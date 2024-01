Nintendo Switch 2 sigue siendo una incógnita en el inicio de 2024

El anuncio oficial de Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las grandes incógnitas del año 2024 que acabamos de estrenar. Por un lado tenemos el hermetismo y el secretismo con los que se suele mover Nintendo cuando se trata de sus futuros productos, ya sean consolas o videojuegos, mientras que por otro está el buen momento que está viviendo la consola actual gracias al éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un título que habría sido considerado el GOTY de 2023 de no ser por la aparición de Baldur’s Gate 3.

El buen momento que está atravesando la Switch original deja entrever que su sucesora sería comercializada en la segunda mitad de 2024, si es que al final aparece en el año presente. Ante la falta de información y confirmaciones por parte del fabricante, las pistas terminan procediendo de terceras desarrolladoras que posiblemente ya hayan recibido el kit de desarrollo o mostrado su interés en desarrollar para la futura consola.

Recientemente han aparecido en 4gamer palabras del director de Resident Evil 3 diciendo que en 2024 aparecerán nuevas consolas y nuevos juegos, sin ser específico con ningún producto en particular. Obviamente, Nintendo no es la única que tendría planeado el lanzamiento de una nueva consola, ya que PlayStation 5 Pro también está en el horizonte como forma de relanzar a una generación que se ha visto golpeada por la falta de stock y unas limitaciones técnicas que apuntan a no ser superadas del todo.

Fumihiko Yasuda, director de la serie Nioh y empleado de Toei Tecmo, es otro desarrollador japonés que ha mostrado su entusiasmo por las futuras consolas, pero eso no quiere decir necesariamente que las dos entregas de Nioh vayan a llegar a Nintendo Switch 2 ni que Koei Tecmo tenga proyectos para ella. Sin embargo, Kenichi Ogasaware, también de Koei Tecmo, sí ha sido explícito a la hora de mencionar el futuro producto de la Gran N, mientras que Yusuke Katakata, de Spike Chunsoft, también se ha expresado en una dirección similar.

En estos momentos marzo se mantiene como el mes en el que Nintendo Switch 2 será anunciada oficialmente. Viendo el gran éxito cosechado por la consola actual, todo apunta a que la compañía mantendrá el mismo perfil, pero aumentando la potencia e incorporando características como el DLSS, que en un dispositivo de este tipo apunta a ser un añadido de muchísimo valor. Viendo las circunstancias, que no ofreciera retrocompatibilidad sería algo bastante decepcionante.