Una nueva BIOS para un portátil ASUS con Intel Meteor Lake mejora el rendimiento en un 12,5%

La línea Meteor Lake de procesadores para portátiles de Intel no parece haber iniciado su andadura de una manera muy brillante. Después de ver que un Intel Core Ultra 7 155H ha quedado en evidencia frente a un AMD Ryzen 7 7840U ejecutando Linux, el medio Ultrabook Review ha descubierto una mejora del rendimiento del 12,5% después de actualizar la BIOS de un portátil ASUS Zenbook 14 OLED UX3405.

Ultrabook Review explica, según su versión, que los portátiles con procesador Intel Comet Lake comercializados en un primer momento tienen una versión preliminar de la BIOS que merma de manera notable el rendimiento de los equipos, sobre todo porque se crean interferencias en el proceso de entrega de energía.

La actualización de la BIOS y sobre todo la notable mejora que presuntamente aporta ponen en evidencia que Intel es consciente del problema, el cual podría estar impactando no solo a los portátiles de ASUS, sino también a los modelos de otros fabricantes como Acer viendo los resultados de las pruebas realizadas por Phoronix con Linux.

La versión la BIOS para el ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 que ha aportado las mejoras a nivel de rendimiento y eficiencia es la 203, mientras que la que vino de manera preinstalada en el equipo fue la 201. En Ultrabook Review vieron una mejora del rendimiento del 12,5% con Cinebench R23.

El revisor obtuvo con la BIOS 201 puntuaciones a nivel de CPU de 12.357 puntos en la ejecución que salió mejor mejor parada en multinúcleo, 11.342 puntos en la prueba en bucle de diez minutos y 1751 puntos en la ejecución que salió mejor mejor parada en mononúcleo, mientras que con la BIOS 203 las puntuaciones fueron de 13.873, 12.132 y 1.761 respectivamente.

Veremos si en el futuro cercano se conocen más casos como este, de portátiles con Meteor Lake que mejoran su desempeño después de una actualización de la BIOS. Viendo que el ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 no parece ser el único equipo afectado por estos problemas, no es descabellado pensar que Intel ha lanzado unos productos inmaduros al menos en lo que respecta a su soporte, aunque mientras no sea el hardware lo que esté directamente afectado, es altamente probable que les pueda dar solución a través de actualizaciones de BIOS, del microcódigo y los kernels de los sistemas operativos.