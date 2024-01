Clicks, una interesante funda-teclado para iPhone

Aunque con toda seguridad Clicks no entrará en las listas de lo más destacado del CES 2024, apuesto a que sí que figurará en más de una de las que recopilan lo más llamativo, pues desde el primer vistazo me ha parecido… sí, eso, digamos que algo muy llamativo, sí, aunque también la respuesta a la nostalgia que aún experimentan muchos usuarios que, de un día para otro, de repente se vieron desposeídos de algo que hasta ese momento se daba por inamovible: el teclado físico en los teléfonos.

Ya fuera con el teclado numérico y las tres letras por tecla, o como experiencia premium el teclado «completo» que ofrecían los dispositivos de Blackberry, desde adolescentes que amortizaban el primer día de facturación la tarifa plana de mensajes SMS hasta ejecutivos capaces de redactar 50 correos electrónicos en cinco minutos, la llegada de los smartphones con pantalla táctil y sin teclado supuso una especie de mutilación digital, con la que su colosal pericia escribiendo con el teclado físico se fue al cajón de las habilidades inútiles.

Es cierto, sí, que la experiencia de escritura en pantalla táctil es suficientemente satisfactoria para la mayoría, pero no lo es menos que la sensación de pulsar una tecla física, una de verdad, de esas que hacen «click» al pulsarlas no puede ser emulada en un smartphone, incluso aunque éste tenga respuesta háptica. Y si a medida que ibas leyendo estabas pensando que sí, que ojalá un iPhone con un teclado físico, entonces eres público objetivo de los creadores de Clicks.

Con un nombre que hace una clara alusión a la onomatopeya de la pulsación de una tecla, Clicks es un ingenioso teclado que se acopla, a modo de funda, al iPhone, y que con sus 36 teclas físicas ofrece una experiencia de escritura semejante a la de las Blackberry antes mencionadas. Como puedes ver en las imágenes, cuenta con el abecedario completo (en inglés, eso sí, ni la ñ ni la ç están presentes), junto con varias teclas de función (enter, tabulador, mayúsculas, borrar, etcétera). Y, por si te lo estás preguntando, el recorrido de las teclas es de 0,22 milímetros, que puede parecer nada, pero es mucho si lo comparamos con los 0,00 milímetros de una tecla representada en la pantalla.

Clicks se conecta al iPhone a través de su puerto, ya sea Lightning (en el caso del iPhone 14 Pro) o USB-C (en la versión para los iPhone 15 Pro y Pro Max), y gracias al puerto incluido en el teclado, es posible tener el teléfono en carga mientras usamos el teclado. La principal diferencia en este sentido es que el modelo para iPhone 14 soporta carga estándar, mientras que el equipado con USB-C permite carga rápida.

No son todo ventajas, eso sí. Para empezar, aunque Clicks se adapta al contorno del iPhone para sujetar el teclado, no es una funda como tal, en el sentido de que no lo protege ante golpes y caídas y no, no es posible emplearlo en combinación con una funda de verdad, que sí que proporcione dicha protección. Por otra parte, tampoco es posible emplear de manera simultánea el teclado y unos auriculares cableados (como los EarPods de Apple), si bien parece ser que sí que están trabajando para hacer que sea posible en el futuro.

Así, ventajas en un lado e inconvenientes en el otro, la balanza se decantará en diferente sentido en función de las prioridades de cada uno. Eso sí, si te interesa ya puedes reservar tu teclado, pero aún tendrás que esperar, ya que el modelo para el iPhone 14 Pro se empezará a enviar en febrero, el dirigido al 15 Pro lo hará en marzo, y habrá que esperar hasta principios de primavera para la versión para el 15 Pro Max. ¿Sus precios? 139 dólares las de los modelos Pro y 159 el teclado para el Pro Max.

¿Qué te parece a ti? ¿Te comprarías una funda-teclado de este tipo para el móvil? ¿Echas de menos los teclados físicos de los teléfonos móviles de antaño?, ¿o crees que son un atraso y prefieres los teclados con función de deslizamiento y texto predictivo (aunque, en puridad, el predictivo ya existía en aquellos tiempos)?

