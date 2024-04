Google inicia el despliegue de la red «Encontrar mi dispositivo»

Pues al final han sido días, y no semanas, lo que ha tardado en llegar el despliegue del modo de red de Encontrar mi dispositivo de Android. Quizá lo recuerdes, el pasado viernes te contábamos que esto apuntaba a ser inminente, pues algunos usuarios de Android habían empezado a recibir mensajes en los que se les informaba de que la cuenta atrás ya era de, tan solo, tres días, es decir, que el despliegue se iniciaría hoy, 8 de abril. Sin embargo, y dado que lo que ha retrasado su lanzamiento ha sido la espera hasta que Apple garantizara la seguridad de los usuarios frente al seguimiento no autorizado, pensaba que Google optaría por esperar hasta la llegada de iOS 17.5.

Es cierto, no obstante, que hace ya tiempo que Google completó sus deberes, al punto de que el lanzamiento del modo de red de Encontrar mi dispositivo para Android fue anunciado en el Google I/O 2023, mientras que Apple se lo ha tomado con bastante más calma, algo que no le ha salido gratis. Así las cosas, y dado que Find My de Apple ya ofrece este modo de red desde 2020, se entiende que en Google se han cansado de esperar y, de este modo, equiparar su servicio al ofrecido por los de Cupertino.

Así las cosas, Google ha anunciado oficialmente que hoy se inicia el despliegue, y que el alcance del mismo será global, si bien los primeros usuarios en tener acceso a este modo de red serán los de Canadá y Estados Unidos, sin que se haya revelado un calendario sobre su salto a otras geografías. Ahora bien, la compañía pone el foco en que la red colaborativa de dispositivos está formada por más de mil millones de dispositivos (potencialmente, claro, pues en realidad los usuarios podrán declinar participar en la misma), un número que solo se alcanza si contamos el total de dispositivos compatibles (los que cuentan con Android 9 y superiores) a nivel global.



De manera resumida, para quienes no sepan en qué consiste el modo de red de Encontrar mi dispositivo, éste permite que cualquier dispositivo compatible pueda detectar la posición de un dispositivo perdido e informar de la misma a su propietario, lo que también se extiende a localizadores que se pueden emplear en llaves, carteras, vehículos, etcétera. Y además, para los usuarios de smartphones Pixel 8 y Pixel 8 Pro, gracias a hardware específico, también será posible localizar los mismos aunque estén apagados y se hayan quedado sin batería.

Encontrar mi dispositivo para Android también suma la función de localizar elementos cercanos, para lo cuál nos irá indicando la distancia a la que estos se encuentran a medida que nos movemos. Una variante digital del clásico juego «frío, templado, caliente» que, personalmente, se me antoja de lo más práctica con objetos pequeños como llaves y carteras.

Es sabido, desde hace tiempo, que Google ha puesto el foco en la seguridad, referida no solo (aunque obviamente también) a la identificación de balizas de seguimiento desconocidas, también en un aspecto tan importante como la privacidad de los datos de ubicación, que se transmitirán cifrados de extremo a extremo, en la optimización del volumen de tráfico de red y, por supuesto, un más que amplio control, por parte del usuario, de su funcionamiento.

Ahora bien, aunque la privacidad es muy importante, también habrá casos y ocasiones en los que queramos compartir la ubicación de un dispositivo o una baliza con terceros. Esto también ha sido contemplado por Google en el desarrollo de las funciones de red de Encontrar mi dispositivo y, en consecuencia, podremos elegir qué y con quién queremos compartir.

