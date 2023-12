Microsoft Copilot estrena app en iOS

Es bastante probable que el título de esta noticia te resulte familiar, y es que hace solo unos días te contábamos que Microsoft Copilot acababa de llegar, como app independiente, a Android. Como ya nos ha ido dejando claro la compañía a lo largo de este año, la inteligencia artificial se ha convertido en una de sus principales prioridades y, en consecuencia, está realizando todo tipo de esfuerzos para posicionarse como una de las principales referencias en lo referido a servicios basados en IA.

Si 2023 ha sido el año de los servicios basados en IA principalmente a través del navegador, en 2024 vamos a vivir una competición de lo más interesante en el siguiente paso de los planes de expansión, que no es otro que el concentrado en los dispositivos móviles. A este respecto es cierto que algunos servicios, como ChatGPT y Poe ya cuentan con apps para Android e iOS, y que hasta ahora era posible acceder a Bard y a Bing desde la web en el caso del servicio de Google, y tanto a la web como con la app de Bing si hablamos del de Microsoft, pero para ganar posiciones ambas deben ir a más.

Google lo tiene, de algún modo, más sencillo, puesto que lo tiene tan fácil (es un decir, pues tampoco es sencillo, ya que tendría que realizar muchas piruetas para no ponerse en el punto de mira de los reguladores), al ser la responsable de Android, donde Bard puede integrarse a la perfección. Por no hablar de Pixie, el asistente basado en Gemini Mini que será exclusivo de los Google Pixel. Y lo mismo, en lo referido a integración de IA en el sistema operativo, podemos decirlo de Apple con iOS. Microsoft no cuenta con esa baza, claro, así que debe buscar otras vías de acceso, tantas como sea posible.

Esto nos explica, claro, que solo unos días después del debut de la app de Microsoft Copilot para Android, ya esté disponible también la versión para iOS. Aunque ya cabía esperarlo, he descargado e instalado la versión para iOS (la de Android ya la instalé cuando escribí la noticia sobre la misma) y, tras realizar unas cuantas pruebas, puedo confirmar que son totalmente idénticas en lo referido a las funciones que nos ofrecen, si bien hay elementos que se adaptan, claro, a la idiosincrasia propia de cada sistema operativo.

Así, ambas nos ofrecen acceso tanto a GPT-4 como a DALL-E 3, si bien para emplear la versión más actual del LLM de OpenAI debemos activarlo en la parte superior de su interfaz antes de iniciar una conversación. En tal caso, eso sí, Microsoft Copilot nos alerta de que las respuestas pueden ser un tanto más lentas, si bien en todas las pruebas que he realizado tanto en Android como en iOS no he experimentado problema alguno en este sentido.