Google amplía el plazo para liberar los mandos de Stadia

Pronto, en alrededor de un mes, se cumplirá un año (el 18 de enero) desde el cierre de Stadia, el servicio de juego en la nube de Google que, por un conjunto de circunstancias, no alcanzó el éxito deseado por la compañía y que, siguiendo las políticas habituales de la misma, fundió a negro, sumándose de este modo a su particular y poblado cementerio. Como usuario del mismo, ya lo dije en su momento, el nivel técnico de la plataforma era muy bueno, pero el catálogo, su política de precios y una comunicación mejorable, lo condenaron al ostracismo.

El comportamiento de Google con los usuarios de Stadia fue, eso sí, impecable. Desde el mismo anuncio de su cierre, a finales de septiembre, confirmaron a los usuarios que recibirían reembolsos por sus compras, y a principios de noviembre se empezaron a producir estas devoluciones. En mi caso, ya lo conté entonces, había comprado un pack compuesto por Cyberpunk 2077 con un mando de Stadia y un Chromecast Ultra, y también la edición para Stadia de Terraria, y recibí el importe íntegro de ambas compras, sin tener que devolver los dispositivos (mando y Chromecast), algo que también había sido anunciado por Google.

El controlador de Stadia tenía, eso sí, una limitación, y es que su modo inalámbrico solo podía emplearse cuando jugábamos en la plataforma de Google, si queríamos emplearlo en cualquier otro entorno no quedaba más remedio que hacerlo con el mando conectado por cable. No obstante, Google prometió una herramienta para habilitar la conectividad Bluetooth estándar en el mano, liberándolo de este modo para que se pudiera emplear, inalámbricamente, con cualquier dispositivo compatible. Y, cuando solo faltaban unos días para el cierre del servicio, finalmente publicaron dicha herramienta.

Inicialmente, se estableció el plazo de casi un año, hasta el 31 de diciembre de 2023, para realizar esta conversión. Pasado ese plazo, la herramienta dejaría de estar disponible y, claro, todos los mandos que no hubieran sido liberados ya no podrían ser utilizados de manera inalámbrica. Sin embargo, y de manera «silenciosa», Google ha ampliado el plazo para liberar los mandos de Stadia hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, un año más de lo previsto inicialmente.

Dado que la compañía no ha informado públicamente al respecto, y que por lo tanto la única fuente de esta información es lo indicado en la página web de la herramienta, que puedes ver en la imagen superior y a la que puedes acceder desde este enlace, desconocemos las razones concretas que han llevado a Google a extender este plazo. No obstante, tiene sentido pensar que, seguramente, se deba a que todavía son muchos los controladores de Stadia que no han sido liberados, y que los del buscador prefieren dar más margen a aquellos usuarios que, por la razón que sea, todavía no lo han hecho. Algo que, sin duda, se suma a lo que mencionaba anteriormente, es decir, a lo bien que ha querido y sigue queriendo Google hacer las cosas en esta situación. Algo que, en mi opinión, merece reconocimiento.