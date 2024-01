Sony muestra un casco de realidad extendida como respuesta al Vision Pro de Apple

Sony y Siemens han dado una sorpresa en el CES 2024 al anunciar un casco de realidad extendida (XR) como respuesta al Vision Pro de Apple. La compañía de origen japonés ya tiene cierta experiencia en el segmento, y eso se ha traducido en que su dispositivo incluye un par de cosas que el de Apple carece.

Sobre las características del casco de realidad extendida de Sony-Siemens, este incluye dos micropantallas OLED que funcionan a 4K de resolución, un Qualcomm XR2 como procesador, controles y un diseño que hace referencia al PlayStation VR2, cosa que no debería sorprender por lo que ya hemos expuesto.

Aunque el caso anunciado por Sony-Siemens es una respuesta al Vision Pro de Apple, los enfoques de cada producto parecen ser diferentes. Mientras que el Vision Pro va más dirigido a consumidores y profesionales, el casco anunciado por Sony y Siemens parece ir más dirigido a los juegos. Sin embargo, sería muy extraño que un modelo de casco sacrificara características, más que nada porque eso sería darle alas a la competencia.

Sobre las características que el casco de Sony-Siemens tiene y el Vision Pro no, estas son la interfaz facial abatible, que sirve para levantar la parte frontal y “volver a la realidad” sin tener que quitarse el casco de la cabeza, y los controles portátiles y el puntero, que abren presuntamente la puerta a los juegos y permiten trabajar con espacio virtuales.

Algunas grandes corporaciones, entre las cuales está Meta (antes Facebook matriz), pican piedra desde hace años con cascos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y realidad extendida. Sin embargo, y pese a los intentos de llevar el sector a las masas, la realidad es que esta no ha terminado de explotar y la realidad es que no interesa demasiado. Solo hay que ver que PlayStation VR2 ha tenido una demanda muy inferior a la esperada y que Half-Life: Alyx, que en su momento tuvo mucha repercusión y recibió muchos elogios, ha terminado por ser más un éxito puntual que un cambio de tendencia. A todo eso se suma el brutal fracaso que ha sido el Metaverso, otra cosa que al final no ha interesado a casi nadie.

Apple, Sony, Meta y Valve pueden comercializar cascos impresionantes, pero por ahora sus movimientos parecen estar más enfocados a cubrir hueco que a intentar ganar mucho dinero con un sector que a nivel comercial no termina de despegar y que posiblemente deba su crecimiento principalmente a la pornografía.