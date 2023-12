Google Play permitirá desinstalar apps remotamente

Google Play forma una parte clave del ecosistema que ha construido Google para Android. Es cierto que, en sus inicios, la tienda de apps de este sistema operativo tenía gran margen de mejora en múltiples aspectos, como la navegación, la seguridad, etcétera. Sin embargo, con el paso de los años su mejora ha sido más que significativa, al punto de que hoy en día poco o nada tiene que envidiarle a la App Store de iOS, que tradicionalmente siempre ha sido la referencia.

Algo que me llama la atención (para bien) de Google Play, y que no encuentro en la tienda de Apple, es una función que empleo bastante habitualmente, y que consiste en poder lanzar, de manera remota, la instalación de una app en uno de nuestros dispositivos. Son muchos los casos de uso práctico de esta función, yo personalmente recurro a ella cuando encuentro una app interesante navegando por Internet en el PC, y no quiero tener que abrir la tienda de apps en el smarphone o la tablet, buscar la app en cuestión y lanzar su instalador. Con esta función, puedo iniciar el proceso de manera remota y completarlo al utilizar el dispositivo en cuestión.

Algo en lo que, sin embargo, me gusta más la experiencia de uso de iOS, es en la desinstalación de apps, ya que basta con un toque sostenido en el icono de las mismas para, si lo deseamos, desinstalarla, algo que no es posible en Android, donde tendremos que dar un paso más (toque largo -> Información de la aplicación -> Desinstalar). Y no, obviamente no estoy diciendo que desinstalar apps en Android sea complicado (repito, es solo un paso más), pero sí que hay operaciones razonablemente comunes, cómo ésta, que valoraría positivamente que fueran más sencillas.

Aunque no se va a producir, al menos que sepamos, un cambio en este sentido, sí que parece que pronto tendremos una novedad muy interesante relacionada con la gestión de apps. Y es que, según podemos leer en 9to5Google, Google Play está agregando una nueva función que permitirá a los usuarios desinstalar aplicaciones de sus otros dispositivos Android de forma remota. Exactamente del mismo modo en el que ahora podemos instalar, pero claro, para borrarlas.

Son varias las ventajas que le encuentro a esta novedad de Google Play, en función de las preferencias personales de cada usuario. En mi caso, poder gestionar las apps instaladas en mis dispositivos directamente desde la interfaz web de la tienda en un navegador de PC me resulta tremendamente práctico, y también le veo mucho sentido, por ejemplo, en caso de instalación (también remota) de apps por error. Pero, sin duda, lo más interesante es que esto abre la puerta a que Google pueda desarrollar una herramienta de gestión de todas las apps que tenemos instaladas en todos nuestros dispositivos, algo que podría gustar a muchos usuarios (yo, sin duda, entre ellos).