza bruta, sino de personalización y optimización, algo en lo que, al hablar de este integrado, Qualcomm y Razer han aprobado con nota muy alta.

La conectividad es otro aspecto clave en un dispositivo de este tipo, y de nuevo vemos que Razer ha hecho los deberes. Así, en el plano inalámbrico nos encontramos con WiFi 6E y con Bluetooth 5.2, que se complementan en la faceta cableada con un puerto USB-C multipropósito y, para mi felicidad (y estoy seguro que para la de otros muchos también), un puerto minijack de audio en el Razer Kishi V2 Pro. En tiempos en los que este tipo de conector está cada vez menos presente en gran cantidad de tipos de dispositivos portátiles, que Razer haya decidido tenernos en cuenta a los usuarios que todavía, por la razón que sea, preferirnos los auriculares cableados, es algo más que digno de mención.

Ya que hablamos de sonido, como puedes ver en las especificaciones técnicas cuenta con altavoces estéreo de dos vías que proporcionan una calidad de sonido más que adecuada. Sin embargo, al menos en mi opinión, hablamos de un dispositivo que por su naturaleza nos invita a utilizarlo con auriculares, y es aquí donde donde sin duda da el do de pecho, primero por el ya mencionado puerto minijack, pero principalmente por su compatibilidad con THX Spatial Audio. Para poder disfrutar de la experiencia inmersiva que nos proporciona esta tecnología, he empleado la consola principalmente con los auriculares Razer Hammerhead Pro Hyperspeed, de los que ya publicamos un análisis y, si la experiencia con los altavoces o con unos auriculares normales ya es buena, con unos auriculares compatibles con esta tecnología nos situamos en otro nivel muy superior.

No debemos olvidar que hablamos de un dispositivo portátil, por lo que la autonomía juega un papel muy importante (aunque, evidentemente, también podemos emplearla conectada a la red eléctrica). Para tal fin se apoya en una batería de 5.000 miliamperios. En este punto es difícil traducir esta capacidad en tiempo de juego, pues depende muy directamente de si hablamos de cloud y/o streaming que si lo hacemos de juego en local. En las pruebas que he llevado a cabo he verificado la autonomía de 10 horas que indica el fabricante para juego en remoto, y también me proporcionó la autonomía necesaria para juego en local en las salidas que he indicado anteriormente. En una prueba efectuada en casa, con WiFi pero con la Razer Edge desconectada de la red eléctrica, pude jugar a un título tan exigente como Genshin Impact durante un total de algo más de cinco horas, y todavía me quedó margen para hacer otras pruebas antes de agotar la batería por completo.

En resumen, por lo tanto, las especificaciones técnicas de la Razer Edge WiFi muestran un muy buen trabajo, en el que la compañía ha buscado un equilibrio entre el rendimiento adecuado, una autonomía más que defendible, y todo en un conjunto en el que el precio la convierte en una opción muy recomendable.

Unpacking y puesta en funcionamiento

Hecho el repaso de las especificaciones técnicas, llega el momento más esperado por muchos (entre los que me incluyo, pues estaba deseando dar comienzo a las pruebas), el de adentrarnos en la profundidad de su embalaje, revisar todo su contenido y dar los primeros pasos con esta Razer Edge WiFi.

Lo primero, claro, es retirar los precintos de seguridad y, tras hacerlo, ya podremos retirar la parte superior, lo que nos dejará ver el primer nivel de contenido de la caja, que es la propia consola

Tras sacar la Edge de la caja, veremos una bandeja que podemos retirar y que nos da acceso al nivel inferior, donde encontraremos el Kishi V2 Pro, documentación sobre el dispositivo y un cable USB-C a USB-C que podemos emplear para cargar la consola, ya sea directamente a través de su puerto, o bien empleando el del mando, si ya lo hemos conectado

Estos son todos los elementos, una vez extraídos de la caja

Aunque podemos utilizar la consola sin el mando, evidentemente la experiencia es mucho mejor cuando los combinamos. Así, tras retirar el plástico que la protege, localiza su puerto USB-C (se encuentra en su lateral derecho), separa los laterales del Kishi V2 Pro e introduce el macho USB-C de su lateral derecho y listo, tu Razer Edge ya estará lista para entrar en acción:

Razer Kishi V2 Pro y Razer Nexus

La experiencia de esta consola estaría incompleta sin el mando, y también si no contáramos con Razer Nexus, la app con la que gestionaremos las múltiples funciones del mando, así como el catálogo de juegos y servicios que vamos a utilizar con la consola. Así, tras haber “ensamblado” consola y mando, y por lo tanto con la unidad ya en funcionamiento, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de contar con la versión más reciente de Nexus, algo que podemos gestionar del modo habitual en Android, es decir, a través de Google Play.

No profundizaré aquí en lo referido al Kishi V2 Pro, pues ya realizamos y publicamos una completa review del mismo que puedes encontrar aquí. No obstante, sí que recordaré que la calificación que obtuvo fue excelente (un 9,1 sobre 10), y que al menos en mi opinión hablamos del mejor mando de este tipo existente en el mercado. Su predecesor directo, el V2, ya era una gran opción, pero la incorporación de la tecnología háptica HyperSense propia de la marca, y también del puerto minijack de audio, lo elevan hasta la primera posición de un mercado cada día más interesante.

Recordemos, de un vistazo, sus especificaciones clave:

Mando de control premium para Android fabricado en plástico duro con tacto rugoso.

Conectividad USB-C compatible con carga simultánea.

Conector minijack para auriculares.

Sistema de agarre ajustable con brazo extensible.

Cruceta de dirección, dos sticks analógicos, ocho botones, dos gatillos, dos botones superiores (al lado de los gatillos) y dos botones programables.

Microswitches con clics mecánicos.

Respuesta háptica.

Compatible con Android 10 o posterior (la compatibilidad con la tecnología háptica HyperSense varía según el juego y la versión del sistema Android).

Medidas: 92,2 x 180,7 x 33,9 milímetros.

Peso: 138 gramos.

Aplicación móvil Razer Nexus dedicada.

La calidad de construcción del mando es de primera, y lo mismo podemos decir de los materiales empleados en el mismo, de modo que nos encontramos con un controlador ergonómico, muy cómodo al tacto y que además resulta bastante resistente, al punto de proporcionar cierta protección a la consola o al smartphone con el que lo estemos utilizando. La respuesta de los controles es instantánea y totalmente fiable, y la sensación que nos transmite tanto con la Edge como con un smartphone es la de que realmente estamos empuñando una consola portátil de gama alta.

En cuanto al software, Razer se podría haber conformado con hacer una app de configuración y gestión básica del mando, pero en su lugar ha ido mucho más allá, desarrollando un completísimo launcher que enriquece la experiencia de uso de Kishi y Edge. Eso sí, hay un aspecto que debemos tener siempre en cuenta a la hora de utilizar el mando, ya sea con la consola o con un smartphone, y es que para poder emplear sus funciones debemos, necesariamente, abrir los juegos siempre desde Nexus, no desde el escritorio ni el menú de Android, pues en tal caso, incluso aunque lo tengamos conectado, no podremos emplearlo.

Esto, no obstante, no supone problema alguno, ya que la propia app detecta los juegos instalados en el dispositivo y nos los muestra en su menú. Además, también nos muestra recomendaciones de juegos en función de diversos criterios (selección editorial, tendencias, géneros y estilos de juego, etcétera), con información ampliada sobre los mismos y el enlace para poder descargarlos e instalarlos. Personalmente, soy bastante partidario de las soluciones de tipo hub, que agregan contenidos de diversos orígenes y los muestran en un mismo entorno. Así, este planteamiento de Nexus me parece perfecto.

Ahora bien, si hay algo que hace que Nexus juegue un papel clave en la experiencia con Razer Edge es la función de mando virtual. Para entender esto debemos partir de la base de que hay juegos que son compatibles, por sí mismos, con el mando, pero así otros. Sin embargo, esta función nos permite configurar, de manera individual para cada juego, la correspondencia entre los controles táctiles en pantalla y los físicos del mando. Es decir, que podremos “mapear” cada juego para, de este modo, utilizar los controles en todos los juegos que queramos.

Experiencia de uso

De poco o nada serviría todo lo anterior si, llegado el momento, a la hora de jugar la consola no estuviera a la altura de las expectativas creadas. Personalmente, por mi experiencia previa con dispositivos de Razer, en conjunto con lo que ya adelantaban las especificaciones técnicas, tenía bastantes razones para esperar una muy buena experiencia, y tras las pruebas puedo afirmar sin ambages que el resultado final ha quedado incluso por encima de las mismas, de modo que tengo bastante claro que, a día de hoy, es sin duda la mejor de las opciones dentro de su segmento del mercado. Ahora bien, ¿cuál es su segmento de mercado?

Este punto es fundamental, porque en este nuevo ecosistema de consolas portátiles, nos encontramos con diversas categorías (principalmente dos) que no debemos entremezclar, pues su propuesta de valor es bastante diferente. Así, por una parte nos encontramos con aquellas que podemos considerar casi como un PC de bolsillo, como Steam Deck y ASUS ROG Ally, que se basan en la arquitectura de un PC para poder ejecutar en local los juegos diseñados para esta plataforma, y por otra las que ponen buena parte del foco en el juego en remoto, y cada uno de los grupos tiene sus ventajas, claro, pero también sus inconvenientes.

Razer Edge WiFi se encuentra en el segundo grupo, pero gracias a su rendimiento también proporciona una muy buena experiencia de uso en el juego en local, del que podremos disfrutar con la amplia y variada oferta de títulos para Android. De este modo, nos encontramos ante un dispositivo ligero, con una gran autonomía (que es uno de los puntos más flojos de las consolas-PC) y que podremos emplear tanto si estamos conectados a Internet como si no.

Para empezar las pruebas, decidí arrancar con el juego en remoto que, como indicaba anteriormente, forma parte directa de la propuesta de valor de la consola de Razer. Con estas pruebas se evalúa la rapidez y calidad de la conexión WiFi, así como la capacidad de la pantalla para representar la imagen de manera totalmente fluida y con la mayor calidad posible. Como saben quienes me leen habitualmente, soy usuario de GeForce Now en su modalidad prioritaria, lo que ya marca un nivel alto en el apartado gráfico, pero gracias a NVIDIA, he podido comprobar el rendimiento de la consola al utilizar una cuenta GeForce Now Ultimate, también conocidas como GeForce Now RTX 4080, pues nos proporcionan una experiencia gráfica similar a la de este modelo de GPU.

Para comprobar su funcionamiento en diversos aspectos, decidí centrar las pruebas en tres juegos, que en todos los casos plantean un desafío muy importante en el apartado gráfico, lo que a su vez se traduce en que también son muy exigentes con la conexión a la red. Así, el trío elegido fue el siguiente:

Cyberpunk 2077

Forza Motorsport

Starfield

No creo que sea necesario detallar las razones, ¿verdad? Si en algún momento Microsoft Flight Simulator llega a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA, tengo claro que pasaré de trío a póker de ases incluyéndolo en esta selección.

En los tres casos, pese a que el desafío era importante, el conjunto formado por el rendimiento del servicio en la nube de NVIDIA, la excelente conectividad de la consola y, claro, la calidad de su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, se tradujeron en partidas totalmente fluidas, con una calidad de imagen excepcional, y en las que no tuve señal alguna de lag en la imagen, en el uso de los controles, etcétera.

El juego en remoto no solo se refiere a la nube, también podemos estar hablando de stream desde nuestros propios dispositivos, y un ejemplo muy claro de ello lo encontramos con Steam Link, la función de la plataforma de Valve que nos permite reproducir y controlar en remoto los juegos que empleamos en el PC. Para esta prueba, los juegos elegidos fueron los siguientes:

Counter-Strike 2

En Garde!

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Vampire Survivors

En este caso, claro, debemos tener en cuenta que el rendimiento del equipo anfitrión es clave, pues es en el que se están ejecutando los juegos. Así, configurados en el propio PC para que su rendimiento en local fuera óptimo, los jugué a través de Steam Link en la Razer Edge y, en todos los casos, la experiencia fue totalmente fluida. Como puedes ver en la imagen superior, hice esta prueba frente al portátil, a la búsqueda de posibles divergencias entre lo que sucedía en el PC y lo que yo veía en la consola, pero la correspondencia entre ambas pantallas fue absoluta.

Por último, claro, llegó el momento de probar los juegos en local, y para tener una selección variada y un tanto exigente decidí emplear los mismos que elegí, hace poco más de un mes, para la review del Google Pixel 8 Pro, con un único cambio en los mismos:

Asphalt 9

Genshin Impact

The Elder Scrolls: Blades

Brotato

Como puedes ver, la selección es muy variada. Asphalt 9 es un juego que requiere de un buen rendimiento para transmitir adecuadamente la sensación de rapidez, Genshin Impact es todo un devorador de recursos, The Elder Scrolls: Blades reproduce un mundo realmente amplio y Brotato requiere de inmediatez absoluta en la respuesta al uso de los controles. Y de nuevo, en los cuatro casos, aprobado con nota muy alta. Sí que pude percibir que Genshin Impact estaba llevando a la Razer Edge a máximos (fue con el que los ventiladores funcionaron a mayor ritmo, si bien es cierto que incluso en ese punto resultan decentemente silenciosos), pero incluso en esas condiciones la experiencia de juego fue totalmente fluida.

Conclusiones

Tenía, como ya he indicado anteriormente, grandes expectativas en relación con esta consola. Mi experiencia acumulada con dispositivos de la marca, sumada a que sobre el papel todo apuntaba a que habían hecho un gran trabajo, eran señales a tener en cuenta. Sin embargo, nada de esto sirve si finalmente el dispositivo no está a la altura. Pero, por otro lado, la experiencia es todavía mejor si, aunque ya de por si eran altas, tus expectativas se ven superadas por la realidad. Y eso es lo que me ha ocurrido con esta Razer Edge WiFi.

Era consciente desde el primer momento, claro, de la orientación al juego en remoto que indicaba anteriormente, por lo que a ese respecto no me he encontrado con grandes sorpresas, más allá del excelente rendimiento sostenido. Sin embargo, me preocupaba que su rendimiento con el juego en local desluciera la experiencia. Sin embargo no ha sido así. Muy al contrario, y pese a que por especificaciones podríamos asemejar la consola con un smartphone de gama media-alta, el conjunto de optimizaciones de toda la plataforma proporciona una experiencia netamente superior a la que cabría imaginar.

No tuve la oportunidad, en su momento, de probar la Razer Edge de 2013, y lo cierto es que en aquel momento se me quedó una espinita clavada, pues la propuesta me pareció realmente innovadora en aquel momento, pero ahora he podido resarcirme de aquello probando a fondo, y con plazo bastante extenso (algo que agradezco especialmente a Razer), su renovada apuesta para el mercado de las consolas portátiles. Una prueba que me ha dejado claro, y termino repitiendo esto, que sin duda es la mejor de las opciones de su segmento de mercado, y con diferencia.

La consola portátil Razer Edge WiFi está a la venta en la página web de Razer, así como en los principales minoristas, y su precio es de 499,99 euros.