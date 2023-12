Diseccionan la APU de la Steam Deck con el máximo detalle

El fotógrafo especializado en hardware, Fritzchens Fritz y el conocido YouTuber, High Yield, se han asociado para mostrarnos en profundidad las entrañas de la APU de la Steam Deck, el motor de hardware principal de la máquina de mano para juegos de Valve.

Ya sabes que el mercado de las consolas portátiles está viviendo una ‘nueva juventud’ y gran parte de ello se debe a la propuesta de Valve. Aunque la capacidad de la Nintendo Switch para jugar en movilidad ha sido alabada desde su lanzamiento y especialistas chinos como ONE o AYA ya tenían buenas máquinas en el mercado, el éxito de la Steam Deck ha conseguido que otros grandes como ASUS, Lenovo, Logitech, Razer o Sony hayan entrado (cada uno con su propia propuesta) en un mercado de gran potencial.

Los analistas calculan que Valve habrá vendido 3 millones de unidades de la Steam Deck cuando acabe 2023. Nada mal ya que solo la superaría en su segmento la propia Switch de Nintendo. Recientemente ha lanzado la nueva versión con pantalla OLED y a buen seguro la Steam Deck 2 ya está en desarrollo.

La APU de la Steam Deck

Como otros proveedores de consolas, Valve se asoció con AMD para producir una ‘unidad de procesamiento acelerado’ personalizada como motor de hardware de la versión original de su máquina. Se trata de una APU Van Gogh fabricada en procesos tecnológicos de 7 nm y compuesta por una CPU Zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos, una GPU basada en RDNA 2 con ocho unidades de cómputo y una interfaz de memoria LPDDR5 de 128 bits.

El análisis del chip que nos ocupa, muestra que la CPU solo ocupa el 12,4 por ciento del tamaño total del troquel, mientras que la GPU representa sólo el 10,9 por ciento de todo el área de silicio. Combinadas, la CPU y la GPU representan menos de una cuarta parte del tamaño del chip. ¿Para qué se utiliza el resto?

Todo lo relacionado con las interfaces de E/S, backends de renderizado, la caché y los controladores, pueblan otras regiones, pero aún hay una «región misteriosa» de la que no se sabe con certeza a qué se dedica. High Yield especula que podría tratarse del motor de procesamiento para el visor AR, Magic Leap. En teoría, si este motor de visión por computadora no se ha desactivado físicamente en la Steam Deck, podría ser posible habilitarlo mediante firmware o modificaciones de BIOS. No creemos que fuera muy útil, pero de ser así la consola podría usarse como un acelerador de IA portátil.

Decir que la nueva Steam Deck OLED monta una APU diferente, un 20% más pequeña que la del modelo original. Si te interesa como curiosidad, puedes ver las imágenes completas del chip en Flickr y un análisis técnico más profundo en el canal de High Yield en YouTube, cuyo vídeo te dejamos.