Los juegos más «vendidos» de 2023, según Steam

Como cada fin de año, se empiezan a acumular las listas de «Los más», y en esto Steam no es, desde luego, una excepción. Hace algo más de una semana Valve empezó a ofrecer a sus usuarios la posibilidad de revisar sus datos y estadísticas de 2023, al igual que hacen otros servicios, como por ejemplo Spotify y Apple Music, dos clásicos en este sentido. Y esto es muy interesante, porque nos proporciona una visión muy personal sobre nuestros patrones de consumo a lo largo del ya casi extinto año.

Ahora bien, este tipo de datos, interesantes por sí mismos, crecen en valor e interés cuando los podemos cruzar con otros, ya sean individuales de nuestras amistades, o especialmente en comparación con acumulados globales. ¿Nos encontramos dentro de la gran mayoría o somos un verso libre? ¿Hemos contribuido a la posición de los más altos de la tabla o somos unos orgullosos indies que van en contra de las grandes mareas del mercado?

La variedad de formatos, de plataformas y de tiendas imposibilita (o al menos lo dificulta mucho) tener la foto completa del mercado, eso sí. Determinadas tiendas no ofrecen datos concretos, otras lo hacen pero limitándose a determinados mercados… en fin, que al final nos tenemos que quedar con las aproximaciones más amplias a nuestro alcance. Y a este respecto, dado el formidable alcance de Steam, los datos que proporciona resultan de lo más interesantes.

Eso sí, y aunque la misma Valve se refiere a esta lista de ese modo, lo cierto es que hay un poco de trampa, razón por la que he entrecomillado lo de «vendidos» en el título, ya que lo que nos ofrece este ranking es, en realidad, los títulos de la tienda de Valve que han generado más ingresos, al punto de que seis de los 12 primeros son juegos free to play, una muestra más de que este modelo es tremendamente exitoso y rentable en la actualidad.

Hecha esta aclaración, veamos los juegos más «vendidos» en Steam en 2023, lista que puedes encontrar en este enlace, y que se dividen en cuatro categorías:

Platino: 12 juegos (6 free to play).

Oro: 12 juegos (3 free to play).

Plata: 25 juegos (3 free to play).

Bronce: 50 juegos (2 free to play).

Este listado nos deja, por lo tanto, un total de 99 juegos, de los que 14 son free to play, y lo más interesante es que la mayor concentración de los mismo se da, precisamente, entre los que generan más ingresos.

Platino

Los doce juegos más «vendidos» de Steam en 2023 son los siguientes:

Cyberpunk 2077. Counter-Strike 2. (free to play) Destiny 2. (free to play) Starfield. Dota 2. (free to play) PUBG: Battlegrounds. (free to play) Sons of the Forest. APEX Legends. (free to play) Hogwarts Legacy. Lost Ark. (free to play) Call of Duty: Modern Warfare. Baldur’s Gate.

Llama la atención, desde luego, que la lista esté encabezada por Cyberpunk 2077, un título que llegó al mercado a finales de 2020, y que además tuvo un debut bastante cuestionable. Sin embargo, tal y como te hemos ido contando su evolución estos años ha sido tremendamente positiva, al punto de haberse convertido, en la actualidad, en un ejemplo de excelencia técnica. Esa redención ha tocado techo con el lanzamiento, el pasado mes de septiembre, de su esperado DLC Phantom Liberty, que sin duda ha jugado un papel clave en su desempeño comercial.

También es interesante que el título lanzado este año que más ingresos ha generado sea Counter-Strike 2, que ocupa la segunda posición de la tabla. No obstante, este dato es un poco «tramposo», ya que debemos tener en cuenta que CS2 cuenta con todo el arrastre de CS:GO. Así, para encontrar un título de este mismo 2023, que haya generado ingresos exclusivamente por sus ventas, no por microtransacciones, arrastre desde títulos anteriores, DLCs, etcétera, tenemos que descender hasta el cuarto puesto, en el que nos encontramos con Starfield.

Un detalle interesante es que, según los ingresos generados en Steam, Hogwarts Legacy se encuentra en la novena posición de la tabla. Sin embargo, según otros listados que están circulando por Internet, pero que no aclaran a qué geografías se circunscriben y qué plataformas en concreto abarcan, sería el juego más vendido del año.

Y por último, aunque ya lo he mencionado anteriormente, pero es que me parece digno de insistir: la mitad de los 12 juegos que más ingresos han generado en la tienda de Valve son free to play, pero es que si nos centramos en los seis primeros, cuatro de ellos son FtP. Impresiona pensar el volumen de negocio que debe generar este tipo de juegos, ¿verdad?

Oro

A continuación, encontramos los doce de la segunda categoría:

Elden Ring. Warframe. (free to play) EA Sports FC 24. EA Sports FIFA 23. Armored Core VI: Fires of Rubicon. Resident Evil 4. Grand Theft Auto V. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. War Thunder. (free to play) NARAKA: Bladepoint. (free to play) Red Dead Redemption 2. Dead by Daylight.

Seguramente te habrá llamado la atención ver los juegos que ocupan la tercera y la cuarta posición, y es que este es el caso más alto, en la tabla, en el que nos encontramos con dos títulos de una misma franquicia (aunque sí, es cierto, con cambio de nombre de por medio). También es interesante ver que la encabeza uno de los mejores juegos… de 2022, Elden Ring, que por lo que podemos ver sigue teniendo una enorme tracción entre los jugadores.

Otro aspecto también llamativo de este grupo es que nos encontramos con que tres compañías han conseguido colocar dos de sus títulos en la misma. Son FromSoftware con Elden Ring y Armored Core VI: Fires of Rubicon, Electronic Arts con EA Sports FC 24 y EA Sports FIFA 23, y Rockstar, que sigue haciendo caja a un ritmo envidiable con Grand Theft Auto V (2013) y Red Dead Redemption 2 (2018).

Plata

En este grupo Steam ha añadido un total de 25 juegos. Son los siguientes:

STAR WARS Jedi: Survivor. Project Zomboid. Total War: WARHAMMER III. Forza Horizon 5. Dead Space. Yu-Gi-Oh! Master Duel. (free to play) Stellaris. New World. Rust. BattleBit Remastered. FINAL FANTASY XIV Online. Sid Meier’s Civilization VI. Sea of Thieves 2023 Edition. Street Fighter 6. Los Sims 4. (free to play) Euro Truck Simulator 2. Lethal Company. Party Animals. Remnant II. Black Desert. The Elder Scrolls Online. Cities Skylines II. NBA 2K23. Team Fortress 2. (free to play) ARK: Survival Ascended.

Bronce

Y, por último, vamos con los 50 que cierran la clasificación de Steam, en la categoría de bronce.

Terraria. Call of Duty: Black Ops III. Mortal Kombat 1. Atomic Heart. Marvel’s Spider-Man Remastered. PAYDAY 3. Hearts of Iron IV. The Last of Us Parte I. Borderlands 3. Monster Hunter Rise. DREDGE. Hunt: Showdown. The Outlast Trials. Sekiro: Shadows Die Twice. Stardew Valley. Crusader Kings III. Age of Wonders 4 Anno 1800 Lies of P Battlefield 2042 Fallout 76 Cities: Skylines It Takes Two. Dave the Diver. RimWorld. ARK: Survival Evolved. BeamNG.drive. Summoners’ War: Chronicles. (free to play) F1 23. Age of Empires IV: Anniversary Edition. Wo Long: Fallen Dynasty. Path of Exile. (free to play) Dying Light 2 Stay Human. Microsoft Flight Simulator. Farming Simulator 22. No Man’s Sky. Persona 5 Royal. Wallpaper Engine. American Truck Simulator. Ready or Not. DayZ. World of Warships. (free to play) Deep Rock Galactic. Raft. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Warhammer 40,000: Darktide. The Elder Scrolls V: Skyrim. Grounded.

¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu 2023 en lo referido a comprar juegos, DLCs, etcétera? ¿Te ves reflejado en esta lista?