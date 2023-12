Trust y Under The Waves unen fuerzas para crear unos GXT 489 Fayzo de edición limitada

La conocida marca de periféricos Trust y Under The Waves, uno de los últimos títulos de Quantic Dream, han unido fuerzas para dar forma a una edición limitada de los GXT 489 Fayzo, los auriculares para gaming más populares de la compañía neerlandesa que, desde su lanzamiento, representaron una clara apuesta por la sostenibilidad y el cuidado por el planeta, ya que están fabricados con un 85% de plásticos reciclados.

Under The Waves es un juego desarrollado por por Parallel Studio que nos pone en el papel de Stan, un buzo profesional que intenta lidiar con un trauma personal y un trabajo que puede comprometer sus principios personales. Es un juego interesante, recomendable sobre todo para aquellos que quieran alejarse de las tendencias actuales y probar algo diferente.

Para el desarrollo de este juego contaron con la participación de Surfrider Foundation Europe, una ONG que ha aportado sus conocimientos para reforzar las mecánicas y los mensajes del juego de cara a dar visibilidad a la importancia del cuidado y la conservación de mares y océanos en la Tierra.

Los nuevos auriculares GXT 489 Fayzo edición especial Under The Waves de Trust no estarán disponibles en tiendas, solo se podrán conseguir a través de un sorteo que se celebrará a través de las redes sociales de Quantic Dream y Trust. Estos auriculares mantienen todas las especificaciones del modelo estándar, pero traen un diseño único con que combina tres colores diferentes, azul, amarillo y negro.

Estos auriculares ofrecen una buena calidad de sonido para la gama en la que se encuadran, utilizan unos transductores de neodimio de 50 mm, cuentan con un micrófono extraíble con una terminación en que produce un efecto «antipop» y se conectan a través de un conector jack de 3,5 mm, lo que significa que ofrecen una compatibilidad prácticamente universal.

Trust también ha cuidado la ergonomía de estos auriculares apostando por una terminación en piel sintética suave con acolchado tanto en las orejeras como en la diadema. Si queréis hacerlos con el modelo estándar no tendréis que gastar mucho dinero, ya que se coloca dentro de la gama media económica, y está disponible por solo 39,99 euros.