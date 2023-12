Zorin OS 17 será la próxima versión de una distribución GNU/Linux especialmente diseñada para acoger a esos usuarios que están cansados de problemas con Windows. Nuestros compañeros de muylinux se han hecho eco del lanzamiento de la primera versión beta, disponible gratuitamente por si quieres probarla.

Como usuario de Windows y Linux, Zorin OS es una de las distribuciones que más me gustan. Aunque instalar y usar Linux hoy es tan sencillo como cualquier otro sistema de escritorio, hay una parte de usuarios que todavía no se atreven al menos a probarlo. Los responsables de esta distro los tienen en mente especialmente y ofrecen todas las facilidades para conseguir una transición no traumática, desde la familiaridad de su apartado visual, hasta la instalación de aplicaciones de Windows. Y por debajo, el gran potencial de la versión con soporte de largo término, Ubuntu 22.04 LTS, en la que está basado.

Zorin OS 17, novedades

La versión beta publicada nos muestra ya una buena cantidad de novedades. El menú Zorin se ha transformado evolucionando de un simple iniciador a una herramienta de búsqueda universal versátil. Esta mejora tiene como objetivo optimizar la experiencia del usuario, permitiendo un acceso rápido a archivos, citas y más con configuraciones de búsqueda personalizables.

La facilidad de uso para multitarea es otra de las mejoras con un estilo inconfundible al entorno de escritorio GNOME en el que se basa. Así, los espacios de trabajo organizados horizontalmente y fácilmente navegables ofrecen un flujo de trabajo más intuitivo. La función Spatial Desktop en Zorin OS 17 ofrece una excelente perspectiva 3D para el cambio de espacio de trabajo y la administración de ventanas. El objetivo es brindar a los usuarios una experiencia de escritorio atractiva y dinámica.

La tienda de software ha sido renovada para mayor velocidad y usabilidad. El nuevo diseño tiene como objetivo simplificar el proceso de descubrimiento e instalación de aplicaciones. Más novedades llegan de las capacidades de captura de pantalla con una nueva interfaz superpuesta que facilita la captura y grabación del contenido de la pantalla.

Otro enfoque clave de la nueva versión ha sido la mejora del rendimiento. El sistema operativo se ha ajustado en todos los niveles para garantizar la mejor experiencia en una variedad de configuraciones de hardware soportadas. También se cita mejoras en la compatibilidad de hardware; en los controles parentales; renovación de la aplicación meteorológica y del calendario; themes actualizados y un largo etc.

Cómo descargar y usar Zorin OS 17

Zorin OS 17 está en fase beta y se espera la versión final estable dentro de unos meses. Se instala como cualquier otro sistema operativo (bajas la ISO, quemas en un pendrive y a instalar) porque nunca ha sido tan sencillo usar Linux. También puedes probarlo como un Live CD sin tocar nada de tu equipo principal o en una máquina virtual. Y si no quieres reemplazar Windows, pero sí probar Linux, puedes repasar nuestra guía general de instalación dual Windows y Linux.

Software libre y gratuito puedes descargarlo en versiones «Core», el escritorio general con Gnome, «Education» y «Lite» con el entorno XFCE para máquinas con bajo de nivel de hardware. Si después de probarla descubres que te gusta la distro, sus desarrolladores venden una versión especial «Ultimate Edition» con más soporte y componentes premium por un pago único de 39 euros. Es un coste muy bajo para apoyar a los desarrolladores y la continuidad de la versión.

Tienes más información de las novedades de Zorin OS 17 y la descarga de la versión de prueba Core Beta en el anuncio oficial de la versión.