Nuevas placas base AMD X770 en 2024, pero tranquilo, serán AM5

AMD está preparando nuevos chipsets que serán utilizados en nuevas placa base, cuyo lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2024. Como habréis podido intuir por la fecha, estas nuevas placas base acompañarán a los procesadores Ryzen de próxima generación basados en Zen 5, y el chipset tope de gama se identificará como AMD X770.

Si te preocupa el tema de la compatibilidad tranquilo, el socket no va a cambiar, lo que significa que esas nuevas placas base seguirán utilizando el socket AM5 y que tanto Zen 4 como Zen 5 funcionarán en esos nuevos modelos y en los actuales. Obviamente esto no quiere decir que no vayan a existir diferencias entre una placa base actual con chipset AMD X670 y una placa base con chipset AMD X770, pero dichas diferencias no serán importantes.

Aunque todavía no tenemos mucha información, pero lo más probable es que los cambios más relevantes se acaben limitando a una mejora del ecosistema de conectividad en esas nuevas placas base, y quizá en la cantidad total de líneas PCIe Gen5 disponibles. Tendremos que esperar a tener una filtración con más detalles para poder profundizar en esta cuestión.

Como he dicho anteriormente, los procesadores Zen 4 y los futuros Zen 5 funcionarán sin problemas en las placas base con chipset AMD X770, y también en las actuales X670 e inferiores, de eso podemos estar seguros, aunque también es muy probable que tengamos que actualizar primero la BIOS de estas últimas para conseguir esa compatibilidad con los futuros procesadores de AMD, como ocurrió con las generaciones anteriores bajo el socket AM4.

Las placas base actuales experimentarán un periodo de coexistencia con los nuevos modelos hasta que se limpie el stock existente, aunque puede AMD opte por mantener los modelos más económicos para no dejar hueco dentro de la gama baja en vez de lanzar un nuevo chipset dentro de la misma. Si esto ocurriese, el chipset A620 seguiría siendo la opción más barata para montar una CPU Zen 4 y Zen 5, y no tendría sucesor, es decir, no veríamos un chipset A720.

Si AMD opta por llevar a cabo una renovación completa la situación sería distinta, y nos encontraríamos con un total de tres nuevos chipsets que posicionarían en gamas distintas. El chipset AMD X770 sucedería al X670 y ocuparía la gama alta, mientras que el chipset AMD B750 sucedería al B650 dentro de la gama media. Por último estaría el chipset AMD A720, sucesor del A620 en la gama baja.

Se espera que Intel lance también nuevas placas base con los chipsets serie 800 y el socket LGA 1851 en el tercer trimestre de 2024. Dichas placas serán las que se utilizarán con los procesadores Intel Arrow Lake, y supondrán el final de vida del socket LGA 1700 que se utiliza actualmente. Lo más probable es que se socket sea compatible con dos generaciones, la citada Arrow Lake y su sucesora, o un refresco de la misma.