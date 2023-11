Corsair iCUE LINK H100i LCD, análisis: refrigeración simplificada

La presentación del Corsair iCUE LINK H100i LCD se produjo el pasado mes de mayo, y la verdad es que generó mucho interés no solo por su estética y calidad de construcción, sino también porque planteaba una nueva forma de conectividad que nos haría la vida mucho más fácil y que reducirá enormemente el cableado.

Esto representa un valor muy importante, y para que lo entendáis mejor os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para montar una refrigeración líquida como la Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT tenemos que trabajar con dos cables por cada ventilador, uno PWM y otro para la iluminación LED RGB, lo que nos deja un total de seis cables. A esto tendríamos que sumar el cableado de la bomba y el del Commander Core.

Al final tenemos bastante cableado que gestionar, y esto representa más trabajo a la hora de conseguir un montaje limpio que debemos afrontar desde el principio. Digo esto porque, antes de montar nada, tenemos que tener claro por dónde vamos a pasar el cableado para que quede bien escondido, pero al mismo tiempo debemos ser cuidadosos para asegurarnos de que los cables llegan sin problema.

Con el kit de refrigeración Corsair iCUE LINK H100i LCD todo esto es cosa del pasado. El gigante estadounidense ha simplificado enormemente todo el tema del cableado y la gestión del mismo, y ha mejorado en gran medida la estética y el diseño tanto de la bomba como el de los ventiladores incluidos. La verdad es que, en líneas generales, este kit es uno de los más bonitos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y como veremos a continuación su rendimiento no se queda atrás.

Corsair iCUE LINK H100i LCD: análisis externo

El Corsair iCUE LINK H100i LCD viene en una caja de cartón debidamente protegido y bien organizado para que tengamos a la vista todos los elementos clave. Un detalle que me ha gustado mucho es que, a diferencia de lo que nos solemos encontrar en otros kits de refrigeración líquida, en este los ventiladores vienen ya montados sobre el radiador, lo que nos ahorra el trabajo de tener que instalarlos.

Debido a esto, el contenido de la caja se divide en tres grandes grupos, el kit de refrigeración líquida, que trae la bomba, los ventiladores y el radiador, las bolsitas con toda la tornillería y los kits de retención necesarios para su instalación en diferentes sockets, y todo el cableado y el hub del sistema iCUE LINK. Entre el cableado podemos encontrar también un concentrador de dos conectores USB 2.0 a un USB 2.0 hembra, que será el que podremos conectar a la placa base.

El hub del sistema iCUE LINK es la clave de esa nueva tecnología de conectividad que ha hecho que sea posible reducir el cableado y simplificar este tipo de componentes. Está imantado, por lo que podremos colocarlo fácilmente en cualquier espacio de nuestro chasis, y también viene con adhesivos de doble cara para que podamos pegarlo sin esfuerzo en aquellas cajas o zonas que no sean metálicas.

Puede que al principio te parezca que la cosa no ha cambiado tanto y que en realidad seguimos teniendo mucho cableado, pero piensa que el Corsair iCUE LINK H100i LCD ya no presenta dos cables por ventilador, que la bomba ya no integra el conector de tres pines ni ningún tipo de cableado, y que todo se ha centralizado alrededor del hub iCUE LINK, lo que hace que el montaje sea mucho más sencillo y que el cableado sea menos molesto y más fácil de gestionar. El hub iCUE LINK tiene un total de cinco conectores:

Dos puertos iCUE LINK.

Un conector de alimentación de seis pines.

Un puerto microUSB.

Un conector de alimentación de dos pines con salida a tres pines.

Con el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD se incluyen todos los cables que necesitamos, así que podéis estar tranquilos. En la caja encontraremos dos cables iCUE Link, un cable de alimentación de seis pines, el concentrador USB 2.0, el cable de 2 pines a 3 pines, el cable microUSB y el cable USB Type-C. No os sintáis abrumados, que el proceso de instalación es muy sencillo y os lo voy a explicar al detalle.

El radiador de aluminio que trae el Corsair iCUE LINK H100i LCD monta dos ventiladores iCUE LINK QX120 RGB con levitación magnética e iluminación LED RGB. Cada ventilador tiene un total de 34 luces LED RGB totalmente personalizables, pueden trabajar en modo cero revoluciones por minuto, lo que se traduce en un funcionamiento muy silencioso.

Los ventiladores se mueven entre las 400 y las 2.400 RPM. Esto les permite crear una presión estática de 0,17 – 3,8 mm-H2O, y un flujo de aire de entre 16,44 – 63,1 CFM. Por lo que respecta al ruido hay que destacar que son extremadamente silenciosos, ya que oscilan entre los 10 dBA y los 37 dBA.

No hay duda de que los ventiladores que incluye el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD son de primer nivel, pero el radiador y la bomba no se quedan atrás. La calidad de construcción que transmite el kit desde que lo sacamos de la caja es excelente y deja claro que estamos ante una solución totalmente premium.

Podemos verlo en muchos detalles, como por ejemplo los ventiladores, que están construidos en plástico de alta calidad y tienen goma para amortiguar las vibraciones, la bomba, la zona de la pantalla, el mallado de los tubos y también en los conectores de la bomba y dichos tubos, que están terminados en metal.

El radiador tiene unas medidas totales de 277 mm x 120 mm x 27 mm y como dijimos está fabricado en aluminio. En la parte donde conectan los tubos tiene dos conectores iCUE LINK y un puerto USB Type-C, y justo en la base del último ventilador, el más cercano a los tubos, encontraremos otro conector iCUE LINK.

La bomba tiene un tamaño considerable, algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta que integra un sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable que ya no se limita a un círculo en la esfera, sino que cubre todo el cabezal superior y los laterales de la bomba. Este nuevo enfoque queda realmente bien, y le da un toque verdaderamente único.

En la parte superior de la bomba nos encontramos con una pantalla de 2,1 pulgadas de tipo IPS con una profundidad de color 24 bits capaz de trabajar a 30 FPS y con una resolución de 480 x 480 píxeles. A nivel estético y de diseño es sin duda una de las bombas más bonitas y mejor ejecutadas que he podido ver hasta el momento. No dejará indiferente a nadie, de eso puedes estar seguro.

Estábamos acostumbrados a lidiar con muchos cables que salían de la bomba, pero con el Corsair iCUE LINK H100i LCD estos se han eliminado por completo, algo que sin duda se agradece y que, como dije al principio, facilita el montaje y nos permite conseguir una configuración mucho más limpia y estética. Los cables que salen de la bomba están mallados y presentan una calidad sobresaliente, tanto en su recorrido como en sus uniones con la bomba y el radiador.

La base de la bomba viene con el sistema de retención Intel LGA preinstalado y también cuenta con pasta térmica Corsair XTM70 Extreme preaplicada. Esta pasta térmica es una de las mejores del mercado y no es conductiva, así que os recomiendo encarecidamente que no se os ocurra cambiarla, ya que ofrece un excelente rendimiento térmico, de hecho es la que nosotros utilizamos en nuestros análisis, y la que aplicamos cuando probamos el Threadripper 7980X de AMD.

Si queremos utilizar el Corsair iCUE LINK H100i LCD con una placa base AMD tendremos que cambiar el anclaje al que corresponde con el socket AM4 y AM5. No tiene misterio y es muy fácil, ya que solo tendremos que tirar del que viene preinstalado e introducir el otro siguiendo la dirección lógica que nos marca la tornillería del socket. Este kit es compatible con una gran variedad de sockets que os listo a continuación para que no tengáis dudas:

Intel 1700 (Intel Core Gen 12, Core Gen 12 y Core Gen 14).

Intel 1200 (Intel Core Gen 11 y Core Gen 10).

Intel 115x (1150, 1151, 1155, 1156).

AMD AM5 (Ryzen 7000).

AMD AM4 (Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 y Ryzen 5000).

Especificaciones del kit Corsair iCUE LINK H100i LCD

Kit de refrigeración líquida premium todo en uno de 240 mm.

Radiador fabricado en aluminio con capacidad para dos ventiladores de 120 mm cada uno.

Medidas del radiador: 277 mm x 120 mm x 27 mm.

Dos ventiladores Corsair iCUE LINK QX120 RGB de 120 mm con levitación magnética y 34 zonas de iluminación LED RGB cada uno totalmente personalizable a través de iCUE.

Cada ventilador puede funcionar en modo Cero RPM, puede trabajar entre las 400 y las 2.400 RPM y es capaz de crear un flujo de aire de entre 16,44 – 63,1 CFM. Su nivel de ruido es de entre 10 dBA y 37 dBA cuando están activados, y son capaces de generar una presión estática de entre 0,17 – 3,8 mm-H2O.

Concentrador iCUE LINK incluido, además de todo el cableado necesario para instalar el kit sin ningún problema. Incluye extensor y concentrador de dos USB 2.0 macho a un USB 2.0 hembra, que irá a la placa base.

Bomba de alto rendimiento y calidad premium con un sistema de iluminación LED RGB integrado que cubre toda la parte superior y los laterales.

La bomba integra también con una pantalla de 2,1 pulgadas de tipo IPS con un brillo máximo de 600 cd/m2, resolución de 480 x 480 píxeles, profundidad de color de 24 bits (16,7 millones de colores) y 30 Hz de tasa de refresco (30 FPS). Se puede personalizar a través de iCUE.

Base de contacto de cobre dividido y microbiselado de 56 x 56 mm con pasta térmica Corsair XTM70 Extreme preaplicada.

Tubos mallados con una longitud de 400 mm y refuerzos metálicos en las zonas de unión de los tubos con la bomba y el radiador.

Integración total en iCUE tanto de la bomba como de los ventiladores.

Garantía de 6 años.

Compatible con los sockets AMD AM4, AMD AM5, Intel 1700, 1200 y 115x (1150, 1151, 1155, 1156). Incluye toda la tornillería y anclajes necesarios.

Precio: 351,99 euros.

Corsair iCUE LINK H100i LCD: montaje y configuración

Como os he dicho al principio del artículo el Corsair iCUE LINK H100i LCD cuenta con todo lo que necesitamos para montarlo en cualquiera de los sockets compatibles. Es importante que tengáis en cuenta que, a diferencia de otros modelos como el Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT por ejemplo, este modelo no es compatible con los procesadores Threadripper de AMD (sockets AMD sTR).

La verdad es que esto no es un problema, ya que dichos procesadores se dirigen a un perfil muy concreto de usuario que se aleja del mercado de consumo general, incluso dentro de la gama alta, que es precisamente el mercado al que se dirige el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD. El proceso de montaje e instalación es muy sencillo e intuitivo, aunque si tenéis cualquier tipo de duda podéis recurrir al manual digital incluido a través del código QR que viene justo en la caja.

Los ventiladores vienen preinstalados en el radiador, así que no tenemos que hacer nada en este sentido, cosa que nos ahorra un poco de trabajo y que siempre se agradece. No obstante, hay que tener en cuenta que estos están colocados de manera que sacan aire del interior del chasis, así que la colocación ideal para este kit de refrigeración líquida es la parte superior del chasis.

Esto tiene una explicación, y es que el aire caliente tiende a subir, y por tanto si colocamos el Corsair iCUE LINK H100i LCD en la parte superior del equipo los ventiladores estarán contribuyendo a sacar el aire caliente al exterior de forma natural. Si colocásemos ventiladores en la posición contraria en la parte superior estaríamos empujando con aire frío el aire caliente que sube de forma natural para salir. Obvia decir que, en esta situación, el flujo del aire no sería nada bueno.

Para esta prueba he utilizado una placa base GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 y un Intel Core i9-13900K, uno de los procesadores más potentes y con mayor consumo que existen. Lo primero que debemos hacer es colocar el retenedor para CPUs Intel incluido con el Corsair iCUE LINK H100i LCD. Dicho retenedor va en la parte trasera de la placa base, y sirve para luego colocar los tornillos de elevación del anclaje.

No tiene misterio, solo debéis sujetarlo con una mano para que el anclaje no se mueva e ir colocando y apretando los tornillos elevadores. Van perfectamente identificados en la bolsa, así que no tiene pérdida. Una vez que los hayamos colocado podemos pasar a atornillar la bomba, que ya incluye el anclaje en forma de «X» que debemos utilizar para el socket LGA1700. Sin embargo, en este caso antes de dar ese paso, o de montar siquiera el radiador en el chasis, os recomiendo que conectéis primero todo el cableado.

Para que os resulte lo más sencillo posible os lo explico de forma separada y perfectamente ordenada:

Id a la zona del radiador, donde está la zona de los conectores, y poned en el primer puerto iCUE LINK el conector más largo, este será el que tendréis que conectar al hub iCUE LINK, pero no lo hagáis todavía, porque os estorbará a la hora de montar el radiador. Ahora conectad el cable iCUE LINK corto al radiador y al puerto del ventilador. El siguiente paso es conectar el cable USB Type-C con el otro extremo USB 2.0 interno a la ranura correspondiente del radiador. Ahora nos vamos al hub iCUE LINK y conectamos el cable de alimentación de seis pines. También en el hub iCUE LINK debemos conectar el cable microUSB que tiene un extremo USB 2.0 interno. Terminamos conectando el cable de 2 pines con salida a cable de 3 pines.

Cuando hayamos terminado todo esto, lo ideal es pasar a instalar la bomba en el socket teniendo cuidado con la orientación para que la pantalla no quede torcida. Si tenéis problemas para orientaros no os preocupéis, pensad que la salida de los tubos debe quedar siempre hacia la derecha, es decir, mirando hacia la zona de la memoria RAM.

Dado que ya tenemos el retenedor montado, los tornillos elevadores colocados de los pasos anteriores y la pasta térmica preaplicada este paso es muy simple, quitamos la base protectora de plástico, nos aseguramos de que la zona de anclaje esté bien sujeta a la bomba, la colocamos sobre los tornillos elevadores a través de los agujeros correspondientes y procedemos a colocar los tornillos de retención. Os recomiendo que los apretéis primero todos un poco con la mano y que luego terminéis de apretarlos de forma equilibrada, repartiendo la presión poco a poco entre todos.

Ya tememos la bomba montada, así que ahora pasamos a instalar el radiador. Una cosa, si el espacio que tenéis para pasar el cableado es muy pequeño cuando el radiador está montado os recomiendo que antes paséis los cables que deberán ir escondidos en la parte trasera del equipo, y que en resumen son el iCUE LINK que va al hub iCUE LINK y el USB Type-C a USB 2.0 interno, que irá conectado al concentrador incluido.

Montar el radiador es muy fácil, solo debemos orientarlo correctamente para que case sin problemas con los agujeros del chasis y procedemos a atornillarlo. Como no habíamos conectado el hub iCUE LINK al radiador este no nos habrá estorbado, y el proceso habrá sido mucho más cómodo, rápido y fácil.

Bien, ahora tenéis que buscar un hueco en la parte trasera del chasis que os permita trabajar cómodamente con el cableado y no tener problemas de distancia. Ahí es donde colocaréis el hub iCUE LINK, recordad que podéis pegarlo con los adhesivos de doble cara incluidos. Una vez hecho toca empezar a conectar cables, esto es lo que tenéis que hacer:

Conectamos el cable iCUE LINK que va conectado al radiador. El cable de alimentación de seis pines debe ir conectado a un cable PCIe de 6 pines de la fuente de alimentación. El cable de 2 pines con salida a 3 pines tiene que ir instalado en un conector «CPU_FAN» o «CPU_PUMP» de la placa base. Los conectores USB 2.0 internos que salen del hub iCUE LINK y del radiador irán conectados al concentrador USB 2.0 incluido, y este lo llevaremos a un conector USB 2.0 interno de la placa base, que suelen estar situados en la parte inferior de la misma.

Listo, ya hemos terminado. Ahora solo nos queda encender el equipo e instalar iCUE para empezar a sacarle el máximo partido. Dicha aplicación se puede descargar de forma gratuita en la web de Corsair. El proceso no os llevará más de unos segundos, y la instalación está totalmente automatizada. Es, además, una aplicación muy ligera ya que solo instala los módulos que vamos a necesitar.

A través de iCUE podremos actualizar el firmware y listo, tendremos todo lo que necesitamos para personalizar la iluminación LED RGB, la pantalla y para ajustar el nivel de rendimiento de los ventiladores y de la bomba, todo de una manera sencilla e intuitiva y con unos pocos clics.

En la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic en ella, encontraréis un paseo en imágenes por todas las funciones y opciones de configuración y personalización que nos ofrece iCUE. Como os he dicho anteriormente, la interfaz es muy sencilla, y la aplicación es una de las mejores de su clase.

Galería de la interfaz de iCUE

Prueba de rendimiento y ruido

El Intel Core i9-13900K es un procesador que puede superar los 300 vatios de consumo cuando trabaja a plena carga. Obviamente esto representa una gran cantidad de calor generado, y por ello Intel recomienda utilizar un sistema de refrigeración de alto rendimiento. Lo normal es utilizar un kit de refrigeración líquida de 360 mm con tres ventiladores, pero como vamos a ver a continuación el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD fue capaz de mantener bajo control a esa «bestia» de Intel.

Las temperaturas de trabajo son, como podemos ver en la gráfica adjunta, buenas para tratarse de un kit de refrigeración líquida de 240 mm. Tenemos valores totalmente seguros con cargas de trabajo normales, como por ejemplo mover juegos actuales y ejecutar aplicaciones que nunca llegan a poner el procesador al 100% de uso. Os puedo confirmar también que en ningún momento tuve problemas de estabilidad.

Obviamente cuando llevamos al Intel Core i9-13900K las temperaturas de trabajo se disparan, pero se mantienen en niveles que podemos considerar como normales, ya que esta CPU está diseñada para apurar al máximo los valores térmicos y de alimentación con un modo turbo que afina al límite para ofrecer el máximo rendimiento, y por ello es normal que se acerque a los 100 grados C.

Cuando alcanza esa cifra el procesador va ajustando la frecuencia a la baja para evitar daños, algo que se deja notar en los valores que registramos durante la medición, ya que la temperatura fluctuaba entre los 75 y los 101 grados C. En la imagen que encontraréis justo encima de estas líneas podéis ver la puntuación obtenida por el Intel Core i9-13900K con el Corsair iCUE LINK H100i LCD en Cinebench R23 multihilo de forma sostenida durante 10 minutos, más de 38.000 puntos, lo que confirma que no sufrió estrangulamiento térmico y que todo fue bien.

No hay duda de que el Corsair iCUE LINK H100i LCD es capaz de mantener bajo control al Intel Core i9-13900K funcionando a frecuencias de stock, ¿pero qué hay del ruido? Pues tenemos unos valores excelentes en la bomba, que registra 20 dBA. Los ventiladores tienen una velocidad de giro máxima mayor que las generaciones anteriores, y por eso el nivel de ruido en cada porcentaje es ligeramente mayor, pero en general rayan a un buen nivel.

Notas finales: a la vanguardia, pero con estilo

Con el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD la compañía californiana ha dado un salto muy importante no solo en calidad de construcción y en términos de diseño, también ha logrado mejorar ligeramente el rendimiento a nivel de refrigeración, cosa que cada vez resulta más complicado en este tipo de soluciones, y ha conseguido poner fin a uno de los grandes problemas que nos encontrábamos en los kits de refrigeración líquida con pantalla e iluminación LED RGB, el cableado y su gestión.

El Corsair iCUE LINK H100i LCD es un kit de refrigeración líquida premium tanto por diseño como por calidad de construcción y por prestaciones que, gracias a la integración del sistema de conexión iCUE LINK, marca un auténtico punto de inflexión en el sector. Ya no tenemos que lidiar con tanto cable, y tanto la instalación como la configuración del kit es muy sencilla. Es casi imposible equivocarse, incluso aunque no tengamos experiencia previa, ya que el sistema de conexiones es muy simple y viene perfectamente explicado.

Creo que Corsair ha dado un paso en la dirección correcta con esta tecnología, y que el Corsair iCUE LINK H100i LCD es sin duda uno de los mejores kits que podemos encontrar en el mercado dentro de su gama y rango de precios. La iluminación LED RGB y la pantalla le confieren una estética sobresaliente, tanto que merece ser considerada como una de las mejores que existen hoy en día en este sentido.

Como ya os he comentado en el apartado dedicado al rendimiento el kit Corsair iCUE LINK H100i LCD raya a un gran nivel, puede incluso con los procesadores más exigentes del mercado y mantiene, además, un nivel de ruido bastante bueno. Solo puedo ponerle una pega, y es que el precio que tiene es alto, aunque siendo justos hay que reconocer que es entendible teniendo en cuenta lo que ofrece a nivel de diseño, estética, prestaciones y experiencia de uso.